Лыжные гонки. Тур де Ски 2020. Последняя схватка России и Норвегии. LIVE

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины. Женщины
ГОНКИ ДНЯ
*** 15:15. Женщины. Масс-старт. 10 км, свободный стиль***
*** 17:15. Мужчины. Масс-старт. 10 км, свободный стиль ***
ОНЛАЙН ДНЯ
07:30. Доброе утро, уважаемые любители лыжных гонок! Сегодня — развязка 14-й многодневки Тур де Ски, за победу в которой бьются российские спортсмены. Всё завершится двумя масс-стартами в страшную гору Альпе Чермис. Восхождение на эту вершину на финальных 2,8 км стало уже традиционным. Но ещё никогда в истории многодневки участники не отправлялись на старт финальной гонки одновременно. Наверняка, это будет очень зрелищно, но и не менее опасно. В 15:15 начнётся женская гонка, в 17:15 на старт выйдут мужчины. Напомним, что в женском зачёте Наталья Непряева идёт третьей, уступая перед финалом 14 секунд Терезе Йохауг, а в мужском Йоханнес Клебо перехватил лидерство, но выигрывает у Александра Большунова всего секунду, а у Сергея Устюгова — 15. Впрочем, следить нужно не только за этой тройкой, но и за признанными «горняками», у которых есть все шансы на успех.
- 5 января 2020
-
00:10
- 4 января 2020
-
23:55
-
22:58
-
22:37
-
21:38
-
21:18
-
20:36
-
20:27
-
20:10
-
19:55
-
19:30
-
18:44
-
18:21
-
18:08
-
16:59
-
16:52
-
16:42
-
16:04
-
15:50
-
15:35
-
15:01
-
14:51
-
13:51
-
12:45
-
12:11
-
10:36
-
10:22
-
10:01
-
09:08
-
01:01
-
00:07
- 3 января 2020
-
23:42
-
23:32
-
23:08
-
22:30