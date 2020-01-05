Первая победа России в 2020-м! Большунов и Устюгов одолели Норвегию на «Тур де Ски»

Эксперты ставили на норвежца. Но не на Клебо

Первыми на дистанцию финальной горы должны были выйти женщины. У сборной России здесь была своя звезда – Наталья Непряева, которая занимала третье место перед решающим этапом, отставая от лидера всего на 14 секунд. Для такой горы – сущие пустяки. Другое дело, что россиянка не является главным специалистом по восхождению, поэтому о её шансах на медали нужно было говорить очень осторожно.

У мужчин интриг было ещё больше. Между Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым – ровно одна секунда! Да и отставание Устюгова в 15 секунд казалось незначительным с учётом того, что Сергей потенциально лучше чувствует себя при восхождении на такую гору. Многие эксперты вообще видели главным фаворитом норвежца Сьюра Рёте, который проигрывал почти две минуты лидерам. Но Рёте в хороший день способен отыграть в горе и не такое отставание.

Российские лыжники обидели «норвежского мальчика». А Клебо ответил победой Большунов предложил Клебо водки, но норвежец отказался. Он предпочёл поплакаться о своём досрочном поражении, а потом отыгрался.

Непряева дотерпела!

Первые 15 минут дистанции спортсмены бегут в целом по равнине, поэтому никто не пытался уйти в отрыв. Зато как только пошли первые подъёмы, Терезе Йохауг и Хейди Венг убежали от всех. Непряева держалась на пятой-шестой позиции. К отметке 7 км Наталья переместилась на четвёртое место и бежала вслед за Ингвильд Остберг. Ещё одна норвежка, претендующая на место в тройке, Астрид Якобсен также была совсем рядом.



В этот момент Йохауг включила свою феноменальную горную работу и умчала от Венг. Терезе была единственной, кто поднимался в гору, сохраняя лыжную технику. Все остальные шли наверх с помощью так называемой ёлочки. Венг отставала всё больше и больше, а вот группа Остберг и Непряевой сокращала отставание от второго места. Такой расклад гарантировал бы россиянке медаль.



И Наталья дотерпела и выиграла серебро! Да, в самом масс-старте россиянка стала четвёртой, но самое главное, что она удержалась в группе с Венг и Остберг. Непряева второй года становится второй в общем зачёте «Тур де Ски», и это потрясающий результат. И очень хочется, чтобы и другие наши девушки тоже постепенно подтягивались к своему лидеру. И, конечно же, ждём возвращения в строй Седовой и Белоруковой.

И где справедливость? Российские лыжники опять пострадали от решений судей Между Клебо и Большуновым одна секунда перед финалом «Тур де Ски». Но они оба не фавориты.

Клебо держался на равнине

Перед Йоханнесом Клебо стояла такая же задача, как перед Натальей Непряевой, – удержаться за более шустрыми горовосходителями. Роли поменялись. Теперь уже россиянам надо было сбросить с плеч норвежца. На равнине предсказуемо никто не дёргался, экономя силы на главный подъём. Первые бонусные секунды разыграли между собой Клебо и Ретивых, им они нужнее для спринтерского зачёта. Большунов и Устюгов, тем не менее, были прямо следом за ними.

Там, где Йохауг убежала от всех в женской гонке, у мужчин никто не сумел оторваться. Да и не хотел, судя по всему. Все лидеры «пасли» друг друга. А тем временем уже была преодолена отметка 8 км. До финиша оставалось всего 2 км, пора было предпринимать активные действия. Если Большунова такой расклад в целом устраивал, то Устюгову для победы надо было совершить рывок.

Спасибо Спицову!

И первым ускорился Сьюр Рёте – лучший «горняк» среди лидеров. Норвежец пытался протащить за собой Клебо, но Йоханнес начал сильно отставать. И Рёте устремился вперёд. А вот Денис Спицов, который был явно готов бежать вместе с Рёте, до последнего тащил на себе Устюгова и Большунова. И это явно была командная тактика сборной России, которой так не хватало в предыдущие годы.

Есть победа!

А Клебо совсем провис. На отметке за один километр до финиша норвежец отставал уже более чем на одну минуту! Йоханнесу оставалось бороться лишь за то, чтобы удержаться в тройке общего зачёта. Впереди бежали Крюгер и Рёте, а места с третьего по пятое занимали Спицов, Устюгов и Большунов. И это была борьба за реальную победу в «Туре». Удивительно, но именно Александр прошёл гору сильнее Сергея, хотя изначально предсказывали всё с точностью до наоборот.



Большунов сохранил больше сил на финиш и выиграл свой первый «Тур де Ски» в карьере. Устюгов уступил совсем чуть-чуть и доказал, что по-прежнему в полном порядке, что бы он сам ни говорил. И вообще этот «Тур» показал силу всей мужской сборной России по лыжным гонкам. Достойно выступили абсолютно все наши парни – Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Глеб Ретивых. А Клебо…Клебо с трудом сохранил третье место в общем зачёте, финишировав в последней гонке в четвёртом десятке, и проиграв Большунову полторы минуты. Это разгром. Так кто на самом деле «Король лыж»?