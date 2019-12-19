Женщина одолела мужчину на чемпионате мира по дартсу! Зал ликовал, а видео стало вирусным

7 тысяч зрителей на переполненной арене, огромный призовой фонд, прямые трансляции по всему миру.
Думаете, это про биатлон или теннис? А вот и нет! В таком антураже проходит чемпионат мира по дартсу в Лондоне. 96 спортсменов со всех континентов борются за призовой фонд в 2,5 млн фунтов.
И теперь к этому турниру приковано внимание всего мира, ведь впервые в истории женщина победила мужчину.
Англичанка победила мужчину
Англичанка Фэллон Шеррок в стартовом поединке одолела соотечественника Теда Эветтса со счётом 3-2 и стала первой женщиной, которой удалось одержать победу в матче чемпионата мира по дартсу. После заключительного броска девушки тысячи зрителей на трибунах устроили феерическое празднование. Люди танцевали, кричали и обнимали друг друга. Кадры всеобщего ликования были опубликованы в «твиттере» Профессиональной корпорации дартса. За неполные двое суток их посмотрели уже 5 млн человек!
Любопытно, что Шеррок – не главная звезда женского дартса. Она никогда не выигрывала женский чемпионат мира, да и побед над мужчинами до встречи с бедолагой Эветтсом в своём активе не имела. Не умаляю заслуг Фэллон, но ей отчасти повезло. Дело в том, что женщинам разрешили на регулярной основе участвовать в мужских чемпионатах мира лишь с 2018 года. До первого раунда теперь допускаются по две лучшие спортсменки из женского рейтинга. Эпизодически девушки участвовали в чемпионатах мира и раньше, но победить хотя бы раз им не удавалось.
Из России с любовью
Преимущество лидеров мужского дартса на ведущими метательницами дротиков очень ощутимо, но всё-таки значительно меньше, чем, например, в теннисе. На турнирах рангом ниже победы женщин над мужчинами уже давно не воспринимаются как суперсенсация. Впервые такой результат на крупном телевизионном чемпионате был зафиксирован в 2005 году, а спустя четыре года его повторила россиянка Анастасия Добромыслова. Уроженка Твери, давно проживающая в Великобритании, способствовала резкому всплеску интереса к своему виду спорта и стала без преувеличения символом женского дартса. Болельщики дали ей прозвище «Из России с любовью».
В 2009 году Настя стала второй женщиной, выступившей на мужском чемпионате мира. Спустя девять лет трёхкратная чемпионка мира среди женщин получила ещё один шанс, но снова оступилась в первом раунде.
40 млн для победителя
То, что не удалось Добромысловой и другим легендам женского дарста, получилось у Шеррок. Теперь во втором раунде она встретится с представителем Австрии. Скорее всего, на этом её турнирный путь закончится, а мужчины с железными нервами продолжат борьбу за приз в 500 тыс. фунтов (41 млн рублей).
Всё ещё считаете дартс офисным развлечением?
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