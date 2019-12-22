И всё-таки виноват Родченков?! Новый поворот в расследовании о допинге в России

Времени у России, чтобы спасти положение и как-то исправить ситуацию с расследованиями по допингу и наказаниями от ВАДА осталось мало. Пора делать серьёзные заявления.



Следственный комитет России официально заявил, что участвовал в передаче ВАДА той копии базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой не было никаких изменений. А заодно обвинил Григория Родченкова в том, что он мог вносить изменения в базу удалённо.



Неужели все обвинения в адрес России могут рассыпаться, как карточный домик?

СК РФ: база Московской антидопинговой лаборатории удалённо посещалась из США и Германии

«Доступ к данным имели все сотрудники»

Что же заявил СК РФ, в юрисдикции которого находился контроль за базой данных?



— Комплексная компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов подтвердила их подлинность (аутентичность), а также отсутствие искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов;



— Подтверждены факты удалённого посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 годах электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ;



— Доступ к данным, хранившимся на серверах и приборных компьютерах Московской антидопинговой лаборатории, имели все сотрудники лаборатории, а следовательно, могли внести те изменения в базу в 2018-2019 годах, о которых говорит ВАДА;



— Никто не доказывал происхождение экземпляра переданного ВАДА Григорием Родченковым электронного архива базы данных и аутентичность данных в нём;

Приговор отсрочен. Российский спорт точно дотянет до весны РУСАДА приняло решение судиться с ВАДА и помогло фигуристкам с биатлонистами. Но спасёт ли это наш спорт?

— Полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.



Ну и ещё в заявлении содержится упрёк в адрес «иностранных партнёров» о том, что собранные СК РФ сведения не принимаются во внимание, допрос Родченкова никто не обеспечил даже в режиме видеоконференции, а тот самый экземпляр базы данных, который имеется у ВАДА, российская сторона не видела и не изучала.

Запоздавшие объяснения

Всё заявление Следственного комитета, включая подпись официального представителя, уместились в 332 слова и 2855 знаков, включая пробелы.



Негусто, если учесть, что доклад ВАДА с техническими подробностями, именами, логами, паролями и конкретными изменениями занял более 60 листов.



Разбирать это заявление по пунктам бесполезно. Очевидно, это выжимка из более объёмного документа, который как минимум такой же подробный, как отчёт комиссии ВАДА. Наверняка такой документ в природе существует, в противном случае это даже не смешно. В любом случае, объяснения ведомства, ведущего расследование уже четыре года, как минимум запоздали.



Тут важно понять, что Россия через СК РФ официально стоит на следующей позиции: в ВАДА передана подлинная копия базы данных, все обвинения в манипуляциях голословны, поскольку есть доказательства проникновения в архив через удалённый доступ.



При этом не до конца понятно, кто и как туда проникал. Был ли это взлом или вход с паролем, который никто не поменял хотя бы раз за последние пять лет? Если второе, то с какого аккаунта? Почему СК РФ говорит о «неустановленных лицах», но точно называет Родченкова?

В России предлагают провести альтернативную Олимпиаду. Это правда возможно? Идею вспомнили в политическом руководстве страны. Похоже, российским спортсменам про обычные Олимпиады придётся забыть.

Позиция ВАДА тоже понятна: собраны все подробности работы с базой данных за продолжительный период, зафиксированы манипуляции с данными, удаление файлов, причём с базой данных проводилась работа непосредственно перед передачей образца сотрудникам Всемирного антидопингового агентства. ВАДА посчитала доказанным факт, что переданная база была предварительно отредактирована.



Речь, по мнению ВАДА, идёт о попытке сокрытия 145 случаев нарушения антидопинговых правил.



Эту точку зрения разделяет и глава РУСАДА Юрий Ганус, который заявил, что база данных была изменена по поручению высокопоставленных чиновников, пытавшихся спасти репутацию бывших спортсменов, ныне занимающих ответственные должности.

Чего добьётся Следственный комитет?

Если смотреть только на опубликованные обеими сторонами данные, то заявление СК РФ вообще ничего не значит. Для всего мира, кроме России. Оно выглядит, как информация для использования внутри страны, для раскрутки через СМИ позиции о невиновности.



Но ВАДА вообще никак не отреагировало на это заявление, предложив ещё раз перечитать все опубликованные документы и пресс-релизы.



Не согласны с принятым 9 декабря решением? Пожалуйста, подавайте апелляцию, разберёмся в суде (не Басманном). В Лозанне во внимание будут приниматься бездушные доказательства и факты, а не эмоциональные заявления.