Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины, короткая программа. Потрясающая битва! LIVE

*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Расписание соревнований ***
*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Танцы на льду. Произвольный танец. Результаты ***
*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Мужчины. Произвольная программа. Результаты ***
*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Женщины. Короткая программа. Результаты ***
ОНЛАЙН ДНЯ
07:30. Доброе утро, дорогие поклонники фигурного катания. В Красноярске продолжается чемпионат России, и сегодня, 27 декабря там будут разыграны первые комплекты наград — в танцах на льду и мужском катании. А вечером на лёд впервые выйдут девушки. Невероятного сражения лучших фигуристок мира за места в национальной команде болельщики с нетерпением ждали несколько месяцев. И время, наконец, пришло.
Кто же победит? Алёна Косторная, Александра Трусова или Анна Щербакова? А, может быть, блеснут Евгения Медведева или Елизавета Туктамышева? Потрясающая борьба начнётся в 15:30 по московскому времени!
- 26 декабря 2019
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