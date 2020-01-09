Всё безнадёжно? Сборной России по гандболу на чемпионате Европы нужен подвиг

Только сверхусилие поможет России пробиться на Олимпийские игры. А для того, чтобы добыть медаль, нужно совершить невозможное.

В Австрии, Норвегии и Швеции стартует чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд, в котором примет участие и сборная России. На медали континентального первенства наша команда не замахивается – уже давно мужской российский гандбол вылетел из числа ведущих. Главная (и единственная) задача, которую команде Эдуарда Кокшарова предстоит решить на Евро-2020, это пробиться в олимпийскую квалификацию.

России выпала лучшая сборная мира. И как теперь попасть на Олимпиаду? На чемпионате Европы нам не обязательно побеждать. Но выход из группы в основной раунд – обязательное условие.

На что способна наша сборная

Это про женский российский гандбол можно смело говорить, что национальная команда при любом тренере и составе всё равно будет в числе фаворитов любого турнира. В отношении мужского гандбола точным может быть только один постулат – в числе претендентов на медали сборная России не значится.

Для этого нужно обладать сбалансированным во всех линиях составом, чего про нашу команду точно не скажешь. Сборная отправилась на чемпионат Европы без леворукого правого полусреднего. У Дмитрия Киселёва травма, а других левшей наш главный тренер не рассматривал. Понятно, что сыграть на этой позиции может и правша, но это сразу обедняет тактические возможности в нападении.

Турнир в Испании, на котором сборная России сыграла непосредственно перед тем, как отправиться в Мальмё, показал, что у нашей команды масса проблем. Как в обороне, от которой и строится вся игра, так и в атаке. Крупное поражение от действующих чемпионов Европы испанцев не показательно: просто против топ-команды наша сборная не смогла сделать ничего.

А вот поражение от сопоставимой по классу сборной Португалии с огромным количеством потерь и порой такими действиями на площадке, словно игроки первый раз друг друга видят, вряд ли могло натолкнуть на оптимистичные мысли. При этом кардинальных изменений в составе нашей сборной нет, но такое недопонимание прослеживается регулярно.

С другой стороны, любой матч даёт тренерам возможность более чётко увидеть слабые места, а поражение – тем более. Истинные возможности нашей команды остаются загадкой. Возможно, всё станет ясно уже после группового этапа. Всё, что остаётся болельщикам, – только верить.

Пробиться в основной раунд

Сборная России попала в группу Е вместе с командами Дании, Венгрии и Исландии.

Датчане в настоящий момент являются олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, и для полного комплекта им не хватает только титула чемпионов Европы. На недавнем этапе «Золотой лиги» команда Николая Якобсена обыграла мощнейшие сборные Франции и Норвегии, показав, что находится в полнейшем порядке, как и её лидер Миккель Хансен.

Сборные Венгрии и Исландии – команды сопоставимого со сборной России уровня. Но, как и про нашу команду, про их возможности сложно что-то говорить.

Чтобы пробиться в основной раунд, необходимо в своей группе занимать место не ниже второго. Иначе никакой путёвки не то что на Олимпиаду, а даже в олимпийскую квалификацию точно не будет.

Если сборная России сумеет преодолеть групповой этап, то в основном раунде её соперниками с большой долей вероятности будут команды Франции, Норвегии, Швеции и Словении. Стать в такой компании первыми или вторыми и выйти в полуфинал – безнадёжное занятие.

Прямую путёвку на Олимпийские игры в Токио получит только победитель чемпионата Европы. Или финалист, если победу одержит сборная Дании, которая уже давно забронировала себе место в японской столице, выиграв чемпионат мира.

Как сборной России попасть на Олимпиаду?

А как с олимпийскими перспективами сборной России?

На Евро-2020 будут разыгрываться всего две вакансии в олимпийскую квалификацию, которая пройдёт в апреле.

В настоящий момент эти вакансии уже есть у сборных Норвегии, Франции, Швеции, Хорватии, Испании и Германии. Если приплюсовать датчан, то на чемпионате Европы нужно попасть в число двух лучших команд, у которых таких вакансий нет. Это значит, что теоретически может хватить и восьмого и даже девятого места.

А уж если наша сборная выступит, как на той же самой арене в Мальмё Дина Гарипова на Евровидении-2013, тогда вопрос однозначно будет решён. Победительница «Голоса» заняла пятое место, которое для сборной России сейчас просто предел мечтаний.

Так что давайте болеть за наших парней и верить, что они все задачи решат постепенно: выход в основной раунд, хорошая игра на главной стадии турнира и место в олимпийской квалификации.

Расписание матчей сборной России



Группе Е. Мальмё



11 января

18:00. Венгрия – Россия



13 января

20:15. Исландия – Россия



15 января

22:30. Россия — Дания.