Кошмар в пятницу, 13-го. Россия проиграла битву за финал чемпионата мира

Российские гандболистки не сыграют в решающем матче чемпионата мира в Кумамото. В эпичном полуфинале сборная России уступила сборной Нидерландов. На последних секундах матча фантастически игравшая Анна Вяхирева нанесла последний бросок в матче. Казалось, мяч попал в сетку, но оказалось – с внешней стороны… В этот день не повезло именно сборной России.

Забросали и перебегали

К этому матчу команды шли разными путями. Сборная России одержала восемь побед подряд, ни в одной из игр не испытав сложностей. Сборная Нидерландов прошла в полуфинал, потерпев по ходу группового и основного раундов три поражения.



И с самого начала матча стало понятно, что будет битва. Голландки сделали ставку на очень быстрое перемещение мяча по задней линии, броски полусредних и доводку до правой крайней. Нашим девушкам в защите не хватало буквально полушага в сторону, чтобы перекрыть направление броска, но именно этого пространства соперницам хватало.



Сборная Нидерландов, которую тренирует француз Эммануэль Майоннад, проигрывала только на первой минуте, когда Анна Вяхирева вывела на бросок Анну Сень и наш капитан с шести метров пробила Тесс Вестер.

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Но голландки очень быстро сравняли счёт и вышли вперёд. За шесть минут они отправили в ворота Анны Седойкиной пять мячей – так сборная России в Кумамото ещё не начинала.



Однако это было самое начало. Всё ещё можно было изменить. И российские гандболистки сумели достать соперниц. Где-то выручила Седойкина, где-то сумели отстоять в обороне и закрыть блоком, а сами забросили в атаке, и счёт сравнялся. Не получались комбинации по центру, не было бросков с девяти метров, но россиянки находили возможности для того, чтобы поражать ворота Вестер.



Настораживало, правда, количество потерь – у сборной России к середине тайма их было четыре, а у голландок ни одной.

Полчаса в финале

Но с середины первого тайма игра немного поменялась. Сборная России больше не пыталась перебегать соперниц, а старалась именно переиграть. За две минуты наша команда забросила три мяча и вышла вперёд, и на этом кураже попыталась тут же создать комфортный отрыв, но не получилось. Где-то, наверное, не повезло, как с броском в пустые ворота, когда мяч пролетел рядом со штангой. Где-то поторопились, как Сень, отдавшая мяч в оранжевую гущу в расчёте на то, что Полина Кузнецова выцарапает его.

Но в целом просто уровень соперниц был гораздо выше, чем у всех предыдущих. Даже пропущенные подряд несколько мячей нисколько не выбили голландок из колеи. А их полусредние Эставана Поллман и Лоис Аббинг словно на контрольные стрельбы вышли. Игроки задней линии сборной Нидерландов из 16 мячей в первом тайме забросили 11!



У россиянок выделялась Анна Вяхирева, выдавшая лучший матч на турнире. Она и забрасывала после невероятных обыгрышей и из невероятных позиций, и передачи раздавала. В первой половине тайма очень здорово помогла нашему лидеру Владлена Бобровникова, которая показала, что такое полусредний в ударе.



Примерно до 45-й минуты сборная России выигрывала и одной ногой была в финале. Гол Ярославы Фроловой обозначил преимущество россиянок в два мяча.

Чуда не произошло

Но голландки вновь сумели отыграться. Тем более что наши девушки некоторое время никак не могли забросить.



А когда смогли, уже уступали в счёте. Предстояло примерно 15 минут тяжелейшей игры. Казалось бы, может поменять хотя бы одного игрока, хотя бы в обороне, чтобы дать возможность восстановиться лидерам.

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Но Амброс Мартин оставил на площадке тот же состав, что и начинал игру. Менялись только крайние игроки, и вышедшие Кристина Кожокарь с Ольгой Фоминой своё дело сделали, забросив в сложнейших ситуациях. Вяхирева продолжала терзать оборону соперниц и забивать.



Однако голландки сохранили больше сил. При равном счёте на последней минуте у них была последняя атака после тайм-аута, которую реализовала полусредняя Лаура ван дер Хейден. Никто из наших игроков закрыть её не успел.



До окончания игры оставалось около 15 секунд. За это время нужно было попытаться сделать бросок по воротам Вестер, и этот бросок нанесла Вяхирева, абсолютно лучшая в составе обеих команд. Но мяч просвистел рядом со штангой. Чуда не случилось.



С 2009 года сборная России не завоёвывала золотые медали и вообще не была в тройке лучших. Понятно, что третье место сейчас не даст путёвку на Олимпиаду, но лучше закончить чемпионат мира победой, чем поражением. А за олимпийскую путёвку – неважно в каком статусе – придётся бороться в марте в отборочном турнире.