Вот это машины! Россия разгромила Испанию на чемпионате мира

Сборная России завершила предварительную подготовку к решающим матчам чемпионата мира по гандболу в Кумамото. Да, всё, что было до полуфинала, – только подготовка. И в прошедших восьми матчах россиянки одержали восемь убедительных и красивых побед. Последними перед командой Амброса Мартина не устояли испанки.

Бей своих, чтобы все боялись

Российская команда обеспечила себе выход в полуфинал ещё накануне, смяв во втором тайме сильную сборную Черногории. Матч с Испанией для нашей сборной не решал ничего. Для команды Карлоса Вивера – всё.



В случае даже ничьей сборная Испании гарантировала себе место в четвёрке сильнейших, чего не было с 2011 года. Казалось бы, у одних должна быть предельная мотивация, поскольку игра ключевая, у других – возможность для ротации состава и никакого давления.

Испанки были в полуфинале чемпионата мира ровно три с половиной минуты, пока Анна Вяхирева не вывела сборную России вперёд. До этого Александрина Барбоса и Айоноа Эрнандес обеспечила сборной Испании задел в два гола, но два точных броска Ярославы Фроловой свели все усилия испанок на нет.



А после гола Вяхиревой отличилась вратарь Анна Седойкина, поразившая пустые ворота, а потом вновь Вяхирева, чётко обозначившая намерения сборной России.

Россия – в полуфинале чемпионата мира. Ждите флаг и гимн! В седьмом матче в Кумамото российские гандболистки одержали седьмую победу. Пока выглядят как машины.

В принципе, эти намерения были понятны сразу после объявления стартовых составов – у нашей сборной вышли шесть основных игроков и основной вратарь. Амброс Мартин не стал жалеть соотечественниц.



После преимущества в «+3» никто уже не верил, что россиянки упустят победу. Хотя после первого тайма разница увеличилась всего на один гол. При этом наш главный тренер уже начал менять игроков, выпускал на площадку тех, кто в двух предыдущих матчах почти не получил игрового времени.

Мастер-класс от сборной России

По традиции, во втором тайме сборная России заиграла ещё мощнее. Так происходило в каждом из предыдущих матчей в Кумамото, не стала исключением и встреча с испанками. Российская команда выглядит чётко отлаженной машиной.



Наши девушки просто играли и получали удовольствие от каждой проведённой на площадке минуты. Вышла в ворота Анастасия Лагина и сыграла не хуже Седойкиной, причём как непосредственно в створе, так и в плане забитых голов. Дебютантка сборной России дважды послала мяч в сетку пустых ворот испанок, когда те теряли его, судорожно пытаясь реализовать лишнего.



Вышла на место левого полусреднего ещё одна дебютантка Елена Михайличенко – и отгрузила соперницам три мяча, один из которых может стать украшением всего турнира. Наша 18-летняя звёздочка толкнулась метров с 11 и нанесла убойный бросок в самую девятку поверх блока. С такой дистанции в Кумамото забрасывают очень редко.



Подменила Анну Вяхиреву полусредняя Ольга Горшенина и прекрасно отыграла как в атаке, так и в обороне. Да все наши девушки отыграли отлично. Если бы очень сильно хотели, итоговое преимущество могло составить не «+10», а от «+15» и выше.

Это вратарь или бомбардир? Россия разгромила Румынию на чемпионате мира Анна Седойкина творила чудеса на площадке. И сборной России до выхода в полуфинал осталось одержать одну победу.

И это удивительно, поскольку сборной России противостояла команда, претендующая на выход в полуфинал. Да, судьба Испании теперь полностью зависит от матча Швеция – Черногория. Победа с любой разницей в счёте оставляет скандинавскую сборную в борьбе за медали, любой другой результат дарит путёвку в полуфинал испанкам.



Полуфинальный матч с участием сборной России состоится в пятницу, 13 декабря. Эх и не повезёт в такой отличный день кому-то. Главное, чтобы не нам.