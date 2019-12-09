Россию выгнали из мирового спорта. Это приговор

Исполком ВАДА единогласно принял все рекомендации комиссии по соответствию, о которых столько говорилось в последние две недели. Самое главное: Россия отстранена от участия в Олимпийских играх и на чемпионатах мира на ближайшие четыре года. Это значит, что в Токио-2020 и Пекине-2022 наши спортсмены смогут выступить только в нейтральном статусе. Без флага и гимна, без роду и племени.

Судный день для России. Наш спорт уничтожен! Единогласно Россию выгнали из мирового спорта на четыре года. Ужасные последствия трудно даже представить.

Кто-то сомневался?

В Лозанне на заседании исполкома ВАДА было утверждено то, о чём уже говорилось как о свершившемся факте. Манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории дорого обошлись нашему спорту. Попытка защитить пару сотен спортсменов, как минимум половина из которых бывшие, обернулась кошмаром.



Единогласно 12 членов исполкома решили убрать Россию с Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года. Также введён четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.



Кроме того, Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия, а Россия не может четыре года принимать международные турнира и подавать заявки на их проведение.

Будет ли апелляция?

Следующий ход за Наблюдательным советом РУСАДА, которому переданы все соответствующие полномочия.



Именно Набсовет на ближайшем заседании 19 декабря должен решить, согласен ли он с решениями исполкома ВАДА или будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. На это есть 21 день.



Если апелляция будет подана, то уже решение CAS будет окончательным для всех заинтересованных сторон, которыми сразу становятся ОКР и ПКР.



В истории ещё не было прецедентов, чтобы Национальный олимпийский комитет не был подвергнут санкциям со стороны МОК, но при этом спортсменам было запрещено принимать участие в Олимпийских играх под флагом своей страны. В Пхёнчхане, напомним, наши спортсмены выступали в нейтральном статусе, но тогда на ОКР были наложены временные санкции, снятые сразу после окончания Игр.

Бег по граблям. Как и почему Россию не пустят на Олимпиаду в Токио Белый флаг на Играх в Пхёнчхане Россию ничему не научил. Теперь наказывать будут ещё сильнее.

Есть ли шанс на спасение?

В том, что Россия внесла изменения в базу данных, не сомневается никто. И аутентичную базу, которая была до изменений, наша страна обязана предоставить. Это требование и ВАДА, и МОК.



Чем это грозит? Публикацией имён всех тех, кого пытались защитить. И даже если среди них есть невиновные, для всего мира они будут виновны априори.



Что можно сделать с решением исполкома ВАДА? Только судиться.



Подавать максимально возможное количество исков.

Хорошо, что ВАДА оставила шанс нашим спортсменам выступать в качестве нейтральных. Правда, нужно будет понять, какие критерии необходимо выполнить для получения такого статуса. Наверняка решение о допуске к чемпионатам мира будут принимать федерации по видам спорта, а вот к Олимпиадам – специальная комиссия МОК, как было перед Играми-2018.



Все, кого не допустят, должны подавать иски, а наши спортивные власти обеспечить финансирование спортсменов. Ведь недопуск до конкретных соревнований – это настоящий запрет на профессию и дискриминация. А дискриминация по любому признаку на Западе недопустима. Или в случае с Россией это не работает?



И ещё остаётся шанс на то, что Спортивный арбитражный суд встанет на сторону России. Если решит, что Кодекс ВАДА и Олимпийская хартия противоречат друг другу. Это уже работа для юристов. Через три месяца после подачи апелляции мы обо всём узнаем.



В любом случае до решения CAS все наши спортсмены будут выступать под своим флагом и гимном.

Что грозит соревнованиям в России?

И ещё одно, но очень важное. ВАДА потребовала от федераций по видам спорта рассмотреть вопрос о переносе международных соревнований из России. Если юридически и физически это не является невыполнимым.



Но будут ли федерации рассматривать такие вопросы, какова процедура рассмотрения и есть ли дедлайн? Пока на эти вопросы ответов нет.



Наша страна может лишиться чемпионата мира по пляжному футболу – 2021, чемпионата мира по волейболу – 2022, чемпионата мира по хоккею – 2023 и других турниров, относящихся к категории major events. Но это ещё не точно.