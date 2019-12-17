«Некогда было сопли размазывать». Бронза чемпионата мира далась гандболисткам непросто

Правая крайняя сборной России Юлия Манагарова провела отличный чемпионат мира, забросив 41 мяч в ворота соперниц. Она рассказала, как команда пережила поражение от голландок и сумела настроиться на бронзовый матч против норвежек, который принёс сборной России первую за 10 лет медаль чемпионата мира.

Медали через десять лет! Российские гандболистки раздавили норвежек Мощь, уверенность, красота. Как же жаль, что это был не финал.

— С какими чувствами вернулись домой? Каких эмоций больше?

— Положительных. И от результата, ведь мы вошли в тройку лучших команд мира, и от того, какую игру показывали на протяжении всего турнира. Поражение в полуфинале было обидным, но мы счастливы, что домой вернулись не с пустыми руками. Турнир мы завершили победой над нашим принципиальным соперником, показав хороший гандбол. Давайте ценить то, чего добилась сборная России сейчас.

— Как вы смогли настроиться на битву за бронзу после полуфинального поражения?

— Тут всё просто. После игры мы, конечно, приехали совсем никакие в гостиницу, но нам некогда было сопли размазывать. На следующий день после полуфинала провели командное собрание. Тренеры попросили нас достойно завершить турнир. Ведь мы месяц не были дома, не видели семьи, родных. А ещё добавили, что одно поражение ничего не меняет, нужно выходить и сыграть так, как мы умеем. Плюс раздражитель был очень хороший, хотя я удивилась, что норвежки проиграли испанкам в полуфинале. На бронзовый матч мы вышли в отличном настроении.



— Амброс Мартин назвал команде главные причины проигрыша голландкам?

— Конечно, мы же провели разбор. Прежде всего мы не смогли показать ту игру, которую должны были показывать, не контролировали ход матча и слабо сыграли в защите, от которой всё и идёт. Да что говорить, мы сами упустили золото. Голландки ничем нас не удивили, именно такой игры с массой дальних бросков мы и ждали. Но, повторю, мы сами не смогли показать то, на что были готовы, не отстояли в защите, не смогли помочь вратари.

— Со стороны показалось, что игроки устали, а главный тренер замен не делал.

— Наверное, показалось. Я бы не сказала, что мы устали. Если бы такое было, мы уступили бы пять-шесть мячей, а тут всё решалось на последних секундах. Физически команда была в фантастической форме. И подвелись отлично, и уход за нами со стороны медицинского штаба был просто отличный. Вы же обратили внимание, что за весь турнир у полевых игроков не было даже микротравм, а это о многом говорит.

Кошмар в пятницу, 13-го. Россия проиграла битву за финал чемпионата мира Голландки были сильнее в бросках с задней линии. И даже чудеса в исполнении 13-го номера нашей команды не помогли.

— Тем не менее усилить игру в определённый момент оказалось некем.

— Знаете, ни у одной сборной мира нет двух равноценных составов. Голландки тоже не особо ротацию проводили. И одно дело давать играть дебютантам в матчах с Китаем или Конго, а совсем другое, когда против тебя Норвегия или Нидерланды. Тут дело не в том, что игру оказалось некем усилить, а в том, что в такой матч крайне тяжело войти со скамейки. Ну и если бы мы выиграли, разве сейчас вспоминали бы, что Амброс Мартин обошёлся четырьмя игроками задней линии?

— Скажите, а не было во время того матча мыслей, что происходит что-то, с чем сложно бороться?

— Были и почти всю игру не покидали. Ну, смотрите, они бросают в штангу, в перекладину – и мяч точно в руки соперницам летит, им тут же второй шанс даётся. Они бросают – наш вратарь вроде бы касается мяча, а он предательски в ворота заползает. И такие моменты возникали постоянно.

— Последний бросок в полуфинале сделала Анна Вяхирева. Таким было указание главного тренера или у неё так всё здорово шло, что другие варианты не рассматривались?

— Там нам на атаку оставалось несколько секунд всего. Тут не до обсуждений. Всё, что успел Мартин, – убрать вратаря и выпустить седьмого полевого. Но это спорт, тут кто-то становится победителем, а кто-то остаётся проигравшим.



— Вы уже третий большой турнир проводите в сборной России. Какая из команд была сильнее?

— Сложно сравнивать. У каждой из команд были свои плюсы и минусы. Я могу сказать только, что у нас отличная сборная, в которую уже добавились молодые игроки, способные ярко себя проявить на самом высоком уровне. К Олимпиаде мы будем ещё сильнее, тем более вернутся травмированные. Будем биться независимо от того, под каким флагом выйдем на игру и как нас назовут.