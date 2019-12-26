Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд. Но их выдающийся результат не засчитают!

Первый день стартовавшего в Красноярске чемпионата России по фигурному катанию завершился выдающимся прокатом в короткой программе спортивных пар в исполнении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Фигуристы показали очень качественное катание, чисто исполнив все элементы. Их оценки оказались выше мирового рекорда, принадлежащего китайцам. Но новый рекорд ратифицирован не будет. Сейчас всё объясним.

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

Лучший прокат в сезоне

Тарасова и Морозов, лидеры отечественного парного катания последних лет, текущий сезон начали неудачно. Два третьих места на этапах Гран-при, пропуск финала серии – ну что это такое для фигуристов, побеждавших на чемпионатах Европы и становившихся призёрами чемпионатов мира?



Их переезд в США к Марине Зуевой, которая специализировалась на работах с танцевальными дуэтами, до старта чемпионата России выглядел как неудачная авантюра. Возможно, ещё рано давать оценки, но в Красноярск Евгения и Владимир приехали словно обновлёнными.

Уверенное, сильное, красивое катание. Отличное исполнение элементов, если не считать небольшую помарку партнёрши на приземлении с выброса. И заслуженное лидерство с результатом 83,91 балла!

Рекорд есть, но рекорда нет

Это же мировой рекорд!



Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун в нынешнем сезоне в Саппоро получили за короткую программу 81,27 балла, а Тарасова и Морозов в прошлом году на чемпионате мира набрали 81,21.



Но на национальных чемпионатах мировые рекорды не считаются, так как соревнования проходят не под эгидой Международного союза конькобежцев. Да и судейство домашних турниров, прямо скажем, является гораздо более субъективным, чем на международных стартах.



Тем не менее, невозможно не увидеть, что Тарасова и Морозов вернулись. Вернулись теми фигуристами, которых в нынешнем сезоне ещё не было видно. С таким катанием они при любом составе судейской бригады будут бороться за самые высокие места на любых турнирах.

Это ещё не победа

Евгения и Владимир на 3,5 балла опередили по итогам короткой программы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которым проигрывали на двух этапах Гран-при.



Подопечные Тамары Москвиной также показали превосходное катание, сумев оставить позади неудачу на финале Гран-при. И если бы не воспрявшие «Рыжики», быть бы Бойковой и Козловскому на первом месте.

Разница по итогам короткой достаточно существенная. Но в произвольной можно как всё отыграть, так и всё потерять.



Третье место пока занимают Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые проигрывают второму месту более четырёх баллов.