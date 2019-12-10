Американцы правы: лучше бы Россию вообще лишили Олимпиады

Нас наказали слабо. За чистых атлетов можно порадоваться, вот только российский спорт теперь вряд ли изменится.

Лозанна. 10 часов утра. В старинной церкви, примыкающей к отелю «Савой», звонит колокол.



По нам. Через четыре часа в дверь гостиницы, над которой висит перевязанный белой лентой венок, зайдёт глава ВАДА Крейг Риди и казнит современную систему российского спорта.

Седой палач не проявит мук совести. Увидев мою кофту времён нейтральных атлетов Олимпиады Пхёнчхана, он остановится и с улыбкой ткнёт кулаком в слово «допинг».

«Это отличный день для мирового спорта», — зачем-то скажет мне Риди, но так и не даст ответы на простые вопросы.

Что хорошего в том, что Россия на четыре года останется без флага и гимна? В чём польза от того, что десятки невиновных атлетов не исполнят олимпийскую мечту своей жизни?



И, главное, кто конкретно так провинился в том, что спорт в отдельно взятой стране превратился в заложника, которому год за годом отрубают конечности?

Но найдутся другие люди, которые поставят диагнозы. Самые жёсткие трактовки, конечно же, представят граждане США. Двукратный чемпион в беге на 400 метров с барьерами Эдвин Мозес, ныне вручающий премии лучшим атлетам года, скажет:

— Это позорное преступление государственных органов России. Может ли что-то измениться при нынешнем президенте? Думаю, всё это началось ещё до Путина.

Для этого американца не только Россия Путина, но и мы как целое – навсегда империя зла. Ещё ярче выступит глава USADA Трэвис Тайгерт. Он просто потребует убрать всех русских с любых соревнований. Будто бы у него дома не было Лэнса Армстронга, Мэрион Джонс и десятков других попавшихся на допинге атлетов. Будто бы не он выбивает такие терапевтические исключения для своих мальчиков и девочек, о которых в России с её несчастным запрещённым мельдонием и мечтать не могли.

Но западные партнёры будут очень убедительно петь в унисон. Американцы, англичане, все члены ВАДА, а также легенда расследовательской журналистики Хайо Зеппельт – все они подтвердят версию Джонатана Тэйлора, выдающегося юриста, главы комитета по соответствию и главного автора приговора российскому спорту

«Это не антироссийский заговор, — проведёт линию Тэйлор. — Просто ваша сторона обещала предоставить данные Московской лаборатории, но вместо этого сфабриковала ложные сведения. Россия попыталась скрыть обман дважды. Моя версия такая: вы просто запутались во вранье».

Но и сам обаятельный Тэйлор правды не скажет. И на пресс-конференции, и в личном общении.

— Кто те 144 спортсмена, данные по которым были изменены?

— Пока не могу ответить.



— Есть ли у вас настоящая база данных Московской лаборатории?

— Боюсь, она была полностью удалена.



— Есть ли какие-то конкретные доказательства манипуляций?

— Такие выводы сделала рабочая группа, — продолжает увиливать главный обвинитель.

И что нам после этих слов – повинно кивать головушкой и верить супостату на слово?

Фото: РИА Новости

В Лозанне вообще ни на секунду не покинет чувство, что мы должны каяться априори и слушать это выделяющееся «русские».

Для «русских» — не индивидуальный, а отдельный пресс-подход к членам ВАДА.

Для «русских» будут шутки: «Можно ли попить вашей воды? Ой, это же опасно».

Для «русских» будет создан снисходительный код: «Мы всё это делаем для вашего же блага».

Можно и подыграть им: «Раз вы теперь назначили «русским» штраф в 2 миллиона евро как компенсацию за расследование ВАДА, то разве не могли включить в счёт хотя бы чай для журналистов? Путин всё равно заплатит».

Но за всеми шутками и навязанным принятием системы допинга в России мы всё равно останемся с теми же самыми нерешёнными противоречиями.

Видео доступно на «Чемпионате».



Нет, понятно, что мы – преступники, но всё же зачем сам Родченков (кстати, жив ли он?) кормил спортсменов допингом в России и как он потом оказался в США?

Или – кто конкретно умудрился создать обвинительную базу данных на своих же спортсменов?

Да и, собственно, почему за последние годы в стране, провинившейся с головы до пят, было так много побед и так мало положительных проб?

Где эти дырки в сочинской стене? Где конкретный компромат на Мутко? Где хоть какие-то явные улики, кроме «мы провели расследование, выявили махинации, поверьте нам на слово»?

Но мы не можем не верить.

А знаете почему?

Во-первых, потому что перед нами в Лозанне вовсе не те колхозники, которые решают подделать справку на неспособного отметиться в системе АДАМС прыгуна Лысенко. Нет, правда, это ж какими волшебными идиотами нужно быть, чтобы во времена тотального контроля скинуть в ВАДА бумажку с адресом, по которому тупо нет клиники? Даже прогулявшие уроки школьники поступают разумнее.

Во-вторых, потому что ни один из наших высоких чиновников так и не уколол этого западного дьявола. Вот пример: в 2014 году тот самый дедушка Риди призывал банить наших спортсменов за банальные ксеноновые ингаляции, однако первые тесты этого, скажем так, препарата впервые прошли лишь в 2017-м и до сих пор не выявили влияние на показатели спортсмена. Так почему мы не защищались и не защищаемся, пока нас бьют как хотят?

В-третьих, потому что мы всегда отстаём и играем по чужим правилам. Сейчас уже кажется, что восстановление РУСАДА с обязательным предоставлением данных Московской лаборатории было придумано для того, чтобы Россия просто подписались под новой системой соответствия, дающей право без лишних вопросов и без решений федераций лишать чемпионатов мира и Олимпиад.

— Если у ВАДА нет претензий к ОКР, — говорит сейчас Путин, – значит, согласно хартии, страна должна выступать под флагом. Мы пойдём в суд.

Но уже сейчас понятно, что при новой системе шансов у нас не будет. Если проще: в ВАДА благодаря Родченкову или кому-то ещё могли в режиме онлайн знать о проводимых манипуляциях и просто вести хитрую игру, при которой через видимые уступки наш спорт можно было бы закопать ещё глубже, при этом так и не предъявив никаких чётких доказательств.

И в этой битве – была ли она антироссийской истерией или, что куда реальнее, праведной борьбой с допингом — наши чиновники оказались недееспособны.

Фото: РИА Новости

Впрочем, решение ВАДА всё равно оказалось не таким ужасным. Россия поедет, пусть и в нейтральном статусе, на Олимпиады и чемпионаты мира. Мы будем участвовать во всех параллельных турнирах вроде Кубков мира. Мы будем устраивать свои турниры с огромными премиальными для атлетов, а ещё продолжим судиться, изображая жертву. Правильно разобраться во всём этом помогут золотые голоса нации то ли из дома, то ли из Комо. А ещё мы, конечно же, не сдадим своих.

Виновных не накажут и даже не объявят. Их не заменят независимые профи нового поколения с менеджерским образованием. Наш спорт – и атлет здесь такой же участник процесса — так и останется не массовой идеей здоровой нации, а закрытой и полупрофессиональной средой, реагирующей только на блеск самых больших медалей. И вот увидите, через четыре года, ближе к выборам президента России, по нам в Лозанне вновь будет звонить колокол. Так что именно в этом смысле с американцами можно согласиться: лучше бы нас лишили Олимпиады полностью – ведь при нынешних санкциях гром не грянет и в нашем спорте вряд ли что-то изменится.