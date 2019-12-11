«Заграница» им поможет? Что делать российским фигуристкам после решения ВАДА

9 декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло самое жёсткое решение в своей истории. Россию забанили на главных соревнованиях на четыре года. Для любого спортсмена срок внушительный, а для фигуристок – целая вечность. Российских атлетов лишили не только флага и гимна, но и уверенности в завтрашнем дне, ведь теперь им никто не гарантирует даже допуска на Олимпийские игры и чемпионаты мира.



Три феноменальные девочки из России совершили революцию в фигурном катании и влюбили в себя всю планету. Но в то же время оказались совершенно бессильны перед цинизмом ВАДА и равнодушием собственных чиновников. Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова никогда не сдавали положительные допинг-тесты, не подменяли пробы и не подтасовывали никакие базы данных. А во время пресловутой Олимпиады в Сочи им вообще было по 9-10 лет. Но разбираться, кто виноват, некогда.

Наших фигуристок бросили на произвол судьбы. И теперь этим гениальным подросткам придётся принимать совсем не детские решения. Возможно, главные в своей жизни.

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Триумф накануне катастрофы

Менее чем за двое суток до заседания исполкома ВАДА, всего в 250 км от Лозанны три наши девочки о чём-то перемигивались на пьедестале финала Гран-при, с трогательной улыбкой кусали шоколадные букеты и слушали гимн России в свою честь. А под крышей стадиона в Турине висели три российских флага. Великая победа нашего спорта накануне катастрофы.



Алёна, Аня и Саша настолько запали в душу всем, кто видел их катание, что именно их чаще всего вспоминали, говоря о жертвах новый санкций.

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«Пустили девчонок по миру»

Комментатор Василий Уткин открыто обвинил чиновников в разрушении олимпийской мечты фигуристок.



«Эти три девчонки побеждают со своими рекордами и новыми прыжками, и баллами. Вот это у них вы, скоты, дрожащие за свою чиновничью жопу, отняли то, ради чего они жили свою осознанную жизнь… Теперь они или не выступят на Олимпиаде совсем, чему они посвятили себя целиком, победе на Олимпиаде, или им придётся выступать за другую страну. Вот это чудо вы разрушили… Пустили девчонок по миру — или оставили без мечты», — написал Уткин.



Депутат Госдумы РФ Светлана Журова, хоть и придерживается противоположной позиции, тоже не исключает смену спортивного гражданства нашими фигуристками. «Почему коллективная ответственность ложится на 15-летних девочек? На фигуристок наших блестящих. Это специально сделано, чтобы настроить их против государства, в котором они живут? Какая цель? Зачем? Чтобы показать им, что нужно уехать в другую страну? Наверное, это первая причина, для чего была поставлена эта гениальная цель», — считает олимпийская чемпионка.



Неужели лучшие фигуристки России теперь действительно будут вынуждены уехать из страны, чтобы сохранить шансы на олимпийское золото?

Чем грозят санкции ВАДА фигуристкам?

Чтобы найти ответ, нужно чётко понимать, чем грозят решения ВАДА конкретно фигуристкам. В фигурном катании российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Универсиадах и других мультиспортивных событиях. Таким образом, крупнейшими турнирами, где в честь российских побед прозвучит наш гимн, останутся чемпионат Европы и финал Гран-при.



Как бы дико ни звучало, в самом нейтральном статусе ничего страшного нет. Да, неприятно и обидно. Да, в случае победы придётся слушать не свой гимн. Но медали нейтральные атлеты получают такие же, как и все остальные, к тому же государство заплатит за награды вне зависимости от наличия флага.



И тут главный вопрос: а могут ли наших фигуристок вообще не пустить на чемпионат мира и Олимпиаду.

Менять гражданство – не вариант?

Решение о допуске спортсменов на конкретные соревнования будут приниматься Международным союзом конькобежцев в индивидуальном порядке. С одной стороны, руководство ВАДА заверяет, что у атлетов, не выступавших до 2016 года, проблем возникнуть не должно. С другой, мы уже знаем, что слова борцов с допингом не всегда подкрепляются делом. Ксению Столбову, Александру Степанову и Ивана Букина не пустили на Олимпиаду в Пхёнчхан, хотя у них никаких проблем с допингом раньше не было. И где гарантия, что ситуация не повторится в отношении Косторной, Трусовой или Щербаковой. И, что хуже всего, в случае отказа в допуске уже ничего сделать будет невозможно.



Сейчас вариант есть – менять спортивное гражданство. Ставить 15-16-летних девочек перед таким страшным выбором – преступление, но оно уже совершено. Если кто-то из наших топ-фигуристок решится на этот шаг, то его, скорее всего, ждёт двухлетний карантин и возвращение на лёд за считанные дни до Олимпиады в Пекине. Чтобы переход не был бесполезным, всё это время необходимо тренироваться и упорно работать, навёрстывая отсутствие соревновательной практики. И без того тяжёлая ситуация осложняется тренерским вопросом. Неизвестно, согласится ли Этери Тутберидзе готовить к Олимпиаде свою подопечную под чужим флагом. А без этого о шансах на пьедестал, вероятно, придётся забыть.



Получается, верного рецепта нет. Как бы путь ни выбрали спортсменки – это огромный риск и отсутствие каких-либо гарантий. Ещё хуже, что наших уникальных фигуристок в любом случае закидают камнями: хоть за нейтральный флаг, хоть за чужой.