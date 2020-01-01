Великолепные, противоречивые, сильные. Самые яркие люди 2019 года в спорте

Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе – космос в фигурном катании на данный момент. Её подопечные в женском одиночном катании разорвали конкурентов в клочья. Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова сейчас вне конкуренции в мире. Ещё одна подопечная Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова, провела неплохой сезон, но решила приостановить карьеру в конце 2019 года. В любом случае вдумайтесь – четыре девушки из шести финалисток Гран-при являются ученицами Тутберидзе!
Мария Ласицкене
Мария Ласицкене
Фото: РИА Новости
Измученная борьбой с национальной федерацией лёгкой атлетики Мария Ласицкене добилась уникального достижения в 2019 году, став первой в мире трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Мария продолжает уничтожать конкурентов, и как же жаль, что такая великая спортсменка вынуждена выступать в свои лучшие годы под нейтральным флагом.
Анжелика Сидорова
Анжелика Сидорова
Фото: Andy Lyons/Getty Images
Ещё одна большая победа России на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе в 2019 году. Анжелика Сидорова в красивом стиле выиграла соревнования в прыжках с шестом в борьбе с американкой Сэнди Моррис. Хотя сама Анжелика старается уходить от сравнений с легендарной Еленой Исинбаевой, можно смело утверждать, что в прыжках с шестом у России в ближайшее время всё будет в порядке. Лишь бы дали выступить в Токио.
Василий Артемьев
Василий Артемьев
Фото: Getty Images
Один из самых медийных персонажей 2019 года. Капитан сборной России по регби Василий Артемьев на чемпионате мира удивил всех не только игрой, но и великолепным знанием английского языка. Василий общался с журналистами без акцента, причём впечатляло не только знание языка, но и то, насколько грамотно и обаятельно Артемьев отвечал на вопросы. Нет сомнений, что из-за этого человека регби стал значительно популярнее в нашей стране. И да, не упомянуть про его роскошные усы просто нельзя.
Дмитрий Губерниев
Одна из самых противоречивых персон 2019 года. Начиная с конфликта с Еленой Вяльбе и заканчивая историей с негативным отношением к Иосифу Сталину, Дмитрий Губерниев всегда был в центре внимания в прошлом году. Помимо этого комментатор снялся в суперпопулярных YouTube-шоу «Коммент Out» и «Что было дальше», приходил в гости в «Вечерний Ургант». Как бы кто ни относился к Дмитрию, глупо не признавать, что в 2019 году Губерниев был на пике популярности в стране.
Никита Нагорный и вся сборная по спортивной гимнастике
Никита Нагорный
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
На чемпионате мира в Штутгарте Никита Нагорный выиграл три золотые медали – в многоборье, опорном прыжке и командных соревнованиях! Причём в команде россияне до 2019 года вообще ни разу не выигрывали на мировых первенствах. Нагорный внёс важнейший вклад в это золото, но справедливо было бы отметить всех ребят – Артур Далалоян, Давид Белявский, Иван Стретович, Денис Аблязин. Парни – просто красавцы.
Даниил Медведев
Фото: NurPhoto/Getty Images
Мужской российский теннис жив. Андрей Рублёв, Карен Хачанов и, конечно же, Даниил Медведев, который покорил всех своим выступлением и поведением на US Open 2019. Даниил заигрывал с американской публикой, которая сначала ненавидела его, а потом влюбилась в русского парня. Финал турнира против Рафаэля Надаля стал одним из самых ярких спортивных событий 2019 года.
Никита Кучеров
Лучший хоккеист мира прошлого сезона. Никита Кучеров набрал чумовые 128 очков по итогам регулярного чемпионата НХЛ и стал обладателем «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». К этим успехам Никита добавил 16 очков в 10 матчах за сборную России на чемпионате мира и был признан лучшим нападающим турнира.
Юрген Клопп
Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images
Гениальный немец привёл «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов и ведёт клуб к долгожданному успеху в АПЛ. В 2019 году подопечные Юргена Клоппа практически непобедимы, а доминирование мерсисайдцев напоминает лучшие времена работы Пепа Гвардиолы в «Барселоне».
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