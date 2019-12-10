Россия – в полуфинале чемпионата мира. Ждите флаг и гимн!

Сборная России первой из всех команд-участниц чемпионата мира в Кумамото вышла в полуфинал. Это стало ясно после красивой и убедительной победы над сборной Черногории. По ходу матча россиянки проигрывали четыре мяча, но смогли переломить ход матча, а затем просто смяли соперниц.

Доскональный разбор

Когда в середине первого тайма сборная России пропустила четыре гола подряд, за исход матча стало тревожно.



Игра вообще складывалась для нашей команды очень непросто. Видно было, что главный тренер сборной Черногории Пер Юханссон со своими помощниками разобрали действия россиянок досконально. Особенно при игре сборной России в обороне. Как обычно, наши крайние игроки старались очень активно помогать вторым защитникам, а соперницы мгновенно скидывали мяч на край, где Йованка Радичевич и Йованка Мехмедович раз за разом переигрывали Анну Седойкину.



Если крайние не выходили на подстраховку, шла прорезка между первым и вторым защитниками, а игрокам своей задней линии очень здорово помогала линейная. В защите черногорки тоже действовали предельно плотно, как обычно, уделяя основное внимание Анне Вяхиревой. Этим пользовались наша разыгрывающая Ярослава Фролова и правая крайняя Юлия Манагарова, которые и сами били без промаха, и на подруг по команде играли.

Это вратарь или бомбардир? Россия разгромила Румынию на чемпионате мира Анна Седойкина творила чудеса на площадке. И сборной России до выхода в полуфинал осталось одержать одну победу.

Правда, у нашей команды было очень много потерь в первой половине тайма, и это не позволяло догнать черногорок. Не получались и командные переходы с быстрыми отрывами. Ну а когда случились четыре подряд пропущенных мяча, Амброс Мартин взял тайм-аут. После этого в игра поменялась.

В обороне наши стали играть более плотно, больше выходить на игроков, вязать, стала работать подстраховка. В атаке перестали торопиться, в позиционных атаках играли максимально разнообразно. Счёт сначала сравнялся, а потом наши девушки и вперёд вышли. Первый тайм сборная России завершила с минимальным преимуществом.

Доскональный разбор – 2

В перерыве доскональный провёл уже Амброс Мартин. В обороне стало ещё плотнее, соперницы стали больше ошибаться, а наши побежали. Правда, даже в быстрых отрывах, если не были уверены в том, что позиция хорошая, предпочитали остановиться и доиграть до верного.



Фролова и Вяхирева распасовывали вдвоём, и черногорки в обороне не знали, куда полетит передача. К шикарной игре Манагаровой на правом краю добавились и уверенные действия Полины Кузнецовой на левом. В атаке у нас работало всё. Плюс Вяхирева и сама дважды после красивых обыгрышей забросила, окончательно запутав черногорок.



Удачно вошла в игру Анастасия Лагина, заменившая Анну Седойкину. Достаточно было пару раз отстоять у своих ворот, забросить в чужие — и вот он, комфортный отрыв. А по счёту нынешняя сборная России играет очень здорово.



Сборная Черногории не собиралась сдаваться. Когда не получалось на краях, следовали броски с девяти метров или передачи в линию. Но наших уже невозможно было остановить. В обороне иногда шло мгновенное перестроение с «6-0» на «5-1», выходящий игрок не давал делать быстрые броски, и соперницы стали чаще терять мяч.

Прервали несладкую серию. Россия крупно победила Швецию на чемпионате мира Шведские гандболистки рассчитывали на четвёртую подряд победу, но были разгромлены.

Черногорки торопились отыграться, а россиянки наказывали их за любые ошибки. В середине тайма в ворота вернулась отдохнувшая Седойкина, которая сделала четыре важных сейва. Ну а сборная России устроила настоящее шоу. Чего только стоит позиционная атака в четыре передачи, в завершающей стадии которой Кузнецова, находившаяся в идеальной позиции, в прыжке набросила на Манагарову, которая вообще была перед пустыми воротами! Именно Манагарова и установила окончательный счёт в матче, на последней секунде завершив мгновенную атаку.

В итоге плюс семь. Больше 30 мячей в свои ворота сборная Черногории на этом чемпионате мира ещё не получала. От России получила 35. Правда, и наша команда 28 ещё не пропускала, но в данном случае важнее результат. На счету Манагаровой – 12 голов, на счету Фроловой – 10 и масса голевых передач.



Вне зависимости от исходов других матчей российская сборная вышла в полуфинал и настроена на то, чтобы в воскресенье в Кумамото поднимался российский флаг и играл российский гимн.