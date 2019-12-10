Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Статьи /

Норвежец требует исключить Россию из Кубка мира по лыжам – это лицемерие?

Норвежец требует исключить Россию из Кубка мира
Михаил Чесалин
Норвежец требует совсем убрать Россию из лыжных гонок. Наказания от ВАДА мало!
Вот только глава норвежской федерации забыл о допинг-скандалах в своей сборной. И, видимо, просто устал проигрывать России.
Другие / Лыжный спорт 0

Российскому спорту устроили публичную порку. Нас жёстко наказали. Да, будут ещё апелляции, долгие недели ожидания судебного решения, но крайне маловероятно, что CAS встанет на нашу сторону. На Олимпиаде-2020 повторится история двухлетней давности: спортсменов на Игры отбирали по спискам и пускали без флага, гимна, формы и названия страны.

У нас всё это в очередной раз было названо «антироссийской истерией», а на Западе люди, считающие нашу страну империей спортивного (как минимум) зла, довольно потирали руки.

Глава ВАДА Крэйг Риди со словами «отличный день для мирового спорта» тыкал кулаком в слово «допинг», написанное на кофте российского журналиста, приехавшего в Лозанну.

Американцы правы: лучше бы Россию вообще лишили Олимпиады
Нас наказали слабо. За чистых атлетов можно порадоваться, вот только российский спорт теперь вряд ли изменится.

Журналист Хайо Зеппельт, пять лет назад в одиночку развязавший войну с допингом в России, смог её выиграть, а потому называл своё расследование «хорошей работой» и с большим удовольствием рассказывал, почему он считает, что Россия каждый раз изображает себя жертвой.

«Это не Запад атакует Россию. Это ваша власть предала атлетов»
Дмитрий Егоров поймал Зеппельта и спросил его про антироссийский заговор. Старина Хайо каверзным вопросам про Россию был только рад.

Радость и удовольствие этих людей можно понять. Они верны идее борьбы с допингом в России и очищения мирового спорта. И они на этом пути снова продвинулись вперёд. Как тут не улыбаться?

А вот лицемерие понять не получается.

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте поддержал решение ВАДА об отстранении России от участия в крупных турнирах, но при этом добавил, что и из Кубка мира он россиян тоже бы убрал. «Моя позиция очень чёткая – правила не могут быть разными для чемпионата мира и Кубка мира. Я против коллективного наказания, но в какой-то момент чаша терпения переполнилась. В течение длительного времени Россия показывала, что её больше волнует защита мошенников, а не тех, кто играет по правилам», – приводит слова Рёсте NRK.

Ну не замечательно ли?

Само по себе высказывание прекрасно. Глава лыжной федерации Норвегии, вообще говоря, против коллективного наказания, но в целом очень даже за. К тому же Рёсте вроде бы отмечает, что в России есть те, кто «играет по правилам», но почему-то его «чаша терпения переполнилась».

А может быть, Эрик Рёсте в таком плохом настроении, потому что не выспался на нервной почве из-за поражений подопечных? В Лиллехаммере российские лыжники дважды отправили хозяев трассы в нокаут. Сначала постарался Большунов, который выиграл скиатлон, обогнав толпу норвежцев, занявших места со второго по шестое. А потом Россия зажгла в эстафете: первая и вторая команды вместе задёргали скандинавов и убежали делить золото и серебро.

Российские лыжники мощно «раскатали» норвежцев. И добавили победную песню
В норвежском Лиллехаммере наши мужчины вообще не дали хозяевам победить, а сами выигрывали с особым шиком!

Удивительны слова главы федерации про игру по правилам. Может быть, он позабыл, но мы напомним ему, что последние случаи нарушения антидопинговых правил в лыжном спорте связаны не с российскими атлетами, а с норвежцами. Точнее, с лидерами сборной: Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован за превышение дозы разрешённого ему лекарства от астмы. А Тереза Йохауг попалась на клостеболе, который вроде бы содержался в её губной помаде.

Российские лыжники за последние 10 лет не наказывались за нарушение антидопинговых правил. За что наказывались – понять трудно. Почти целую команду с Александром Легковым во главе обвиняли в манипуляциях на Олимпиаде в Сочи, но Спортивный арбитражный суд встал на их сторону и вернул им медали, не обнаружив нарушений. А уж за что на Олимпиаду в Пхёнчхан не пустили Сергея Устюгова и его партнёров – это вообще загадка. Тут даже подозрений не было.

Ну и кто же действует по закону?

Кстати, если мечта главы норвежской федерации осуществится и россияне не поедут на Кубок мира, то интересно, что станет с лыжными гонками с точки зрения популярности и коммерческой составляющей? Сейчас у мужчин она держится только на битве Норвегии и России. А кому вообще, кроме норвежцев, будет интересно смотреть лыжные гонки, если и это соперничество исчезнет?

Лыжные гонки на грани вымирания. Даже норвежская чемпионка в этом уверена
Лыжи стремительно катятся вниз и могут исчезнуть навсегда уже в ближайшее время.

Так что, мистер Рёсте, это игра по правилам? Или это просто недальновидное желание под шумок устранить сильного конкурента? На второе, честно говоря, похоже больше.

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019