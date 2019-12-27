Медведева совершила спортивный подвиг! И всё равно лишилась шансов на победу

Женский чемпионат России – самые сложный и конкурентный турнир в современном фигурном катании. Да, банально, зато как приятно! Даже после приостановки карьеры Алиной Загитовой в России осталось множество потрясающих фигуристок высочайшего уровня, каждая из которых достойна выступать на крупнейших соревнованиях.

Но есть у тотального доминирования российских фигуристок и обратная сторона – максимальная квота для одной страны на чемпионатах Европы и мира составляет всего три спортсменки. Первым и основным отборочным стартом в сборную для наших фигуристок служит чемпионат России, главная интрига которого светилась крупными буквами все последние недели: повторится ли в Красноярске пьедестал финала Гран-при в Турине, когда первые три места достались Алёне Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.



Или Евгения Медведева с Елизаветой Туктамышевой бросят вызов группе Тутберидзе?

Технический сбой не помешал Трусовой

К началу короткой программы на трибунах «Платинум Арены» были свободные места. Возможно, сказалось отсутствие некоторых болельщиков Алины Загитовой, отказавшихся от поездки в Красноярск после решения своего кумира приостановить карьеру. Но и без них недостатка в зрителях не наблюдалось, ведь публике реально было на что посмотреть.



Первое же выступление вечера таило в себе мощную интригу: прыгнет ли Александра Трусова тройной аксель. 15-летняя спортсменка заявила этот прыжок в короткой программе, но на разминке его не исполняла. Предположение о том, что Саша решила перестраховаться, оправдались.



За двойным акселем она чисто исполнила тройной флип, а вот затем произошёл сбой. Попытка одним движением руки сменить цвет платья с белого на чёрный обернулась заминкой. К счастью, проблема с застёжкой не помешала Трусовой завершить программу, исполнив каскад из лутца и тулупа. Зал встретил выступление уникальной фигуристки овацией, а тренеры у бортика призвали не обращать внимания на неудавшееся перевоплощение. Саша набрала 76,46 балла – отличная диспозиция для атаки четверными в произвольной!

Косторная убрала соперниц с пути. Медведева проиграла всем основным конкуренткам в России Гениальный прокат Алёны Косторной стал украшением чемпионата России по фигурному катанию. Медведева пока неконкурентоспособна.

Щербакова начинает защиту

После достойного проката Серафимы Саханович, тоже тренировавшейся у Тутберидзе, на льду появилась Анна Щербакова. Действующая чемпионка России откаталась безупречно, сделав серьёзную заявку на защиту титула. Её программа смотрелась на одном дыхании, вращения поражали скоростью, а прыжки органично вписывались в общий рисунок. Было заметно, что Щербакова подошла к чемпионату России на пике готовности. Благодаря каскаду тройной лутц-тройной риттбергер она превзошла Трусову по технике, да и за компоненты набрала больше коллеги по группы. Общая оценка чуть-чуть недотянула до 80 баллов – 79,93.

Аплодисменты блестящему катанию Щербаковой сменились приветственной овацией, адресованной Елизавете Туктамышевой. Самая возрастная участница соревнований многими специалистами расценивалась как одна из спортсменок, способных дать бой подопечным Тутберидзе. С зажигательной и энергичной короткой программой Лиза справилась здорово. Если бы не помарка на выезде с тройного акселя, то ученица Алексея Мишина могла опередить Трусову, а так проиграла ей 0,72 балла и более четырёх баллов уступила Щербаковой.

Настоящий детектив. Битва фигуристок на чемпионате России под угрозой? До сих пор не до конца понятно, выступит ли в Красноярске лучшая фигуристка мира Алёна Косторная. Что происходит?!

Рекорд условный, превосходство реальное

Из оставшихся соперниц реально потеснить Анну с лидирующей позиции могли только Алёна Косторная и Евгения Медведева. В том, что при чистом катании Косторная окажется выше Щербаковой, сомнений не было. Скорее интерес вызывала оценка Алёны при домашнем судействе.



Победительница финала Гран-при подтвердила статус самой стабильной фигуристки сезона и вновь заставила зал замереть от восторга. С таким восхищением зрители не реагировали ни на одну из спортсменок, выступавших ранее. Высокий, размашистый тройной аксель был исполнен без каких-либо видимых усилий и с роскошным выездом, что уже стало фирменным почерком Косторной. Нежный и воздушный образ вкупе с образцовым катанием сработал не только на публику, но и на арбитров.

Покажи Алёна такой прокат на соревнованиях под эгидой ISU, и её же мировой рекорд наверняка бы не устоял. В такие моменты особенно жаль, что на национальных чемпионатах мировые достижения не фиксируются. С другой стороны, иностранные фигуристки совершенно точно узнают, что Косторная заработала 89,86 балла. И придут в смятение, потому что такая оценка в короткой программе – за гранью фантастики. Ещё хуже для соперниц, что Алёна заслужила каждую сотую, пусть и на международном уровне ей повторить этот результат не позволят.

Грусть чемпионки Европы

Пожалуй, единственным разочарованием в первых двух разминках стало выступление действующей чемпионки Европы Софьи Самодуровой. Петербурженка, родившаяся в Красноярске, пока не может обрести себя образца прошлого сезона. Помимо появившегося технического брака, бросалось в глаза не самое позитивное эмоциональное состояние Сони. После проката фигуристка выглядела расстроенной, несмотря на отсутствие грубых ошибок. После двух разминок Самодурова была лишь восьмой.



В заключительной разминке жёстко упала с лутца юниорка Ксения Синицына, а вот лучшая взрослая спортсменка прошлого чемпионата России Станислава Константинова впервые в сезоне справилась с короткой программой. Однако небольшие помарки и невысокая сложность оставили её только на девятой позиции.

Спортивный подвиг Медведевой

Вообще, по реакции зрителей на всех фигуристок, выступавших после Косторной, было понятно, что публика ждёт заключительного номера программы – короткой программы Евгении Медведевой. Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр уже в Красноярске была вынуждена приобрести новые коньки из-за поломки старых. Такой форс-мажор накануне главного старта сезона может выбить из колеи кого-угодно. Но Женя проявила характер и совершила настоящий подвиг, откатавшись в сломанном ботинке, перемотанном скотчем. Риск был огромным, но 20-летняя фигуристка справилась. Её короткая программа получилась практически безупречной.

Судьи, несмотря на опасения болельщиков других фигуристок, оценили Медведеву объективно, сняв баллы за недокрут в каскаде, да и по оценке за компоненты Евгения сильно уступила Косторной. Пятое место и почти пять баллов отставания от Туктамышевой делают шансы Медведевой на пьедестал призрачными, но боролась она достойно.



И ещё обязательно поборется в произвольной программе, в которой абсолютным фаворитом будет Алёна Косторная.