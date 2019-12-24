«На «Порше» даже топ-шахматистка ездить не будет». Правда о женских шахматах

Эра повального увлечения шахматами в нашей стране давно ушла в прошлое, однако и по сей день интерес к ним остаётся весьма серьёзным – Карпова с Каспаровым по-прежнему путать не принято, а Карякин, сражавшийся в матче за шахматную корону, стал настоящей звездой.

Про женские шахматы на фоне мужских часто забывают, а зря! Ведь там у России есть даже своя чемпионка мира. В 2008 году Александра Костенюк впервые с 1990 года вернула женскую шахматную корону в нашу страну. За 10 лет Александра не выпала из элиты и к чемпионату мира по рапиду и блицу, который состоится в Москве, подходит с целой россыпью побед. Экс-чемпионка мира мощным спуртом выиграла этап Гран-при ФИДЕ в Монако и победила на чемпионате Европы по рапиду и блицу. А по возвращении в Москву рассказала «Чемпионату» о беге, рекордах, санкциях ВАДА и даже грандиозном скандале в фигурном катании.

«На спорт мне нужно два часа в день»

– Александра, вы добыли победу на этапе Гран-при ФИДЕ, а до этого были победы на чемпионате Европы в блице и рапиде. Вы находитесь в отличной форме?

– Стараюсь избегать категоричных оценок, поскольку уже давно в мире спорта. И таких, что «надо всех разрывать», и таких, что «пора на пенсию». Я аккуратно к этому отношусь, ведь это жизнь.



– У шахматистов вообще существует понятие «форма»?

– Конечно существует. Вот только непонятно, как выводить себя на пик формы, что именно нужно для этого делать. В тех же циклических видах спорта всё более или менее понятно. Есть определённые схемы работы. А у нас подводка – это по большому счёту тайна, покрытая мраком. Вроде бы всё делаешь, как надо, занимаешься, работаешь на результат, а его нет. А бывает, что шахматы на полке стоят, ведёшь абсолютно неспортивный образ жизни, но при этом можешь показывать очень хорошую игру! Так что форма в шахматах – живой организм, но как с ним ладить, вряд ли кто досконально знает.



– Как вы с точки зрения спорта готовитесь к турнирам? Какова обязательная программа?

– На спорт в день мне нужно не меньше двух часов в день. В мою общефизическую подготовку входят бег, потому что мне проще всего заставить себя бегать, и нечто среднее между йогой и растяжкой. Бегать я могу в любую погоду, всегда и везде. Возможно, плавание было бы более полезным, но заставить себя плавать я не могу.

– Бегом вы увлеклись одновременно с шахматами или позже?

– Постоянно я начала бегать, когда поступила в РГУФК. Именно тогда у меня открылась любовь к бегу. В детстве папа пытался приучить меня к утренним пробежкам, но это было постольку поскольку, я это не любила. А с 16-17 лет я бегаю регулярно и достаточно много.

Кениец и его прислуга. Как 35 человек загнали ради бесполезного рекорда Элиуд Кипчоге впервые в истории пробежал марафон меньше чем за два часа. Смешно, но его уникальное достижение не признают.

– И сколько по времени у вас бег в день занимает?

– Примерно 45 минут пять-шесть раз в неделю, а если по километражу, то не более 7 км.



– Вы бегаете и проигрываете в голове шахматные партии?

– «Защиту Лужина» давайте воспроизводить не будем. Всё более стандартно – включаю плеер и слушаю музыку, пока бегу. Ругаю себя, поскольку это время можно было бы потратить более продуктивно, но пока не могу найти тех аудиокурсов, которые мне бы понравились.

– Мимо шахматистки-легкоатлетки вряд ли мог пройти забег Элиуда Кипчоге, который пробежал марафонскую дистанцию быстрее двух часов. С чем это достижение можно сравнить в шахматах?

– Не могу сказать, что я пристально следила за этим событием, но за новостями спорта слежу и об этом рекорде знаю, даже смотрела видео и читала заметки. Мне кажется, каждая победа, каждый рекорд – индивидуальны, достигаются кропотливым трудом. Я не переживала то, что переживал Кипчоге, поэтому и сравнивать мне не с чем.

«На «Порше» даже топ-шахматистка ездить не будет»

– Насколько в шахматах существенны различия в призовых на женских и мужских турнирах? В той же лёгкой атлетике они почти равные.

– У нас разница значительная, но эти призовые достаточно неплохие, если говорить о топ-турнирах. Если же говорить о спортивной составляющей, то эта разница неуклонно снижается. А отдельно взятая шахматистка может выдать очень сильный турнир. Может быть, однажды женщина станет абсолютным чемпионом мира, победив мужчину в матче.

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– Вы сказали о неплохих призовых в женских шахматах. А насколько неплохих?

– Тут смотря по каким критериям судить. Если брать московские мерки, то зарабатываем мы ниже среднего, а если общероссийские, то очень даже нормально. На Porsche Cayenne даже топ-шахматистка ездить не будет, но ведь у каждого своё понятие счастья и достатка, в том числе денежного, верно? Скажу так, наши призовые не позволят почивать на лаврах. Победа даже в крупном турнире может позволить полгода нигде не выступать, но потом всё равно придётся возвращаться.

– Есть ли будущее у смешанных турниров? Или всё же отдельно мужские и отдельно женские турниры интереснее?

– Шахматы тем и прекрасны, что каждый участник независимо от уровня подготовки может найти для себя турнир под себя как по времени, так и по формату. Можно играть и онлайн, и вживую. Я считаю, что любой турнир – это хорошо. Кстати, женщины в шахматах в привилегированном положении, поскольку в нашем виде спорта нет женских и мужских турниров, а есть женские и открытые. То есть мы можем заявляться в любые турниры, а вот мужчины – только в открытые. А какие турниры интереснее, это уж для каждого своё. Кому-то нравится исключительно только за чемпионскими матчами следить, кому-то за матчем-турниром. А для самих участников поражением в одном турнире жизнь не заканчивается, есть множество других.

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– Участие Александры Горячкиной в матче за звание чемпионки мира говорит о том, что как минимум женские шахматы пошли по пути омоложения, как в других видах спорта?

– Конечно, Александра – молодая шахматистка, но ей уже 21 год. Да, это не фигурное катание, где девочки в 13-14 лет прыгают четверные прыжки и обыгрывают взрослых. 21 – хороший возраст, чтобы показывать хорошие результаты. Ведь есть и задор молодости, и опыт, накопленный за годы участия в соревнованиях и работы. Понятно, что в шахматах появляются новые звёздочки, новые таланты, гроссмейстерами становятся в 12-14 лет. Сейчас есть целая плеяда таких юных шахматистов, которые скоро войдут в топ среди мужчин и женщин и будут показывать хорошие результаты долгое время.

С другой стороны, шахматы – такой вид спорта, где спортсмены не так быстро уходят на пенсию. Вишванатан Ананд недавно отпраздновал 50-летие и до сих пор играет на высочайшем уровне, на равных борется с молодым поколением. В женских шахматах такое долголетие встречается реже, но шведка Пия Крамлинг как раз в Монако доказала, что исключения тоже бывают. Она успешно боролась с шахматистками, которые ей в дочери годятся. При условии правильно построенной работы, подготовки и желания играть на высоком уровне в шахматы можно очень долго.

«Может, в шахматах скандал нужен, как в фигурном катании?»

– Что нужно сделать, чтобы шахматист или шахматистка встали по уровню звёздности и медийности с самыми популярными спортсменами?

– Мне и самой интересен ответ на этот вопрос. Я уже много лет пытаюсь понять, как это всё действует. Есть пример Сергея Карякина, который после матча за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном стал достаточно узнаваемой медийной персоной. Видимо, хорошие результаты и желание работать в этом направлении, ведь никто же не будет спорить, что встреча с прессой – это работа, которую нужно кропотливо выполнять, когда даже на подготовку времени не остаётся, всё это может привести к такому результату. А чаще это стечение обстоятельств. Нужно понимать, что у нас сейчас не СССР, другая страна, другое общество, у которого интересов гораздо больше. Эру Карпова и Каспарова не вернуть. Но в России жаловаться на то, что шахматисты не являются узнаваемыми людьми, неверно. У нас одна из самых развитых в шахматном плане стран мира. Ведущим шахматистам и их результатам уделяется достаточно большое внимание.

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– Вы сказали про Россию. А в других странах к шахматам не такое отношение?

– Вообще не такое. Мы привыкли всегда говорить, что «там – лучше». Не всё, не везде и не всегда. Нужно ценить то, что есть у нас. Вот я прилетела в Москву и потратила на прохождение паспортного контроля и получение багажа не более 10 минут. А в США я минимум четыре часа на это трачу. И все стоят, мило улыбаются, но при этом не разрешают пользоваться телефоном. Ну и таких примеров масса.

– Вам, одной из ведущих шахматисток мира последних как минимум 10 лет, не обидно, что про победу на этапе Гран-при – бегущая строка, а все новости про Загитову, Тарасову, Плющенко?

– Там, конечно, скандал огромный случился. Может, конечно, и в шахматах нечто подобное учинить, чтобы узнаваемыми быть (смеётся)? Не буду лукавить и говорить, что мне совсем не обидно. Но я точно понимаю, что мне очень повезло в жизни. Я занимаюсь любимой работой, которая приносит и профессиональный результат, и удовольствие. Моя жизнь достаточно интересна, чтобы думать о положительных моментах. На любую ситуацию можно с двух сторон смотреть, так вот я всегда стараюсь позитив искать.



– Вы настолько подкованы в спортивных новостях, что немного странно для шахматистки.

– Да, я в курсе, что не нужно читать по утрам советских газет, но всё же утром я просматриваю новости, хотя иногда потом об этом жалею. Выносятся на первый план такие новости, на которые и внимания, возможно, никто бы не обратил, а действительно важные вещи замалчиваются. Со стороны очень странно за этим наблюдать.

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«Флаг – всего лишь символ. А гимн мы и в России наслушаемся»

– Скандал в фигурном катании заслонил собой гораздо более важный скандал, касающийся всего нашего спорта.

– Я много читала по этой теме, размышляла над сложившейся ситуацией. Знаете, порой до истины невозможно докопаться, поскольку её не существует. Сложно понять, что вообще происходит. В этой истории много действующих лиц, каждый из которых говорит своё. Но мне очень грустно наблюдать за тем, что происходит с нашим спортом. Неудачи и ошибки случаются всегда, не ошибается лишь тот, кто совсем ничего не делает. Шахматисты анализируют свои ошибки, чтобы в дальнейшем их не повторять. А в этой ситуации я пока не вижу анализа того, что случилось, почему и как этого избежать в будущем. Вот в чём основной вопрос.

– На шахматах, на вас лично как-то скажется эта ситуация? Как воспримете то, что, возможно, придётся играть без флага и гимна?

– Мы, конечно, надеемся, что шахматы это не затронет, но пока, как и все, просто ждём развития событий. Возможное отсутствие флага на турнирах меня совсем не будет волновать. Меня вообще удивляют разговоры, что многие российские спортсмены начнут менять гражданство, если их не допустят до соревнований. Да какая разница, что напротив твоей фамилии не нарисован флаг, если ты всё равно свою страну представляешь? Это всего лишь символ, который, конечно, несёт определённую энергетику. Что важнее – слова или поступки? Можно много и красиво говорить, а можно просто делать. Ну не сыграет гимн в случае нашей победы, и что из этого? Мы вернёмся в Россию и здесь наслушаемся гимн, насмотримся на поднятый флаг. Это частности, на мой взгляд. Важнее эту ситуацию в итоге разрулить и сделать так, чтобы она не повторялась.