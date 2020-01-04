Над Загитовой смело пошутили в финале КВН. Теперь юмористам грозят судом

В середине декабря Алина Загитова в эфире программы «Время» объявила о приостановке выступлений. Через две недели фамилия олимпийской чемпионки вновь прозвучала на Первом канале, но уже в финале КВН.

Не самая смешная шутка победившей команды из Красноярска вызвала сильное возмущение у поклонников Загитовой. Они предлагают спортсменке подать в суд на юмористов и даже требуют лишить их золотых медалей.

Неужели кавээнщики действительно перешли грань дозволенного? Или фанаты видят оскорбления своего кумира даже там, где их нет?

Загитова, Медведева или… Кто достоин звания лучшей фигуристки десятилетия? За 10 лет в Россия дала миру множество фантастических фигуристок, но среди них точно есть лучшая. Пришло время её выбрать!

«Она что, Загитова, чтобы в 17 на пенсию?»

В первом конкурсе финала Высшей лиги КВН, собравшего в «Крокус Сити Холле» шесть тысяч зрителей, команда из Красноярска «Так-то» показала номер, в котором высмеяла раннее завершение карьеры Загитовой. Один из участников вывел на сцену собаку с россыпью наград на груди и объяснил, что она «вообще машина по выигрыванию медалей».

На вопрос «А сколько ей лет?» парень ответил: «Ой, ей 17. Уже на пенсию пора», после чего другой участник команды, хихикая, заметил: «Она что, Загитова, чтобы в 17 на пенсию?».

Зал встретил шутку прохладно, что, впрочем, не помешало сибирякам получить максимальные оценки за конкурс от всех членов жюри, включая Татьяну Навку. При этом реакция олимпийской чемпионки на шутку о приме своего нового ледового шоу осталась за кадром.

Юмористам грозят судом

Съёмка финала КВН состоялась 14 декабря, через сутки после резонансного интервью Загитовой в эфире Первого канала. Естественно, к тому моменту номер уже был написан, а шутку про Алину просто вставили в него, чтобы придать выступлению плотности. КВН в последние годы ругают за отсутствие актуальности, так вот 14 декабря 2019 года более актуальной темы, чем решение Загитовой, в России не было. «Так-то» подтвердили репутацию команды, не стесняющейся шутить на злобу дня, хотя в данном конкретном случае получилось и не слишком смешно.

Фанаты Загитовой восприняли шутку болезненно. Юмористов обвиняют в оскорблении, называют их победу недостойной и даже советуют Алине обратиться в суд. Достаётся от поклонников фигуристки и редакторам, пропустившим шутку в эфир, и Навке, поставившей «Так-то» «пятёрку», и КВН в целом. Разве можно, мол, смеяться над ребёнком, приносившим стране медали?

На самом деле, в КВН регулярно шутят и над несовершеннолетними, и над спортсменами. Редкая игра обходится без подколок в адрес внучки ведущего Александра Маслякова – 13-летней Таисии. Вспоминали юмористы и о шведской экоактивистке Грете Тунберг. Команда «Борцы» и вовсе уже несколько лет эксплуатирует образы недалёких спортсменов, но настоящие борцы не обижаются, а напротив смеются над стереотипами и охотно приглашают кавээнщиков на свои мероприятия.

Помните «Борцов» из КВН? Они ответили за шутки перед борцами сборной России Вы верите, что суровые бородатые атлеты тоже понимают юмор и могут посмеяться над собой?

Правильная тема для шуток

Тот факт, что короткая реплика о Загитовой стала самым обсуждаемым моментом игры, длившейся почти 2,5 часа, только подтверждает, что тему красноярцы выбрали правильно. Возможно, ребятам не хватило времени, чтобы докрутить шутку и сделать её по-настоящему смешной. Но сама ситуация, когда спортсменка в 17 лет проигрывает конкуренцию более молодым соперницам, достойна оказаться в центре внимания комиков.

Тем более объявление о приостановке карьеры было сделано с помпой, в эфире федерального телеканала, а значит, смысл шуток будет понятен широкой аудитории.