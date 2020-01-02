«Полуидиоты» и «правильный допинг». Самые смелые и странные цитаты 2019 года

Вы удивитесь, но в подборке нет ни слова про Губерниева. Зато есть про «правильный допинг» и «наместника Бога в Дагестане».

Нас с детства предупреждали, что словом можно убить. А ещё рассмешить, утешить, вывести из себя, удивить и растрогать. В 2019 году спортсмены своими высказываниями вызывали всю палитру эмоций.



Вот самые искренние, меткие и скандальные слова, произнесённые людьми из мира спорта в минувшем году.

«Ухожу, потому что у меня в жизни всё есть»

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова в эфире Первого канала сделала заявление, после которого многие её болельщики не смогли сдержать слёз.



«Я не буду участвовать в чемпионате России», — сказала Алина. — «Я ухожу, потому что у меня сейчас в жизни всё есть. Всегда должно чего-то не хватать. Хочу, чтобы у меня вернулось состояние желания выйти на старт. Когда нужно вкатывать новые программы – это всегда очень сложно. В эти моменты мне всегда хотелось закончить. Это был очень сложный период, который повторился и в этом сезоне».

«Вас тренером никак нельзя назвать»

Грустные и трогательные слова 17-летней фигуристки вызвали целый шквал комментариев и даже разожгли перепалку в Интернете между группой Тутберидзе и Евгением Плющенко.



«Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в её глазах», — обратились к Плющенко представители команды Тутберидзе.

Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко Фото: РИА Новости

«В переманивании вам равных нет»

Двукратный олимпийский чемпион Плющенко ответил не менее жёстко: «Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алёну Косторную или Анну Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что «Тутберидзе тим» берёт только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет. Это такой «секрет Полишинеля». Все знают, обсуждают, осуждают‚ а сказать боятся».

Плющенко — Тутберидзе: кого вы воспитали с нуля? Только готовых детей берёте

«Мусорная яма ненависти и буллинга»

Вообще небывалый конфликт в фигурном катании породил множество громких высказываний. Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков очень точно описал ситуацию в его родном виде спорта: «Моё сердце разбито, потому что мой спорт, призванный дарить добро и эстетическое удовольствие, превратился в мусорную яму ненависти и буллинга».

«Мусорная яма ненависти». Во что превратилось российское фигурное катание Заявление Алины Загитовой спровоцировало мощный скандал. Тутберидзе жёстко ответила Плющенко и Тарасовой.

«Уже озверели от злобы»

Тренер Плющенко Алексей Мишин призвал оппонентов одуматься, причём сделал это очень эмоционально и ярко.



«Когда же у людей появится чувство собственного достоинства? Чтобы высказываться по-человечески и тактично. Люди играют в пинг-понг шариками из шоколадного джема. Уже озверели от злобы», — сказал Мишин.

Королевство злых. Громкий скандал в фигурном катании: Плющенко против Тутберидзе Конфликт тренерского штаба Тутберидзе и Плющенко уже дошёл до Кремля. Интересно, а за кого народ?

«Надо правильный допинг пить»

В начале года интернет негодовал в отношении комментариев 13-летней Анастасии Шаботовой. В ходе общения с болельщиками в своём «инстаграме» фигуристка отметила, что для успешных выступлений нужно принимать допинг.

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют», — сказала Анастасия.



Поклонники группы Тутберидзе требовали дисквалифицировать спортсменку. В итоге Анастасия сменила спортивное гражданство и теперь выступает за Украину.

Помните 13-летнюю фигуристку с «правильным допингом»? Настя теперь за Украину После неосторожных слов о допинге Анастасии Шаботовой придётся спасать карьеру с новым спортивным гражданством. Под украинским флагом.

«Вляпаться так второй раз, это нужно быть полуидиотами»

Активно обсуждалось в Интернете решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию на четыре года от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Не остался в стороне и как всегда красноречивый Евгений Трефилов, бывший тренер женской сборной России по гандболу.



«Меня просто убивает наша беззубость. Мы сами допускаем такие вещи, которые потом нам же и приходится расхлёбывать. Мы не подходим профессионально к вопросу допинга: кто это делал, зачем и почему?! Стоит один раз хорошо разобраться, и всё. Мы в очередной раз сами себя опозорили, и нас опять заставили оправдываться. Вляпаться так второй раз, это нужно быть полуидиотами или непрофессионалами высокой квалификации», — сказал Трефилов.

Трефилов о санкциях к РФ: вляпаться так второй раз, это нужно быть полуидиотами

«Только не надо искать дядю Васю»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова тоже обвинила в санкциях по отношению к России чиновников.



«Надо узнать, кто это сделал и почему. Спортсмены же сами не делают лишних вещей, кто давал тогда это всё? Надо узнать, почему подброшены другие документы, кто этим занимался? Только не надо искать дядю Васю», — уверена Татьяна Анатольевна.

Тарасова — о допинговом скандале с Россией: только не надо искать дядю Васю

«Вы убили маленькую девочку внутри меня»

Елизавета Туктамышева Фото: Koki Nagahama/Getty Images

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева не сдержала эмоций после решения федерации взять на чемпионат мира в Японию не её, а Евгению Медведеву.



Внутри меня всё ещё была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы её убили. Но я боец, и я вернусь», — написала Туктамышева.

Туктамышева о непопадании на ЧМ: вы убили во мне девочку, которая наивно верила

«Моё сердце превратилось в пепел»

Бейсболист клуба минорной лиги США «Монтгомери Бисквитс» Блейк Бивенс в одночасье потерял жену, ребёнка и тёщу. Его слова заставили плакать миллионы людей.



«Два дня назад моё сердце превратилось в пепел. Моя жизнь, какой я её знал, разрушена. Боль, которую испытываем я и моя семья, невыносима и не может быть выражена словами. Бросает в дрожь при одной мысли о будущем без них», — поделился Бивенс своим горем.

«Моё сердце превратилось в пепел». Бейсболист Бивенс простился с женой и сыном

«Хабиб решил, что может стать наместником бога в Дагестане»

Хабиб Нурмагомедов Фото: Francois Nel/Getty Images

Часто в центре внимания в 2019 году оказывался чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, причём хитами становились не комментарии самого спортсмена, а цитаты о нём.



«Это была личная инициатива Хабиба, никто концерт Крида не запрещал. Он решил, что он может стать наместником бога в Дагестане. Человек всю жизнь тренировался, ничего не получалось, вдруг стало получаться, и ему показалось, что он избран Всевышним и может диктовать свои условия», — сказал боец смешанных единоборств и актёр Олег Тактаров об отмене концерта Егора Крида в Дагестане.