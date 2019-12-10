Норвежец требует совсем убрать Россию из лыжных гонок. Наказания от ВАДА мало!

Российскому спорту устроили публичную порку. Нас жёстко наказали. Да, будут ещё апелляции, долгие недели ожидания судебного решения, но крайне маловероятно, что CAS встанет на нашу сторону. На Олимпиаде-2020 повторится история двухлетней давности: спортсменов на Игры отбирали по спискам и пускали без флага, гимна, формы и названия страны.
У нас всё это в очередной раз было названо «антироссийской истерией», а на Западе люди, считающие нашу страну империей спортивного (как минимум) зла, довольно потирали руки.
Глава ВАДА Крэйг Риди со словами «отличный день для мирового спорта» тыкал кулаком в слово «допинг», написанное на кофте российского журналиста, приехавшего в Лозанну.
Журналист Хайо Зеппельт, пять лет назад в одиночку развязавший войну с допингом в России, смог её выиграть, а потому называл своё расследование «хорошей работой» и с большим удовольствием рассказывал, почему он считает, что Россия каждый раз изображает себя жертвой.
Радость и удовольствие этих людей можно понять. Они верны идее борьбы с допингом в России и очищения мирового спорта. И они на этом пути снова продвинулись вперёд. Как тут не улыбаться?
А вот лицемерие понять не получается.
Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте поддержал решение ВАДА об отстранении России от участия в крупных турнирах, но при этом добавил, что и из Кубка мира он россиян тоже бы убрал. «Моя позиция очень чёткая – правила не могут быть разными для чемпионата мира и Кубка мира. Я против коллективного наказания, но в какой-то момент чаша терпения переполнилась. В течение длительного времени Россия показывала, что её больше волнует защита мошенников, а не тех, кто играет по правилам», – приводит слова Рёсте NRK.
Ну не замечательно ли?
Само по себе высказывание прекрасно. Глава лыжной федерации Норвегии, вообще говоря, против коллективного наказания, но в целом очень даже за. К тому же Рёсте вроде бы отмечает, что в России есть те, кто «играет по правилам», но почему-то его «чаша терпения переполнилась».
А может быть, Эрик Рёсте в таком плохом настроении, потому что не выспался на нервной почве из-за поражений подопечных? В Лиллехаммере российские лыжники дважды отправили хозяев трассы в нокаут. Сначала постарался Большунов, который выиграл скиатлон, обогнав толпу норвежцев, занявших места со второго по шестое. А потом Россия зажгла в эстафете: первая и вторая команды вместе задёргали скандинавов и убежали делить золото и серебро.
Удивительны слова главы федерации про игру по правилам. Может быть, он позабыл, но мы напомним ему, что последние случаи нарушения антидопинговых правил в лыжном спорте связаны не с российскими атлетами, а с норвежцами. Точнее, с лидерами сборной: Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован за превышение дозы разрешённого ему лекарства от астмы. А Тереза Йохауг попалась на клостеболе, который вроде бы содержался в её губной помаде.
Российские лыжники за последние 10 лет не наказывались за нарушение антидопинговых правил. За что наказывались – понять трудно. Почти целую команду с Александром Легковым во главе обвиняли в манипуляциях на Олимпиаде в Сочи, но Спортивный арбитражный суд встал на их сторону и вернул им медали, не обнаружив нарушений. А уж за что на Олимпиаду в Пхёнчхан не пустили Сергея Устюгова и его партнёров – это вообще загадка. Тут даже подозрений не было.
Ну и кто же действует по закону?
Кстати, если мечта главы норвежской федерации осуществится и россияне не поедут на Кубок мира, то интересно, что станет с лыжными гонками с точки зрения популярности и коммерческой составляющей? Сейчас у мужчин она держится только на битве Норвегии и России. А кому вообще, кроме норвежцев, будет интересно смотреть лыжные гонки, если и это соперничество исчезнет?
Так что, мистер Рёсте, это игра по правилам? Или это просто недальновидное желание под шумок устранить сильного конкурента? На второе, честно говоря, похоже больше.
Принять участие в опросе можно на Quiz.
- 10 декабря 2019
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