Королевство злых. Громкий скандал в фигурном катании: Плющенко против Тутберидзе

Конфликт тренерского штаба Тутберидзе и Плющенко уже дошёл до Кремля. Интересно, а за кого народ?

Грандиозный скандал, разгоревшийся за считаные часы, вышел за все разумные пределы. Такого фигурное катание ещё не знало. Авторитетные тренеры и звёзды недавнего прошлого разделились на два лагеря и продолжают обмениваться едкими, а зачастую и оскорбительными выпадами. В ход идёт банальное хамство, принижение чужих заслуг и даже стихи. А призывы образумиться и успокоиться тонут в потоке взаимных нападок.



Ситуация приобрела такой размах, что комментировать её были вынуждены и в Кремле.

«Мусорная яма ненависти». Во что превратилось российское фигурное катание Заявление Алины Загитовой спровоцировало мощный скандал. Тутберидзе жёстко ответила Плющенко и Тарасовой.

Тутберидзе больше не молчит

Началось всё в пятницу вечером, когда олимпийская чемпионка в эфире Первого канала объявила о приостановке участия в соревнованиях. Разумеется, столь резонансное событие не осталось без внимания экспертов. Многие специалисты засомневались в способности Алины вернуться на высокий уровень, а некоторые намекали на разногласия между чемпионкой и тренерским штабом. Группу Тутберидзе, судя по всему, особенно задели слова Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой, ведь именно им там адресовали жёсткий ответ с переходом на личности.

Команда Тутберидзе жёстко ответила Тарасовой и Плющенко

Тарасова предпочла не реагировать на заявление тренерского штаба Тутберидзе, эмоционально послав журналистов к чёрту, а вот Плющенко продолжил полемику, отстаивая своё честное имя. Одуматься и прекратить вражду коллег по цеху призывали и Александр Жулин, и Илья Авербух и Алексей Мишин. Особенно категоричен был тренер Плющенко: «Когда же у людей появится чувство собственного достоинства? Чтобы высказываться по-человечески и тактично… Уже озверели от злобы».

«Озверели от злобы». Мишин — о скандалах в фигурном катании

«Кто это роток открыл?»

На этом активная фаза конфликта могла и завершиться, но распалённые представители элиты фигурного катания продолжили публично выяснять отношения. Этери Тутберидзе уже на своей личной странице опубликовала стихотворение Марины Цветаевой, в котором многие увидели ответ Плющенко.

Тутберидзе опубликовала стихотворение Цветаевой после жёсткого выпада Плющенко

Заступился за своего работодателя и хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков, посоветовавший оппонентам «закрыть свои рты и заняться своими делами». Плющенко это замечание привело в бешенство: «Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу. И Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа, как нужно отвечать серьёзным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть!».

Плющенко резко ответил хореографу группы Тутберидзе

«Группа Тутберидзе сеет абсолютное зло»

Присоединились к жаркой дискуссии и люди, не имеющие прямого отношения к фигурному катанию. Дмитрий Губерниев поблагодарил поклонников биатлона за то, что они «никогда не устроят такой срач», а Василий Уткин обрушился с критикой на группу Тутберидзе, которая, по его мнению, «сеет абсолютное зло».



Буквально за пару дней истерия вокруг российского фигурного катания достигла таких масштабов, что ситуацию даже попросили прокомментировать в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это не «вопрос Кремля абсолютно».



Зато болельщики держать нейтралитет не обязаны, ведь все перипетии разногласий между видными и заслуженными специалистами вынесены на всеобщее обозрение.



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