«Пока не играем так, что танком не остановить». «Динамо» потеряло лидера, но побеждает

Бессменный чемпион России по волейболу последних лет московское «Динамо» в нынешнем сезоне лишь в отдельных матчах показывало ту игру, которую ждут болельщики. В последние недели показалось, что всё наладилось, последовала серия побед, но её прервало неожиданное поражение в Каннах в Лиге чемпионов. Однако ни проигрыш, ни травма Наталии Гончаровой не выбили «Динамо» из привычного ритма: в следующем выездном матче с «Уралочкой» московский клуб одержал уверенную победу. Что же происходит в команде? Объяснила опытная связующая, чемпионка мира Марина Бабешина.

– Марина, что происходит с «Динамо»? Команду бросает то в жар, то в холод.

– Пока действительно лихорадит команду. Одержали несколько побед в Суперлиге, но проиграли в Каннах в Лиге чемпионов. Там, правда, нас травмы подвели. Я не смогла сыграть из-за того, что спина очень сильно болела, а в начале матча ещё и Наталия Гончарова травму получила. Такие ситуации ломают настрой. И это ведь не только у нас. В матче Калининграда и Казани у команд тоже не всё гладко было – может, приближение високосного года? Но радует, что мы можем справляться со сложностями. В матче с «Уралочкой» уже совсем иначе действовали.

– При этом календарь не столь плотный, как в прошлом сезоне.

– Не такой, но времени сыграться полным составом тоже нет. Когда из-за графика, когда из-за травм. О многих повреждениях игроков никто и не знает, потому что клуб старается не выносить это на всеобщее обсуждение. Однако тренироваться это сильно мешает. Но такие повреждения, как у нашего лидера, уже не скроешь.



– В прошлом сезоне у «Динамо» была основная связующая, в этом какая-то чехарда. Может, это сказываться на качестве игры?

– Ну, в прошлом сезоне пасовала Майя Огненович, там всё было понятно, я иногда только заменяла её. Сейчас же и на тренировках, и в матчах мы с Лорен Карлини постоянно меняемся. Конечно, есть определённые сложности для наших нападающих, так как у каждой связующей своя манера игры, скорость передач. Но для этого мы и тренируемся, чтобы в любой момент можно было перестроиться.

«Обвинить легче, чем вместе из ямы выбираться». Чёрная полоса «Динамо» позади? Лидер команды Наталия Гончарова на это надеется. А ещё говорит болельщикам, что не стоит все вопросы решать радикально.

– Наталия Гончарова в недавнем интервью сказала, что Марина Бабешина – вторая связка, игра строится через Карлини. Вы говорите, что такого разделения нет.

– Действительно, два года я была второй связующей, она права. Но сейчас ситуация постепенно меняется.



– Когда вас поменяли на Лорен, «Уралочка» тут же забрала партию. Вы вернулись, и всё резко поменялось.

– Мне, конечно, приятно, что я сейчас достаточно много играю, но это стечение обстоятельств. То, что мы проиграли третью партию, это не следствие выхода Карлини, а то, что просела вся команда. Волейбол – командный вид спорта, в котором один игрок не может выиграть или проиграть матч. Это делают все.



– Но отсутствие лидеров сильно сказывается. С другой стороны, у вас, как связующей, возможно, было больше вариантов из-за отсутствия Гончаровой?

– Понимаете, мы и в полном составе стараемся действовать разнообразно, стараемся удивлять соперников. Но ведь понятно, что, когда Гончарова в составе, есть надёжный вариант, который работает в самых сложных ситуациях. Кто по своей воле будет оставлять без мяча самого забивающего игрока? Отсутствие Наташи, конечно, сказывается. Заменить её просто невозможно. Но другому игроку можно выйти на её позицию и показать то, что он умеет. На мой взгляд, Дарья Столярова, которая очень мало играет, в матче с «Уралочкой» действовала очень сильно. Просто у неё другая манера игры.



– «Динамо» после провального начала сезона вышло из пике?

– Мы стараемся. Играем совсем не так, как в первых матчах. Но это не значит, что мы уже набрали такую форму, что нас танком не остановить. К этому мы только стремимся. Опять же, как только начинаем выходить на другой уровень, следуют травмы.

Фото: vldinamo.ru

– Де-юре главный тренер «Динамо» Александр Сукомел. Какова роль Павла Борща в тренерском штабе? Порой кажется, что он рулит игрой.

– Давайте сразу расставим точки над i. Наш главный тренер – Александр Сукомел. Он им был и остаётся. Но его опыт работы главным совсем небольшой. Почему бы не усилить штаб опытным специалистом, который и по ходу игры может дать совет, помочь принять правильное решение. И не нужно думать, что это создаёт на Сукомела дополнительно давление.

– Вы можете себе представить, например, чтобы при Зоране Терзиче тот же Сукомел давал советы игрокам?

– Но и я могу задать встречный вопрос про тренерский опыт. Я уверена, что наш нынешний главный тренер справился бы с возникшей в начале сезона ситуацией и самостоятельно, особенно при поддержке игроков, которая у него есть. Мы все стараемся, чтобы игра команды обрела привычную стабильность, много работаем для этого. Надеемся, уже на «Финале четырёх» Кубка России покажем тот волейбол, которого от нас ждут болельщики.



– Вы читаете их комментарии в соцсетях клуба?

– Нет, я не делаю этого очень давно. Просто хочу поблагодарить их за невероятную поддержку, которую они нам оказывают в любой ситуации, и поздравить с наступающим Новым годом!