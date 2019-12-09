Неизвестный Зезюля жёстко вырубил могучего Пельменя. Одним ударом, но честно ли?

«Это должно было когда-то случиться. Тем более я говорил, что это когда-нибудь случится. Ничего страшного в этом нет. Я чуть-чуть расстроился». Думаете, это слова какого-нибудь непобедимого боксёра или борца UFC, потерпевшего первое поражение? На самом деле так к своей армии фанатов обратился… чемпион по пощёчинам.



Похоже, огромный Пельмень и сам поверил в то, что участие в скандальных интернет-забавах сделало его звездой спорта. На очередном шоу здоровяк улетел в жёсткий нокдаун с первой же пощёчины.



Теперь он обещает вернуться ещё сильнее и отправить соперника в лёгкую кому.

Люди любят пощёчины

Битва пощёчин стала хитом интернета весной. Конкурс по ударам открытой ладонью по лицу неожиданно стал самым заметным событием силового фестиваля в Красноярске. Всё благодаря 170-килограммовому фермеру из Иланского Василию Камоцкому, который поддался на уговоры друзей, поучаствовал в контексте и вырубил всех соперников. Тогда же Вася получил прозвище в честь любимого блюда и начал карьеру как Пельмень.



Потенциал битвы пощёчин разглядел популярный видеоблогер Амиран Сардаров, автор канала «Дневник хача». Вместе с пауэрлифтером Кириллом Сарычевым и скандальным блогером Эдвардом Билом Сардаров запустил шоу «Каменные лица». Проект выстрелил мгновенно. Пять выпусков шоу суммарно собрали уже более 50 млн просмотров, а пользователи в комментариях активно обсуждают технику участников и «топят» за своих кумиров.

Пельмень против интернет-фриков

Больше всего народной любви досталось Пельменю, который стал настоящей жемчужиной «Каменных лиц». В отличие от фриков, кочующих из шоу в шоу в поисках дешёвой популярности, Василий предстал простым сибирским работягой, мечтающим о новом комбайне. Без такого харизматичного положительного героя у проекта не было бы и половины нынешней популярности.



В первом же поединке в «Каменных лицах» Пельмень вырубил Кирилла Терёшина, известного как Руки-Базуки. Было это ещё до эпопеи с удалением накаченных вазелином бицепсов, и та победа сразу принесла Камоцкому славу борца с интернет-нечистью. Следующий раз Пельмень «хайпанул», когда не смог вырубить хрупкого парня по имени Яша. Всего он провёл семь поединков, одержав пять побед при двух ничьих. Но главное, что никому не удавалось заставить гиганта хотя бы пошатнуться.

Хрупкий Яша не испугался пощёчин Пельменя. Чемпион, что с тобой? Огромный Пельмень бил 65-килограммового парня пять раз. И не смог уронить!

Пельмень рухнул на бочку

Как говорил сам Пельмень, однажды это должно было произойти. Первое поражение Василий потерпел в рамках турнира по пощёчинам на чемпионате мира Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки в Москве. Соперником главной звезды этого, с позволения сказать, вида спорта стал никому неизвестный силач Вячеслав Зезюля. Дебютант сначала выстоял после увесистой пощёчины Пельменя, а затем с первой попытки пробил так, что Камоцкий не смог устоять на ногах и рухнул на бочку. За сенсационную победу Зезюля получил 200 тыс. рублей от ведущего Эдварда Била, а Пельмень по настоянию врачей отправился в больницу.

После поражения Пельмень записал видеообращение для своих 108 тысяч подписчиков в «Инстаграме». «Сегодня маленечко поспал. Ну как поспал — так, чуть-чуть вздремнул… Сейчас будут писать товарищи хейтеры. Пусть пишут, делают интерес. Как-то так, в общем. Всё нормально. Чувствую себя очень хорошо, всё нормально, ничего не случилось», — сказал Камоцкий.

А вскоре разместил фотографию с другим знаменитым проигравшим – силачом Михаилом Кокляевым, которого отправил в нокаут Александр Емельяненко. «Два человека, которые пролетели над гнездом кукушки. Дядя Миша, мы победим», — написал Пельмень.

В одном из интервью после поединка Пельмень признался, что считает своё поражение несправедливым, потому что соперник исполнил хук, а не пощёчину. Многие поклонники встали на защиту кумира.



— Пельмень, жаль, что ты ушёл в нокаут, ну ничего, боги тоже проигрывают!



— Василий — историческая фигура. Его уже никому не победить!



— Пацаны тебя поддерживают.

Карьера Пельменя под угрозой?

Так просто чемпиона не сломить! Василий отходит от поражения и готовится отправить блогера Била в «лёгкую кому». Кстати, этот поединок сделали возможным болельщики, наставившие прошлому видео кучу лайков.



Не исключено, что следующий выпуск «Каменных лиц» станет последним. На это намекнул Пельмень, да и неуклонно падающие рейтинги свидетельствуют о скором закате проекта. Это вам не настоящий спорт, где детские тренеры на голом энтузиазме выращивают чемпионов. Тут всё просто – нет хайпа, нет шоу.