«Русские просто были лучше нас». Норвежцы признали поражение на «Тур де Ски»

В воскресенье, 5 января, в Альпах завершилась престижнейшая лыжная многодневка «Тур де Ски». Зрители увидели ожидаемую развязку эффектной схватки России и Норвегии. И хотя в финальный подъём первыми забрались два норвежца, в общем зачёте победу одержали россияне: Александр Большунов – первый, Сергей Устюгов – второй. Лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо не выдержал финального испытания горой и не смог побороться с нашими лыжниками.

Первая победа России в 2020-м! Большунов и Устюгов одолели Норвегию на «Тур де Ски» Клебо разгромлен россиянами на финальной горе. Ну и кто теперь «Король лыж»?

«Клебо просто припарковался у горы»

Норвежское издание Aftenpolten сокрушалось по поводу поражения Йоханнеса Клебо на финальном этапе «Тур де Ски», отметив, что норвежец буквально встал на решающей горе и ничего не мог поделать с россиянами Большуновым и Устюговым.



«Клебо просто припарковался у горы. Как только начался подъём, Устюгов рванул вперёд, а за ним последовали Большунов и Клебо. Но эта тройка очень быстро была разбита. Комментаторы NRK уже тогда увидели, что при таких раскладах у Йоханнеса очень мало шансов, если только русские не совершили рывок слишком рано».



Издание также приводит цитату эксперта NRK и комментатора Торгейра Бьорна.



«Мы очень давно не видели Клебо таким усталым. Ни этой зимой, ни в течение всего прошлого сезона. К несчастью для Клебо, это реальность».

«Клебо есть над чем подумать»

Журналист Aftenpolten Билгер Лофальдли считает, что для того, чтобы снова побеждать, Йоханнесу Клебо надо идти на более серьёзный риск.



«Теперь Клебо есть над чем подумать. Лучший в мире лыжник больше не бегает так, как раньше. Йоханнесу надо брать на себя больше риска. Конечно, третье место в общем зачёте «Тур де Ски» – это большое достижение, но Клебо сам поставил планку ожиданий настолько высоко, что поражение на финальной горе было разочарованием. Он был явным фаворитом, он отлично пробежал последние гонки, но в конце нас ждало поражение».

«У Клебо не было шансов против русских»

Журналистка Aftenpolten Анне-Мари Даль не выразила сомнений в справедливости победы российских лыжников на «Тур де Ски».



«У Клебо просто не было шансов против двух очень сильных русских на этой горе. К счастью, после гонки Йоханнеса ожидали его родные, которые наверняка нашли нужные слова, чтобы успокоить лыжника. Клебо нужно провести некоторое время наедине с собой или со своими близкими, чтобы пережить это».

«Русские просто были лучше нас»

Журналисты NRK Александр Лоснегард и Харальд Тингес также признали поражение норвежских лыж в противостоянии с российскими на престижной многодневке.



«Это был коллапс Клебо. Он выглядел очень уставшим. Йоханнесу надо было просто остаться впереди Большунова и Устюгова на этом этапе, и он даже выиграл первый бонусный спринт. Но за два километра до финиша он просто остановился».

В NRK привели цитату тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрика Носсума, которая много ставит на свои места.



«У России есть два ужасно сильных лыжника, и мы знали, что они гнать на полную. Надо признать, что они просто были лучше нас. Конечно, нашей целью была победа на «Тур де Ски», и мы немного расстроены. При этом мы оставались реалистами и знали, что может так случиться, что мы будем третьими. Я нормально к этому отношусь и удовлетворён результатом».

И где справедливость? Российские лыжники опять пострадали от решений судей Между Клебо и Большуновым одна секунда перед финалом «Тур де Ски». Но они оба не фавориты.

«Может, мне вытащить голову из машины?»

И в конце хочется привести цитату не из норвежских СМИ. А просто слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая как всегда была очень эмоциональна.



«Эмоции переполняют, не знаю, что с ними делать. Может, вытащить голову из окна машины и кричать на всю Москву: «Ура! Мы победили!»