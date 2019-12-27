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Фигурное катание, чемпионат России 2020: женщины, онлайн-трансляция 26 декабря

Алёна Косторная, ЧР по фигурному катанию
«Чемпионат»
Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины, короткая программа. Потрясающая битва! LIVE
27 декабря в Красноярске начнётся борьба за золото в женском одиночном катании. Интрига запредельная!
Другие / Фигурное катание 0

*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Расписание соревнований ***

*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Танцы на льду. Произвольный танец. Результаты ***

*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Мужчины. Произвольная программа. Результаты ***

*** Фигурное катание. Чемпионат России-2020. Женщины. Короткая программа. Результаты ***

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники фигурного катания. В Красноярске продолжается чемпионат России, и сегодня, 27 декабря там будут разыграны первые комплекты наград — в танцах на льду и мужском катании. А вечером на лёд впервые выйдут девушки. Невероятного сражения лучших фигуристок мира за места в национальной команде болельщики с нетерпением ждали несколько месяцев. И время, наконец, пришло.

Кто же победит? Алёна Косторная, Александра Трусова или Анна Щербакова? А, может быть, блеснут Евгения Медведева или Елизавета Туктамышева? Потрясающая борьба начнётся в 15:30 по московскому времени!

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