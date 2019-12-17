«Некогда было сопли размазывать». Бронза чемпионата мира далась гандболисткам непросто

Правая крайняя сборной России Юлия Манагарова провела отличный чемпионат мира, забросив 41 мяч в ворота соперниц. Она рассказала, как команда пережила поражение от голландок и сумела настроиться на бронзовый матч против норвежек, который принёс сборной России первую за 10 лет медаль чемпионата мира.
— С какими чувствами вернулись домой? Каких эмоций больше?
— Положительных. И от результата, ведь мы вошли в тройку лучших команд мира, и от того, какую игру показывали на протяжении всего турнира. Поражение в полуфинале было обидным, но мы счастливы, что домой вернулись не с пустыми руками. Турнир мы завершили победой над нашим принципиальным соперником, показав хороший гандбол. Давайте ценить то, чего добилась сборная России сейчас.
— Как вы смогли настроиться на битву за бронзу после полуфинального поражения?
— Тут всё просто. После игры мы, конечно, приехали совсем никакие в гостиницу, но нам некогда было сопли размазывать. На следующий день после полуфинала провели командное собрание. Тренеры попросили нас достойно завершить турнир. Ведь мы месяц не были дома, не видели семьи, родных. А ещё добавили, что одно поражение ничего не меняет, нужно выходить и сыграть так, как мы умеем. Плюс раздражитель был очень хороший, хотя я удивилась, что норвежки проиграли испанкам в полуфинале. На бронзовый матч мы вышли в отличном настроении.
— Амброс Мартин назвал команде главные причины проигрыша голландкам?
— Конечно, мы же провели разбор. Прежде всего мы не смогли показать ту игру, которую должны были показывать, не контролировали ход матча и слабо сыграли в защите, от которой всё и идёт. Да что говорить, мы сами упустили золото. Голландки ничем нас не удивили, именно такой игры с массой дальних бросков мы и ждали. Но, повторю, мы сами не смогли показать то, на что были готовы, не отстояли в защите, не смогли помочь вратари.
— Со стороны показалось, что игроки устали, а главный тренер замен не делал.
— Наверное, показалось. Я бы не сказала, что мы устали. Если бы такое было, мы уступили бы пять-шесть мячей, а тут всё решалось на последних секундах. Физически команда была в фантастической форме. И подвелись отлично, и уход за нами со стороны медицинского штаба был просто отличный. Вы же обратили внимание, что за весь турнир у полевых игроков не было даже микротравм, а это о многом говорит.
— Тем не менее усилить игру в определённый момент оказалось некем.
— Знаете, ни у одной сборной мира нет двух равноценных составов. Голландки тоже не особо ротацию проводили. И одно дело давать играть дебютантам в матчах с Китаем или Конго, а совсем другое, когда против тебя Норвегия или Нидерланды. Тут дело не в том, что игру оказалось некем усилить, а в том, что в такой матч крайне тяжело войти со скамейки. Ну и если бы мы выиграли, разве сейчас вспоминали бы, что Амброс Мартин обошёлся четырьмя игроками задней линии?
— Скажите, а не было во время того матча мыслей, что происходит что-то, с чем сложно бороться?
— Были и почти всю игру не покидали. Ну, смотрите, они бросают в штангу, в перекладину – и мяч точно в руки соперницам летит, им тут же второй шанс даётся. Они бросают – наш вратарь вроде бы касается мяча, а он предательски в ворота заползает. И такие моменты возникали постоянно.
— Последний бросок в полуфинале сделала Анна Вяхирева. Таким было указание главного тренера или у неё так всё здорово шло, что другие варианты не рассматривались?
— Там нам на атаку оставалось несколько секунд всего. Тут не до обсуждений. Всё, что успел Мартин, – убрать вратаря и выпустить седьмого полевого. Но это спорт, тут кто-то становится победителем, а кто-то остаётся проигравшим.
— Вы уже третий большой турнир проводите в сборной России. Какая из команд была сильнее?
— Сложно сравнивать. У каждой из команд были свои плюсы и минусы. Я могу сказать только, что у нас отличная сборная, в которую уже добавились молодые игроки, способные ярко себя проявить на самом высоком уровне. К Олимпиаде мы будем ещё сильнее, тем более вернутся травмированные. Будем биться независимо от того, под каким флагом выйдем на игру и как нас назовут.
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