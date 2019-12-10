Предательство по-русски. Почему чиновники не защищают наших спортсменов

9 декабря анонсировали как судьбоносный день для российского спорта. Формально так и есть, но на деле ничего неожиданного не произошло. Всемирное антидопинговое агентство убрало флаг России с крупнейших соревнований на четыре года. Безжалостно и предсказуемо.



В ту же минуту посыпались комментарии спортивных (и не только) чиновников всех рангов и мастей. От людей, обличённых властью и обладающих полномочиями, ждёшь не только оценки ситуации, но и чёткого плана действий по спасению российского спорта. А вместо этого мы опять слышим про антироссийскую истерию, политические решения и всеобщий заговор против сильной России. Пять лет чиновники повторяют одно и то же. Такая позиция не помогает выбраться из ямы, а напротив, закапывает российский спорт всё глубже.

Когда тактика не приносит желаемого результата, её меняют. Если исходить из этой логики, те, кто списывает все проблемы российского спорта на происки врагов, своих целей достигают.



Но какие цели могут быть выше необходимости защищать своих спортсменов?

«Почему вы нас не защитили?» Крик души российской чемпионки Жёсткое открытое письмо Марии Ласицкене руководству Министерства спорта и Олимпийского комитета России.

Переводить стрелки бесполезно

Печальная эпопея с ущемлением прав наших спортсменов длится уже пять лет, и конца ей не видно. На первый взгляд, это даёт основание считать, что ВАДА от нас никогда не отстанет и будет находить всё новые поводы для санкций. Но постойте, никаких новых поводов нет. Всё, что происходит сейчас, – это по-прежнему отголоски скандала вокруг Олимпиады в Сочи. Россия долго отказывалась предоставить ВАДА доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории, а когда согласилась, то в ней были выявлены следы фальсификации. Именно за это нас наказывают так сурово, за обман, а не за допинг как таковой.



Всё остальное – мишура и попытки сместить акценты. Норвежские лыжники-астматики и американцы с терапевтическими исключениями, наверное, уже устали икать. Позиция «а почему им можно, а нам нельзя?» здорово обостряет чувство несправедливости, но этот аргумент из детского сада не поможет вернуть российские знамёна на Олимпиады и чемпионаты мира.

«Это не Запад атакует Россию. Это ваша власть предала атлетов» Дмитрий Егоров поймал Зеппельта и спросил его про антироссийский заговор. Старина Хайо каверзным вопросам про Россию был только рад.

Доказать или покаяться

Любая попытка чиновников объяснить решение ВАДА антироссийской истерией, желанием устранить сильных конкурентов или просто унизить нашу страну выглядит как полная капитуляция. Мол, что бы мы ни делали, всё будет плохо. Другими словами, от нас всё равно ничего не зависит. Ситуация действительно неприятная, неоднозначная и, чего греха таить, политизированная. Обречённость в словах болельщиков, атлетов и журналистов объяснима и допустима, ведь мы с вами на судьбу нашего спорта повлиять не можем. А чиновники не только могут, но и обязаны это делать!



Решение ВАДА имеет конкретную мотивировку. Нас обвиняют в изменении сведений, содержащихся в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Значит, надо в первую очередь провести собственное расследование. Максимально открыто и независимо. Пока никакой внятной позиции по данному вопросу от руководителей спорта не было, а ведь времени прошло уже достаточно, чтобы хотя бы самим во всём разобраться.

Россию выгнали из мирового спорта. Это приговор Исполком ВАДА наказал Россию предельно жёстко.

Если будет установлено, что обвинения в манипуляциях с данными не имеют под собой основания, то нужно бросить все силы и ресурсы на отстаивание своей позиции. Жёстко, сухо и аргументированно. Напрочь забыв о норвежских астматиках и антироссийской истерии. Если же факт подтасовки подтвердится, то выбора не будет – останется лишь показательно «казнить» всех причастных (а не только пару стрелочников) и каяться. Вы верите в реализацию второго сценария? Вот и я что-то не верю. Наши чиновники страсть как не любят признавать ошибки, да и народ не поймёт.

Спортсменов предали

Поэтому нам и дальше придётся слушать про сдерживание российской спортивной мощи и двойные стандарты. Зачем избавляться от роли жертвы, если она априори снимает всю ответственность? Чем жёстче санкции ВАДА, тем легче всё валить на внешнего врага, рассуждать о вселенской несправедливости и русофобии в спорте.

Американцы правы: лучше бы Россию вообще лишили Олимпиады Нас наказали слабо. За чистых атлетов можно порадоваться, вот только российский спорт теперь вряд ли изменится.

И тем меньше шансов у чистых российских спортсменов выступать под собственным флагом и слушать гимн в свою честь. Налицо конфликт интересов.



Или, проще говоря, предательство людей, всю жизнь отдавших спорту.