Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Статьи /

Связующая московского «Динамо» Марина Бабешина – о причинах нестабильной игры команды

Марина Бабешина
Андрей Шитихин
«Пока не играем так, что танком не остановить». «Динамо» потеряло лидера, но побеждает
Московский клуб постепенно исправляет последствия провального старта сезона. Выигрывает даже без получившей травму Гончаровой.
Другие / Волейбол 0

Бессменный чемпион России по волейболу последних лет московское «Динамо» в нынешнем сезоне лишь в отдельных матчах показывало ту игру, которую ждут болельщики. В последние недели показалось, что всё наладилось, последовала серия побед, но её прервало неожиданное поражение в Каннах в Лиге чемпионов. Однако ни проигрыш, ни травма Наталии Гончаровой не выбили «Динамо» из привычного ритма: в следующем выездном матче с «Уралочкой» московский клуб одержал уверенную победу. Что же происходит в команде? Объяснила опытная связующая, чемпионка мира Марина Бабешина.

– Марина, что происходит с «Динамо»? Команду бросает то в жар, то в холод.
– Пока действительно лихорадит команду. Одержали несколько побед в Суперлиге, но проиграли в Каннах в Лиге чемпионов. Там, правда, нас травмы подвели. Я не смогла сыграть из-за того, что спина очень сильно болела, а в начале матча ещё и Наталия Гончарова травму получила. Такие ситуации ломают настрой. И это ведь не только у нас. В матче Калининграда и Казани у команд тоже не всё гладко было – может, приближение високосного года? Но радует, что мы можем справляться со сложностями. В матче с «Уралочкой» уже совсем иначе действовали.

– При этом календарь не столь плотный, как в прошлом сезоне.
– Не такой, но времени сыграться полным составом тоже нет. Когда из-за графика, когда из-за травм. О многих повреждениях игроков никто и не знает, потому что клуб старается не выносить это на всеобщее обсуждение. Однако тренироваться это сильно мешает. Но такие повреждения, как у нашего лидера, уже не скроешь.

– В прошлом сезоне у «Динамо» была основная связующая, в этом какая-то чехарда. Может, это сказываться на качестве игры?
– Ну, в прошлом сезоне пасовала Майя Огненович, там всё было понятно, я иногда только заменяла её. Сейчас же и на тренировках, и в матчах мы с Лорен Карлини постоянно меняемся. Конечно, есть определённые сложности для наших нападающих, так как у каждой связующей своя манера игры, скорость передач. Но для этого мы и тренируемся, чтобы в любой момент можно было перестроиться.

«Обвинить легче, чем вместе из ямы выбираться». Чёрная полоса «Динамо» позади?
Лидер команды Наталия Гончарова на это надеется. А ещё говорит болельщикам, что не стоит все вопросы решать радикально.

– Наталия Гончарова в недавнем интервью сказала, что Марина Бабешина – вторая связка, игра строится через Карлини. Вы говорите, что такого разделения нет.
– Действительно, два года я была второй связующей, она права. Но сейчас ситуация постепенно меняется.

– Когда вас поменяли на Лорен, «Уралочка» тут же забрала партию. Вы вернулись, и всё резко поменялось.
– Мне, конечно, приятно, что я сейчас достаточно много играю, но это стечение обстоятельств. То, что мы проиграли третью партию, это не следствие выхода Карлини, а то, что просела вся команда. Волейбол – командный вид спорта, в котором один игрок не может выиграть или проиграть матч. Это делают все.

– Но отсутствие лидеров сильно сказывается. С другой стороны, у вас, как связующей, возможно, было больше вариантов из-за отсутствия Гончаровой?
– Понимаете, мы и в полном составе стараемся действовать разнообразно, стараемся удивлять соперников. Но ведь понятно, что, когда Гончарова в составе, есть надёжный вариант, который работает в самых сложных ситуациях. Кто по своей воле будет оставлять без мяча самого забивающего игрока? Отсутствие Наташи, конечно, сказывается. Заменить её просто невозможно. Но другому игроку можно выйти на её позицию и показать то, что он умеет. На мой взгляд, Дарья Столярова, которая очень мало играет, в матче с «Уралочкой» действовала очень сильно. Просто у неё другая манера игры.

– «Динамо» после провального начала сезона вышло из пике?
– Мы стараемся. Играем совсем не так, как в первых матчах. Но это не значит, что мы уже набрали такую форму, что нас танком не остановить. К этому мы только стремимся. Опять же, как только начинаем выходить на другой уровень, следуют травмы.

Фото: vldinamo.ru

– Де-юре главный тренер «Динамо» Александр Сукомел. Какова роль Павла Борща в тренерском штабе? Порой кажется, что он рулит игрой.
– Давайте сразу расставим точки над i. Наш главный тренер – Александр Сукомел. Он им был и остаётся. Но его опыт работы главным совсем небольшой. Почему бы не усилить штаб опытным специалистом, который и по ходу игры может дать совет, помочь принять правильное решение. И не нужно думать, что это создаёт на Сукомела дополнительно давление.

– Вы можете себе представить, например, чтобы при Зоране Терзиче тот же Сукомел давал советы игрокам?
– Но и я могу задать встречный вопрос про тренерский опыт. Я уверена, что наш нынешний главный тренер справился бы с возникшей в начале сезона ситуацией и самостоятельно, особенно при поддержке игроков, которая у него есть. Мы все стараемся, чтобы игра команды обрела привычную стабильность, много работаем для этого. Надеемся, уже на «Финале четырёх» Кубка России покажем тот волейбол, которого от нас ждут болельщики.

– Вы читаете их комментарии в соцсетях клуба?
– Нет, я не делаю этого очень давно. Просто хочу поблагодарить их за невероятную поддержку, которую они нам оказывают в любой ситуации, и поздравить с наступающим Новым годом!

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019