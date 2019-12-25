Настоящий детектив. Битва фигуристок на чемпионате России под угрозой?

До сих пор не до конца понятно, выступит ли в Красноярске лучшая фигуристка мира Алёна Косторная. Что происходит?!

До Нового года почти неделя, а для любителей фигурного катания праздник уже начинается. Лучшие фигуристы России с 26 по 28 декабря в Красноярске поведут борьбу за медали национального чемпионата и путёвки на главные старты. Предстоящий турнир будет особенным, и дело не только в сумасшедшем уровне конкуренции. Никогда ещё подготовка к чемпионату России не проходила в такой напряжённой и откровенно скандальной атмосфере.



Как и все последние сезоны, страсти бушуют вокруг женского катания. За две недели до чемпионата России о паузе в карьере объявила де-юре лучшая фигуристка мира Алина Загитова, а недавно появились слухи о снятии и де-факто сильнейшей одиночницы планеты. Возможно, кому-то просто выгодно нагнетать обстановку.



Или участие Алёны Косторной в чемпионате России действительно под угрозой?

Загитова самоустранилась

Ещё до начала сезона женский чемпионат России анонсировали как самый сложный и конкурентный турнир в истории. Серия Гран-при подтвердила, что на пьедестал национального чемпионата могут претендовать сразу шесть фигуристок, каждая из которых была бы однозначным фаворитом чемпионата Европы. Да и действующую чемпионку континента Софью Самодурову рано сбрасывать со счетов.



Однако превосходство Косторной, Трусовой и Щербаковой над остальными по ходу первой части сезона было настолько очевидным, что большинство специалистов не верили, что кто-то из них останется без медали. Видимо, поняла это и Загитова, неожиданно прервавшая карьеру. Алина, сама того не подозревая, вскрыла нарывы в нашем фигурном катании. Конфликт Тутберидзе и Плющенко достиг такого масштаба, что комментировать его пришлось даже пресс-секретарю президента.

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Участие Косторной под вопросом?

За выяснением отношений и обсуждением поступка Загитовой болельщики как будто забыли о предстоящем чемпионате России. Вспомнили, когда в интернете заговорили о возможном отказе от участия Алёны Косторной. Поводом для слухов стал пост в «телеграме» журналиста Василия Конова, написавшего, что выступление Алёны в Красноярске под вопросом.

Косторная, возможно, не выступит на чемпионате России по фигурному катанию

Реакция болельщиков не заставила себя долго ждать. Многие пользователи сетовали, что Загитова поспешила с паузой в карьере. Досталось и Федерации фигурного катания на коньках России, которую заподозрили в желании «протащить» на главные старты Евгению Медведеву. Но самое важное в этой ситуации не последствия возможного отказа Косторной, а сам факт её отсутствия.



Со спортивной точки зрения без Алёны чемпионат России потеряет в разы больше, чем без Загитовой.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Расписание соревнований (время московское)



26 декабря

10:00. Мужчины. Короткая программа

12:50. Танцы на льду. Ритм-танец

16:15. Спортивные пары. Короткая программа



27 декабря

9:30. Танцы на льду. Произвольный танец

12:15. Мужчины. Произвольная программа

15:30. Женщины. Короткая программа



28 декабря

12:30. Спортивные пары. Произвольная программа

15:00. Женщины. Произвольная программа.

Тройка призёров известна?

Со стороны команды Тутберидзе и самой спортсменки никаких комментариев не последовало. Болельщики Алёны выдохнули с облегчением, когда она вместе с другими фигуристками прилетела в Красноярск. Однозначно утверждать, что Косторная будет соревноваться, пока нельзя, но и видимых предпосылок для её снятия нет. При этом для борьбы за победу Алёне необходимо подойти к чемпионату России в оптимальной форме, так что слухи о её проблемах со здоровьем в любом случае настораживают. Правда, возможно, что информация о Косторной была вброшена ради нагнетания ситуации или просто привлечения интереса к соревнованиям.

Главные соперницы Косторной — Щербакова и Трусова — готовились к чемпионату в тишине. Для Саши исходные условия одинаковы в течение всего сезона – чистая короткая программа и три успешных четверных в произвольной гарантируют ей победу в любом турнире. Она вновь заявила тройной аксель в короткую программу, однако стабильности 15-летней фигуристки пока явно не хватает.



Ещё одна ученица Тутберидзе, Анна Щербакова, отлично выступила в финале Гран-при и значительно улучшила свои шансы. Для неё тоже многое зависит от качества исполнения прыжковых элементов, но программы Ани выглядят более сбалансированными, чем у Трусовой.

Возвращение сказки

Среди конкуренток основных фавориток традиционно выделяются Медведева и Туктамышева. Женя уже показывала идеальные прокаты в этом сезоне и при ожидаемой благосклонности арбитров способна зацепиться за пьедестал. Лиза же перед чемпионатом России освоила четверной прыжок, но исполнять его пока не собирается.



Чемпионат России в Красноярске способен подарить любителям прекрасного настоящую ледовую сказку в канун Нового года. Главное, чтобы обошлось без очередных скандалов.