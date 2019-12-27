Битвы России и Норвегии на «Тур де Ски» не будет. Россияне слабее

На Клебо будет работать вся сборная Норвегии, а Устюгов и Большунов – сами за себя.

28 декабря в Швейцарии стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Главное событие постолимпийского сезона, в котором и чемпионата мира тоже нет. В списке участников, которые за девять дней проведут семь гонок, все сильнейшие лыжники мира, хотя исключения тоже есть. Каковы шансы российских лыжников на победу в общем зачёте? Давайте разбираться.

Йохауг и все остальные

У женщин всё очевидно. Есть Тереза Йохауг и все остальные. Да, Йохауг не так сильна в спринтерских гонках, но их будет только две из семи этапов, а остальное – коньковые или классические «десятки» в формате разделок, пасьютов и масс-стартов.

То есть как раз то, в чём норвежке равных нет. Даже её подруги по сборной Норвегии не способны держать ту дистанционную скорость, которую развивает Тереза. И ей, в отличие от мужчин, вообще не нужна командная поддержка. Кстати говоря, в женских лыжах это практически и не практикуется.

Российские лыжники мощно «раскатали» норвежцев. И добавили победную песню В норвежском Лиллехаммере наши мужчины вообще не дали хозяевам победить, а сами выигрывали с особым шиком!

С фаворитом всё ясно. Помешать Йохауг выиграть «Тур де Ски» может только какой-то форс-мажор – травма или иные проблемы со здоровьем. В прошлом сезоне Тереза в многодневке не участвовала, и её выиграла Ингвильд Флугстад Эстберг.



В текущем сезоне она не провела ещё ни одной гонки – норвежская федерация просто не допустила Эстберг до соревнований. По словам тренеров, спортсменка слишком резко сбросила вес, что сказалось на её состоянии. Откроет для себя сезон на «Тур де Ски» и шведка Эбба Андерсон, сильная дистанционщица, восстановившаяся после травмы.



Вряд ли будет сенсацией, если весь пьедестал по итогам многодневки займут представители Норвегии. Возможно, в борьбу за второе-третье вмешается кто-то из шведок, американок и финок. А что же наши? Объективно на самом высоком уровне способна бороться только Наталья Непряева, в прошлом сезоне ставшая первой россиянкой, которая смогла финишировать в топ-3 в общем зачёте.



Но год назад Непряева выглядела намного сильнее. Понятно, что этот сезон – самое время для экспериментов в подготовке. Тренер спортсменки Юрий Бородавко подчеркнул, что его группа находилась под серьёзными нагрузками, которые были снижены как раз к «Тур де Ски». Уже первый масс-старт коньком покажет, насколько лидер нашей женской сборной готова к многодневке. Если другие наши лыжницы на отдельных этапах тура заедут в десятку, это будет огромным успехом.

Кто поработает на Устюгова и Большунова?

Фаворит мужской части многодневки – Йоханнес Клебо. И не только потому что программа «тура» для него подходит. Два спринта, в которых норвежец безоговорочный фаворит, три масс- старта на «пятнашки», в которых можно «отрюкзачить» и включить мощный финиш, одно преследование и одна разделка.

Норвежец Клебо стал лучшим в истории Кубка мира. А Устюгов психанул Норвежцы начали лыжный сезон с триумфа. Смогут ли российские парни вообще с ними бороться?

Более важно то, что Клебо в отличной форме и на него будет работать вся сборная Норвегии. Участвуй в нынешнем «туре» Мартин Сундбю, он бежал бы сам по себе, но ветеран многодневку пропускает. Не всем спортсменам команды такое положение дел нравится, но у норвежцев свои установки. Работа на лидера – одна из них. Бывает, конечно, что отдельные лыжники не выполняют каких-то договорённостей, и тогда Клебо не стесняется в выражениях. В формате многодневки, когда и силы заканчиваются, и соперников нужно придержать, командная работа важна.

Будет ли подобная работа на лидеров нашей сборной Александра Большунова и Сергея Устюгова? Если вспомнить чемпионат мира в Зеефельде, рассчитывать им можно только на себя. Командная тактика – не самая сильная сторона сборной России. Хотя можно вспомнить, что на того же Устюгова работали во время победного «Тур де Ски»-2017, да и сам он просто «звенел» от набранной формы.



Работали на Александра Легкова и Максима Вылегжанина российские лыжники на многодневке-2013, когда Легков победил в общем зачёте, а Вылегжанин стал третьим. Ведь достаточно такой работы в паре гонок, а не на всех без исключения. С другой стороны, Дарио Колонья выиграл четыре «Тур де Ски» в одиночку – в Швейцарии не было лыжников, даже близких ему по классу. Колонья и на сей раз будет претендовать на высокие места вместе с финном Иво Нисканеном.

Провал российских лыжников привёл к скандалу. Губерниев снова атакует Вяльбе Президента Федерации лыжных гонок обвинили в неуважении к зрителям. Вяльбе признала, что ошиблась.

И ещё важный вопрос – в какой форме Большунов и Устюгов прямо сейчас? Судя по предыдущим гонкам Кубка мира, подводка шла к «Тур де Ски». Если бы остальные парни из российской сборной поддержали лидеров своими результатами в отдельных гонках, было бы здорово.

Особенности лыжной охоты

Нынешний «Тур де Ски» будет отличаться от всех предыдущих. И не только «коротким» форматом, в котором нет места гонкам из точки в точку, как в том же фантастическом «туре»-2013. Этим уже никого не удивишь.



А вот масс-стартом в финальную гору – точно. И это ведь не просто гонка с общего старта, а ещё с бонусными отсечками. Возможно, будет интереснее, но толчеи на зигзагах, которые пойдут на последних трёх километрах, точно не избежать. Если уж организаторы хотели добавить крутизны в переносном смысле, добавили бы в прямом, убрав эти зигзаги и позволив участникам просто бежать в гору.



Но как есть, так есть. Уже не будет полной ясности, как раньше: кто первым забежал в гору, тот и выиграл «Тур де Ски».



Есть изменения и в порядке выхода на старт в пасьюте. На классическую гонку преследования участники выйдут не согласно положению в общем зачёте многодневки, а по итогам предыдущей коньковой разделки. Это может внести определённые коррективы в расстановку сил.



Победители многодневки определятся в воскресенье, 5 января.