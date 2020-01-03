Олимпиада, Евро и много фигурного катания! Главные спортивные события 2020 года

2020 год наступил, а это значит, что пришло время заглянуть в календарь. В нашем случае спортивный календарь, конечно. А там много интересного! И Олимпиада, и чемпионат Европы по футбол, и чемпионат мира по фигурному катанию. Следить за нашими спортсменами на главных турнирах года будет весьма занимательно. Главное, чтобы россиян на эти старты пустили.

Олимпиада в Токио (24 июля – 9 августа)

Главное спортивное событие 2020 года. Летняя Олимпиада в Токио обязательно привлечёт огромное внимание. И не только спортивной составляющей. История с отстранением сборной России от всех международных соревнований должна проясниться как раз к началу Игр в Японии. Если наших всё-таки допустят к стартам, следить за Олимпиадой будет втройне интересно.

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Чемпионат Европы по футболу (12 июня – 12 июля)

На фоне Олимпиады меркнет даже главный футбольный турнир года – чемпионат Европы. Ряд его матчей пройдёт в Санкт-Петербурге, а у сборной России, вроде бы, неплохие шансы пробиться в плей-офф с учётом того, что из группы выходят три команды. Хотя повторить ту атмосферу, которая была летом 2018 года на ЧМ, уже наверняка не получится.

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Чемпионат мира по биатлону в Антхольце (12-23 февраля)

Мировое первенство по биатлону на этот раз пройдёт в любимом россиянами Антхольце, он же Антерсельва. Наши биатлонисты и биатлонистки одерживали здесь яркие победы раньше, и есть надежды, что зацепят медали и в 2020 году. Тем более что начало сезона получилось вполне многообещающим, за исключением неудачи во Франции.

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Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале (23-29 марта)

Фигурное катание в России становится едва ли не главным видом спорта в стране. Конечно, во многом благодаря успехам наших девушек. Евгения Медведева и Алина Загитова установили сумасшедшую планку, которую не просто поддержали, но и превзошли другие юные ученицы Этери Тутберидзе – Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Нет никаких сомнений, что на теперь уже родном для Медведевой льду будет жарко.

Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Граце (20-26 января)

В фигурном катании нет недостатка в крупных турнирах. Буквально через три недели стартует европейское первенство. Будем ждать успехов не только от российских девушек, но и от мужчин, спортивных и танцевальных пар. Уж на континентальном первенстве россияне точно способны доминировать.

Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Чемпионат мира по хоккею в Цюрихе и Лозанне (1-17 мая)

Шесть лет Россия не выигрывала чемпионат мира. Последний раз это случилось в 2014 году в Минске. С тех пор мы много раз привозили на мировые первенства звёздные составы, однако взять золото никак не получалось. Пора это исправлять.

Фото: RvS.Media/Monika Majer/Getty Images

Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин (10-26 января)

Мужской российский гандбол изо всех сил пытается вернуться на позиции, утраченные в начале 2000-х. Подопечные Эдуарда Кокшарова едут на Евро добиваться результата, и судя по всему, наши парни вполне способны преподнести приятный сюрприз.