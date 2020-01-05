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Лыжные гонки, Тур де Ски 2020, финальный этап: онлайн трансляция 5 января

«Чемпионат»
Лыжные гонки. Тур де Ски 2020. Последняя схватка России и Норвегии. LIVE
Битва Клебо, Устюгова и Большунова завершится масс-стартом в страшную гору. Кто победит? Всё самое интересное — в нашем онлайне.
Другие / Лыжный спорт 0

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины. Женщины

Календарь Кубка мира-2019/20

ГОНКИ ДНЯ

*** 15:15. Женщины. Масс-старт. 10 км, свободный стиль***
*** 17:15. Мужчины. Масс-старт. 10 км, свободный стиль ***

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, уважаемые любители лыжных гонок! Сегодня — развязка 14-й многодневки Тур де Ски, за победу в которой бьются российские спортсмены. Всё завершится двумя масс-стартами в страшную гору Альпе Чермис. Восхождение на эту вершину на финальных 2,8 км стало уже традиционным. Но ещё никогда в истории многодневки участники не отправлялись на старт финальной гонки одновременно. Наверняка, это будет очень зрелищно, но и не менее опасно. В 15:15 начнётся женская гонка, в 17:15 на старт выйдут мужчины. Напомним, что в женском зачёте Наталья Непряева идёт третьей, уступая перед финалом 14 секунд Терезе Йохауг, а в мужском Йоханнес Клебо перехватил лидерство, но выигрывает у Александра Большунова всего секунду, а у Сергея Устюгова — 15. Впрочем, следить нужно не только за этой тройкой, но и за признанными «горняками», у которых есть все шансы на успех.

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