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Победу женщины над мужчиной праздновали 7 тысяч зрителей – атмосферное видео

Женщина одолела мужчину на ЧМ по дартсу
Алексей Адамов
Женщина одолела мужчину на чемпионате мира по дартсу! Зал ликовал, а видео стало вирусным
Тысячи болельщиков отметили победу англичанки Шеррок песней и танцами. А ведь шанс войти в историю был и у россиянки!
Другие / Прочие виды спорта 0

7 тысяч зрителей на переполненной арене, огромный призовой фонд, прямые трансляции по всему миру.

Думаете, это про биатлон или теннис? А вот и нет! В таком антураже проходит чемпионат мира по дартсу в Лондоне. 96 спортсменов со всех континентов борются за призовой фонд в 2,5 млн фунтов.

И теперь к этому турниру приковано внимание всего мира, ведь впервые в истории женщина победила мужчину.

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Англичанка победила мужчину

Англичанка Фэллон Шеррок в стартовом поединке одолела соотечественника Теда Эветтса со счётом 3-2 и стала первой женщиной, которой удалось одержать победу в матче чемпионата мира по дартсу. После заключительного броска девушки тысячи зрителей на трибунах устроили феерическое празднование. Люди танцевали, кричали и обнимали друг друга. Кадры всеобщего ликования были опубликованы в «твиттере» Профессиональной корпорации дартса. За неполные двое суток их посмотрели уже 5 млн человек!

Любопытно, что Шеррок – не главная звезда женского дартса. Она никогда не выигрывала женский чемпионат мира, да и побед над мужчинами до встречи с бедолагой Эветтсом в своём активе не имела. Не умаляю заслуг Фэллон, но ей отчасти повезло. Дело в том, что женщинам разрешили на регулярной основе участвовать в мужских чемпионатах мира лишь с 2018 года. До первого раунда теперь допускаются по две лучшие спортсменки из женского рейтинга. Эпизодически девушки участвовали в чемпионатах мира и раньше, но победить хотя бы раз им не удавалось.

Из России с любовью

Преимущество лидеров мужского дартса на ведущими метательницами дротиков очень ощутимо, но всё-таки значительно меньше, чем, например, в теннисе. На турнирах рангом ниже победы женщин над мужчинами уже давно не воспринимаются как суперсенсация. Впервые такой результат на крупном телевизионном чемпионате был зафиксирован в 2005 году, а спустя четыре года его повторила россиянка Анастасия Добромыслова. Уроженка Твери, давно проживающая в Великобритании, способствовала резкому всплеску интереса к своему виду спорта и стала без преувеличения символом женского дартса. Болельщики дали ей прозвище «Из России с любовью».

В 2009 году Настя стала второй женщиной, выступившей на мужском чемпионате мира. Спустя девять лет трёхкратная чемпионка мира среди женщин получила ещё один шанс, но снова оступилась в первом раунде.

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40 млн для победителя

То, что не удалось Добромысловой и другим легендам женского дарста, получилось у Шеррок. Теперь во втором раунде она встретится с представителем Австрии. Скорее всего, на этом её турнирный путь закончится, а мужчины с железными нервами продолжат борьбу за приз в 500 тыс. фунтов (41 млн рублей).

Всё ещё считаете дартс офисным развлечением?

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Alex Davidson/Getty Images

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