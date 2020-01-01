Великолепные, противоречивые, сильные. Самые яркие люди 2019 года в спорте

Они побеждали и проигрывали. Скандалили и впечатляли своими усами. Короче говоря, сделали этот год.

Этери Тутберидзе – космос в фигурном катании на данный момент. Её подопечные в женском одиночном катании разорвали конкурентов в клочья. Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова сейчас вне конкуренции в мире. Ещё одна подопечная Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова, провела неплохой сезон, но решила приостановить карьеру в конце 2019 года. В любом случае вдумайтесь – четыре девушки из шести финалисток Гран-при являются ученицами Тутберидзе!

Королевство злых. Громкий скандал в фигурном катании: Плющенко против Тутберидзе Конфликт тренерского штаба Тутберидзе и Плющенко уже дошёл до Кремля. Интересно, а за кого народ?

Мария Ласицкене

Мария Ласицкене Фото: РИА Новости

Измученная борьбой с национальной федерацией лёгкой атлетики Мария Ласицкене добилась уникального достижения в 2019 году, став первой в мире трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Мария продолжает уничтожать конкурентов, и как же жаль, что такая великая спортсменка вынуждена выступать в свои лучшие годы под нейтральным флагом.

Наша Маша — трёхкратная чемпионка мира! А украинка испугалась? Россиянке Марии Ласицкене равных в мире нет, и на чемпионате мира она снова это подтвердила. Борьба за золото была просто космической!

Анжелика Сидорова Фото: Andy Lyons/Getty Images

Ещё одна большая победа России на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе в 2019 году. Анжелика Сидорова в красивом стиле выиграла соревнования в прыжках с шестом в борьбе с американкой Сэнди Моррис. Хотя сама Анжелика старается уходить от сравнений с легендарной Еленой Исинбаевой, можно смело утверждать, что в прыжках с шестом у России в ближайшее время всё будет в порядке. Лишь бы дали выступить в Токио.

Драматичное золото России на чемпионате мира! Вырвали у США в последней попытке! Анжелика Сидорова совершила что-то невероятное!

Василий Артемьев Фото: Getty Images

Один из самых медийных персонажей 2019 года. Капитан сборной России по регби Василий Артемьев на чемпионате мира удивил всех не только игрой, но и великолепным знанием английского языка. Василий общался с журналистами без акцента, причём впечатляло не только знание языка, но и то, насколько грамотно и обаятельно Артемьев отвечал на вопросы. Нет сомнений, что из-за этого человека регби стал значительно популярнее в нашей стране. И да, не упомянуть про его роскошные усы просто нельзя.

Одна из самых противоречивых персон 2019 года. Начиная с конфликта с Еленой Вяльбе и заканчивая историей с негативным отношением к Иосифу Сталину, Дмитрий Губерниев всегда был в центре внимания в прошлом году. Помимо этого комментатор снялся в суперпопулярных YouTube-шоу «Коммент Out» и «Что было дальше», приходил в гости в «Вечерний Ургант». Как бы кто ни относился к Дмитрию, глупо не признавать, что в 2019 году Губерниев был на пике популярности в стране.

Никита Нагорный и вся сборная по спортивной гимнастике

Никита Нагорный Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

На чемпионате мира в Штутгарте Никита Нагорный выиграл три золотые медали – в многоборье, опорном прыжке и командных соревнованиях! Причём в команде россияне до 2019 года вообще ни разу не выигрывали на мировых первенствах. Нагорный внёс важнейший вклад в это золото, но справедливо было бы отметить всех ребят – Артур Далалоян, Давид Белявский, Иван Стретович, Денис Аблязин. Парни – просто красавцы.

Даниил Медведев Фото: NurPhoto/Getty Images

Мужской российский теннис жив. Андрей Рублёв, Карен Хачанов и, конечно же, Даниил Медведев, который покорил всех своим выступлением и поведением на US Open 2019. Даниил заигрывал с американской публикой, которая сначала ненавидела его, а потом влюбилась в русского парня. Финал турнира против Рафаэля Надаля стал одним из самых ярких спортивных событий 2019 года.

«Ослепительный молодой русский». Медведев заставил США влюбиться в себя «Зрителей очаровала неуклюжая элегантность Даниила, похожая на элегантность цапли». От ненависти до любви один шаг, и Медведев его сделал.

Лучший хоккеист мира прошлого сезона. Никита Кучеров набрал чумовые 128 очков по итогам регулярного чемпионата НХЛ и стал обладателем «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». К этим успехам Никита добавил 16 очков в 10 матчах за сборную России на чемпионате мира и был признан лучшим нападающим турнира.

Кучеров спас Россию от провала на домашнем МЧМ. А его не хотели брать в сборную В Уфе наша молодёжка «горела» Швейцарии в четвертьфинале, но Никита всё решил.

Юрген Клопп Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Гениальный немец привёл «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов и ведёт клуб к долгожданному успеху в АПЛ. В 2019 году подопечные Юргена Клоппа практически непобедимы, а доминирование мерсисайдцев напоминает лучшие времена работы Пепа Гвардиолы в «Барселоне».