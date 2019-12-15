«Мусорная яма ненависти». Во что превратилось российское фигурное катание

Громкое заявление Алины Загитовой взорвало российское фигурное катание.

По эмоциям и накалу страстей события двух последних дней близки к тому, что было почти два года тому назад, когда стало известно, что Евгения Медведева после поражения на Олимпийских играх в Пхёнчхане уходит от тренера Этери Тутберидзе. Помните, какой был скандал?

Сейчас причина немножко другая. Однако всё кипит и пахнет так, что двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков эмоционально констатировал, что его любимый спорт превратился в «мусорную яму ненависти и буллинга». Неужели он во всём оказался прав?

Тутберидзе против Плющенко

Итак, Алина Загитова в эфире Первого канала объявила, что приостанавливает карьеру, но при этом не собирается уходить от своего тренера и бросать тренировки. Олимпийской чемпионке и правда уже нужна была эта пауза, по крайней мере, чтобы понять куда двигаться дальше. Оставаться в спорте и пытаться как-то бороться с соотечественницами, которые крутят четверные, или после передышки с новыми силами идти в шоу, на тренерскую работу или куда-то ещё.

Загитова приостановила карьеру. Похоже, она больше не вернётся Всё правильно сделала!

Своё нестандартное мнение по этому поводу высказали Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко – люди, которым в праве на свою точку зрения не откажешь. Заслуженный тренер предположила, что Загитова никогда не вернётся в большой спорт, а чемпион – что Алина думает о смене тренеров.

Тарасова уверена, что Загитова не возобновит карьеру

Плющенко предположил, что Загитова может перейти к другим тренерам

Ну сказали, и сказали. Однако команда Тутберидзе ответила жёстко и молниеносно – и Тарасовой, и Плющенко. В соцсети появился эмоциональный пост, в котором Тарасову саркастично попросили выказывать «меньше любви и заботы» остальным ученикам команды ТГД (Тутберидзе – Глейхенгауз – Дудаков), а Плющенко обвинили в попытке «купить готовых спортсменов» и «заманить к себе Алину». Полную версию заявления вы можете прочитать по ссылке ниже.

Команда Тутберидзе жёстко ответила Тарасовой и Плющенко

Утром Евгений Плющенко ответил пространным сообщением, обращённым к команде. Двукратный олимпийский чемпион заступился за Татьяну Тарасову, ответил Тутберидзе, что и она не воспитывает учеников с нуля, а «берёт готовых детей с тройными прыжками», а также назвал её «спортивным менеджером», добавив, что «всю прыжковую составляющую ставит С. Дудаков».

На этот выпад представители группы Тутберидзе пока никак не ответили.

О чём говорит подобная перепалка? О том, что атмосфера в российском фигурном катании действительно накалена настолько, что даже первые его лица не особо стесняются в выражениях.

Плющенко — Тутберидзе: кого вы воспитали с нуля? Только готовых детей берёте

«Околофутбол отдыхает…»

Теперь вернёмся к словам Транькова про «мусорную яму ненависти», сказанными ещё до того, как конфликт вокруг Загитовой набрал обороты. У Максима было два похожих поста в разных социальных сетях. Приведём сначала тот, что более короткий, но более эмоциональный.

«Блин, во что превратилось фигурное катание?! Околофутбол отдыхает… Грустно… Пишут люди, а стыдно нам [фигуристам] почему-то. Весь мир объехал, и нигде такого г-на нет, стыдобища. Люди, обернитесь, одумайтесь, так нельзя! Ненависть приводит к ужасным последствиям».

Это было в «Твиттере». А из «Инстаграма», где эмоций было меньше, но смысл был примерно таким же, можно привести первую часть: «Мир искусства на льду, красоты, классики, эстетики всегда был понятен только узкому кругу ценителей. Настоящих поклонников этого вида спорта. Пришло новое время, а с ним в фигурное катание пришло слово «фанат». Не болельщик, не любитель или поклонник – фанат», и последние слова, написанные с явной усмешкой – «Спасибо тебе, фанат».

«Мусорная яма ненависти и буллинга». Траньков — о современном фигурном катании

Для тех, кто следит за фигурным катанием, новость о том, что в последние годы в нём действительно слишком много негатива, не нова. Но, пожалуй, он всегда есть там, где существует жёсткая конкуренция. Легко было всей страной переживать за «девочку в красном платье» на Олимпиаде в Сочи, потому что в командном турнире все свои, а в личном зачёте не было битвы россиянок.

Но как быть, когда четыре года спустя юная Загитова теснит полюбившуюся всем Медведеву?

Как быть, когда теперь уже Загитову буквально выдавливают из большого спорта?

Тутберидзе не сдержалась и написала. А Медведевой за это досталось! Этери Тутберидзе после чемпионата мира рассказала о наболевшем, а читатели начали войну в комментариях. Да что с вами, люди?!

А мультипликатором ненависти становится бешено растущая популярность вида спорта. Свои интриги наверняка есть и в шашках, но только болельщикам какое до этого дело? А когда сражения лучших фигуристок показывают по Первому каналу, то все сразу узнают обо всём.

Больше того, сейчас у всех есть интернет и возможность высказаться, как угодно и где угодно. Оттого и возникает такая волна ненависти. Наверняка подобное было бы и 20 лет назад, когда Плющенко с Ягудиным делили корону в мужском катании, вот только не было тогда «инстаграмов».

А вот раскалённые конфликты тренеров были и до эпохи соцсетей.

Что же касается «отдыхающего Околофутбола», тот тут Траньков, конечно, преувеличил…

Даже радикальные болельщики Медведевой, Загитовой и кого угодно ещё не настолько неадекватны, чтобы, не дай бог, «заряжать» с трибун что-то неприличное, отбирать друг у друга плакаты поддержки и публично сжигать их или драться на трибунах или где-то в лесах.

Что со всем этим делать? Быть спокойнее самим. Всем. И пожалеть Алину Загитову, которая хотела тихо отойти в сторону, а оказалась в каком-то бешеном водовороте людских страстей.

Либо просто перестать воспитывать чемпионов. Не будет ярких побед – и всё будет спокойно.

Как и раньше – для узкого круга ценителей.