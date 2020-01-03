Российские лыжники обидели «норвежского мальчика». А Клебо ответил победой

Большунов предложил Клебо водки, но норвежец отказался. Он предпочёл поплакаться о своём досрочном поражении, а потом отыгрался.

Многодневка «Тур де Ски», до финиша которой осталось всего два этапа, просто огонь! Казавшийся предсказуемым формат оказался интригующим. Спортсмены сборной России выступают шикарно. Александр Большунов и Сергей Устюгов бьются с Йоханнесом Клебо и успевают подшучивать над ним, а Наталья Непряева обретает форму прошлого сезона и ведёт борьбу за призовое место в общем зачёте. А ещё в лыжах становится актуальным трэш-токинг, но тем интереснее!

Битвы России и Норвегии на «Тур де Ски» не будет. Россияне слабее На Клебо будет работать вся сборная Норвегии, а Устюгов и Большунов – сами за себя.

Лидеры в форме

Александр Большунов и Сергей Устюгов, в декабре на этапах Кубка мира выглядевшие убедительно, но не слишком ярко, на «Тур де Ски» предстали во всей красе. На счету чемпиона «Тура»-2017 победы в стартовом масс-старте и коньковой «разделке», а также второе место в классическом пасьюте. На счету победителя дистанционного зачёта Кубка мира-2018/19 победа как раз в классическом преследовании и два третьих места в тех гонках, где Устюгов был первым.

В победных гонках Сергей показал ту мощь, которая ему присуща, а в масс-старте проявил ещё и тактическую мудрость. Его рывок за полтора километра до финиша дорогого стоит: именно ускорение на подъёме позволило Устюгову сбросить всех преследователей. В классическом пасьюте ему пришлось терпеть всю гонку, но он преодолел кризис.

Большунов упирает на своё здоровье и богатырскую силу. Тактически Александру ещё есть куда расти. Второе место в первом масс-старте он отдал норвежцу Йоханнесу Клебо, обернувшись на последних метрах. Без оглядки стал бы вторым. В спринте Большунов попал в ловушку норвежца Пола Голдберга, специально притормозившего на последних метрах четвертьфинального забега и отправившего россиянина в более сильный полуфинал к Устюгову.

В целом форма лидеров сборной России впечатляет. Это касается и Натальи Непряевой, которая бьётся за тройку лучших. Непряева выступает очень ровно, и перед заключительными гонками ненамного опережает своих конкуренток в борьбе за бронзу. Слова Юрия Бородавко о том, что после снижения нагрузок спортсмены его группы побегут гораздо быстрее, находят подтверждение на практике.

Наши лидеры на уровне, и это здорово вне зависимости от того, как завершится многодневка. Планировавшийся набор формы к конкретному событию состоялся.

Трое на пьедестале

В прошлом сезоне тройная победа российских лыжников на королевском марафоне в Лиллехаммере стала одним из самых красивых событий всего года. На «Тур де Ски» наши парни устроили ещё один российский пьедестал.

В коньковой разделке первые три места заняли Устюгов, Иван Якимушкин и Большунов. Для Якимушкина это был первый финиш в топ-3 в личной гонке в рамках Кубка мира. Теперь нужно идти дальше – отдельно взятая гонка показала, насколько высок его потенциал.

А коньковая разделка в Тоблахе вообще стала триумфом российских лыж: трое на пьедестале и ещё трое в десятке лучших.

Большунов смеётся, Клебо жалуется

Нынешний «Тур» привлекает к себе массой громких высказываний. Шведский лыжник Карл-Юхан Вестберг с использованием непечатных выражений наорал на Большунова после спринта, тренер сборной России Маркус Крамер назвал всех шведов плаксами, и это был только разогрев.

После третьего этапа – той самой коньковой разделки в Тоблахе – Йоханнес Клебо начал говорить о том, что у него уже нет шансов на победу в общем зачёте, так как отставание слишком велико.

«Борьба за победу в «Тур де Ски» закончилась. Больше ничего и не скажешь. Сейчас шансов у меня нет», – сказал Клебо в интервью норвежскому телевидению.

Конечно, наши ему не поверили. Большунов так и вовсе потроллил конкурента, пригласив его в отель сборной России на празднование дня рождения (Александру 31 декабря исполнилось 23 года).

«Я предложил ему в наш отель прийти, попробовать водки, приготовленной моим отцом, и торт, испечённый ко дню рождения. А он не пришёл. Я расстроился, три часа чуть не плакал, — пошутил лидер «Тур де Ски». – На самом деле, если Клебо считает, что у него нет шансов на победу, пусть снимается. Но он не маленький мальчик, он продолжит борьбу. Хотя ведёт себя, как маленький мальчик».

Большунов: Клебо выглядит как маленький мальчик

Александра поддержал и Устюгов, который заметил, что если Клебо не снялся с многодневки, то на слова нечего обращать никакого внимания.

К российскому троллингу в отношении обладателя Кубка мира добавился и норвежский. Ханс Кристер Холунд заявил, что не намерен помогать Клебо, так как и сам занимает неплохое место в общем зачёте и постарается подняться повыше. На это Йоханнес ответил, что относится к таким заявлениям с пониманием и вообще не собирается ни на кого злиться. Но Холунд тут же успокоил лидера своей команды словами о том, что на самом деле он поможет, если получится.

«Мальчик» отыгрался на лыжне

Безусловно, Клебо сдаваться не собирался и нанёс ответный удар в классическом масс-старте. С помощью партнёров по команде он собрал почти максимальные бонусы на промежуточных отсечках, а на финише в одиночку разобрался с тремя россиянами.

Вот тут и сказалось и мастерство и сила норвежца, и работа россиян. Казалось, встань Андрей Ларьков на лыжню перед Клебо, и всё, Устюгов и Большунов смогут убежать. Но норвежец рванул за лидировавшим Устюговым именно тогда, когда Ларьков только повернул голову влево и уже ничем не мог помешать.

Клебо вырвался на простор, а удержать его в финишном створе было просто невозможно. Все эмоции он выплеснул после финиша, когда ударил себя в грудь. Устюгов, Большунов и Ларьков финишировали следом. С учётом того, что впереди классический спринт, у норвежца есть все шансы перехватить у Большунова жёлтую майку лидера.

Бойся больных и беременных

В женском «Туре» всё было достаточно предсказуемо, хотя отрыв Терезы Йохауг от всех конкуренток до переезда в Валь-ди-Фьемме оказался не таким уж и значительным. А гонку преследования вовсе проиграла! Чтобы Йохауг проиграла дистанционную гонку – это всегда событие.

Кому проиграла? Спортсменке, которая в нынешнем сезоне ещё не выступала. Ингвильд Флугстад Эстберг, форма которой оставалась загадкой для всех. Тренеры сборной Норвегии объясняли её неучастие в гонках тем, что это риск для здоровья, поскольку Ингвильд довольно резко сбросила вес. Только ли эта причина или было что-то ещё, но Эстберг вернулась в гонки именно к «Туру», который проводит великолепно.

В классическом преследовании она победила Йохауг. А потом Тереза проиграла и классический масс-старт! Падение на первом круге, столкновение как раз с Эстберг на последнем подъёме и главный фаворит вообще вне тройки сильнейших. Йохауг не выглядит непобедимым киборгом, и это само по себе здорово.

Как и Эстберг, прекрасно проводит многодневку и шведка Эбба Андерсон, восстановившаяся после травмы. Поговорка про больных и беременных на «Тур де Ски» очень актуальна.