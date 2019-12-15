«Мусорная яма ненависти». Во что превратилось российское фигурное катание

Громкое заявление Алины Загитовой взорвало российское фигурное катание.
По эмоциям и накалу страстей события двух последних дней близки к тому, что было почти два года тому назад, когда стало известно, что Евгения Медведева после поражения на Олимпийских играх в Пхёнчхане уходит от тренера Этери Тутберидзе. Помните, какой был скандал?
Сейчас причина немножко другая. Однако всё кипит и пахнет так, что двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков эмоционально констатировал, что его любимый спорт превратился в «мусорную яму ненависти и буллинга». Неужели он во всём оказался прав?
Тутберидзе против Плющенко
Итак, Алина Загитова в эфире Первого канала объявила, что приостанавливает карьеру, но при этом не собирается уходить от своего тренера и бросать тренировки. Олимпийской чемпионке и правда уже нужна была эта пауза, по крайней мере, чтобы понять куда двигаться дальше. Оставаться в спорте и пытаться как-то бороться с соотечественницами, которые крутят четверные, или после передышки с новыми силами идти в шоу, на тренерскую работу или куда-то ещё.
Своё нестандартное мнение по этому поводу высказали Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко – люди, которым в праве на свою точку зрения не откажешь. Заслуженный тренер предположила, что Загитова никогда не вернётся в большой спорт, а чемпион – что Алина думает о смене тренеров.
Ну сказали, и сказали. Однако команда Тутберидзе ответила жёстко и молниеносно – и Тарасовой, и Плющенко. В соцсети появился эмоциональный пост, в котором Тарасову саркастично попросили выказывать «меньше любви и заботы» остальным ученикам команды ТГД (Тутберидзе – Глейхенгауз – Дудаков), а Плющенко обвинили в попытке «купить готовых спортсменов» и «заманить к себе Алину». Полную версию заявления вы можете прочитать по ссылке ниже.
Утром Евгений Плющенко ответил пространным сообщением, обращённым к команде. Двукратный олимпийский чемпион заступился за Татьяну Тарасову, ответил Тутберидзе, что и она не воспитывает учеников с нуля, а «берёт готовых детей с тройными прыжками», а также назвал её «спортивным менеджером», добавив, что «всю прыжковую составляющую ставит С. Дудаков».
На этот выпад представители группы Тутберидзе пока никак не ответили.
О чём говорит подобная перепалка? О том, что атмосфера в российском фигурном катании действительно накалена настолько, что даже первые его лица не особо стесняются в выражениях.
«Околофутбол отдыхает…»
Теперь вернёмся к словам Транькова про «мусорную яму ненависти», сказанными ещё до того, как конфликт вокруг Загитовой набрал обороты. У Максима было два похожих поста в разных социальных сетях. Приведём сначала тот, что более короткий, но более эмоциональный.
«Блин, во что превратилось фигурное катание?! Околофутбол отдыхает… Грустно… Пишут люди, а стыдно нам [фигуристам] почему-то. Весь мир объехал, и нигде такого г-на нет, стыдобища. Люди, обернитесь, одумайтесь, так нельзя! Ненависть приводит к ужасным последствиям».
Это было в «Твиттере». А из «Инстаграма», где эмоций было меньше, но смысл был примерно таким же, можно привести первую часть: «Мир искусства на льду, красоты, классики, эстетики всегда был понятен только узкому кругу ценителей. Настоящих поклонников этого вида спорта. Пришло новое время, а с ним в фигурное катание пришло слово «фанат». Не болельщик, не любитель или поклонник – фанат», и последние слова, написанные с явной усмешкой – «Спасибо тебе, фанат».
Для тех, кто следит за фигурным катанием, новость о том, что в последние годы в нём действительно слишком много негатива, не нова. Но, пожалуй, он всегда есть там, где существует жёсткая конкуренция. Легко было всей страной переживать за «девочку в красном платье» на Олимпиаде в Сочи, потому что в командном турнире все свои, а в личном зачёте не было битвы россиянок.
Но как быть, когда четыре года спустя юная Загитова теснит полюбившуюся всем Медведеву?
Как быть, когда теперь уже Загитову буквально выдавливают из большого спорта?
А мультипликатором ненависти становится бешено растущая популярность вида спорта. Свои интриги наверняка есть и в шашках, но только болельщикам какое до этого дело? А когда сражения лучших фигуристок показывают по Первому каналу, то все сразу узнают обо всём.
Больше того, сейчас у всех есть интернет и возможность высказаться, как угодно и где угодно. Оттого и возникает такая волна ненависти. Наверняка подобное было бы и 20 лет назад, когда Плющенко с Ягудиным делили корону в мужском катании, вот только не было тогда «инстаграмов».
А вот раскалённые конфликты тренеров были и до эпохи соцсетей.
Что же касается «отдыхающего Околофутбола», тот тут Траньков, конечно, преувеличил…
Даже радикальные болельщики Медведевой, Загитовой и кого угодно ещё не настолько неадекватны, чтобы, не дай бог, «заряжать» с трибун что-то неприличное, отбирать друг у друга плакаты поддержки и публично сжигать их или драться на трибунах или где-то в лесах.
Что со всем этим делать? Быть спокойнее самим. Всем. И пожалеть Алину Загитову, которая хотела тихо отойти в сторону, а оказалась в каком-то бешеном водовороте людских страстей.
Либо просто перестать воспитывать чемпионов. Не будет ярких побед – и всё будет спокойно.
Как и раньше – для узкого круга ценителей.
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