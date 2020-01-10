Прощальная гастроль. Россия в последний раз выступает на Олимпиаде под своим флагом?

На юношеских Олимпийских играх в Лозанне будет звучать гимн и подниматься флаг России. Пока будет. Скоро нас могут этого лишить.

Церемония открытия зимних Юношеских олимпийских игр в Лозанне была воспринята в России весьма буднично, а ведь это событие претендует на звание исторического. Возможно, российский флаг присутствует на соревнованиях под эгидой Международного олимпийского комитета в последний раз за предстоящие четыре года. Как минимум, четыре.

Российским участникам Игр в Швейцарии выпал редкий для наших спортсменов шанс прочувствовать, что значит представлять на Олимпиаде свою страну, идти по стадиону под её флагом, слушать гимн России в честь победы и не бояться показать, откуда ты родом.



Настоящая роскошь по нынешним временам.

Россия идёт по нарастающей

На параде атлетов в Лозанне российская делегация привлекала внимание забавными шапками-ушанками в виде кота, а на параде знаменосцев флаг России пронесла Евгения Долженкова, которой предстоит бороться за медали в ски-альпинизме. Российская команда на Юношеских олимпийских играх состоит из 106 спортсменов и по численности уступает лишь хозяевам. Всего же за 81 комплект наград в восьми видах спорта будут сражаться 1872 атлета в возрасте от 14 до 18 лет из 79 стран мира.



Зимние Юношеские олимпийские игры станут третьими в истории. Первые состоялись в 2012 году в Инсбруке, а вторые – в 2016-м в Лиллехаммере. В Австрии в общем зачёте не было равных немцам, а четыре года спустя победу одержала сборная США. Российские спортсмены на дебютных Играх стали пятыми, а в Норвегии замкнули топ-3, несмотря на уверенное лидерство по общему количеству медалей.

По стопам Туктамышевой и Сотниковой

Из 12 золотых медалей на первых и вторых Играх сборная России пять завоевала в фигурном катании. Чемпионами и призёрами юношеских Олимпиад в частности были Елизавета Туктамышева, Аделина Сотникова, Полина Цурская, Дмитрий Алиев, Мария Сотскова, танцоры Анастасия Скопцова, Кирилл Алёшин и Сергей Мозгов. Большие надежды на фигуристов возлагаются и на этот раз.

Среди одиночниц выступят финалистка юниорского Гран-при Виктория Синицына и одно из главных открытий взрослого чемпионата России в Красноярске Анна Фролова. Соперницы у наших фигуристок будут серьёзные. Прежде всего стоит выделить чемпионку Южной Кореи Ен Ю, обладающую тройным акселем, и ученицу Евгения Плющенко Екатерину Рябову, представляющую Азербайджан. Традиционно интересно будет понаблюдать и за фигуристками из США и Японии.



У одиночников сборную России представят призёры финала юниорского Гран-при Андрей Мозалев и Даниил Самсонов, здорово проявившие себя и на чемпионате России. Главным конкурентом наших парней в борьбе за золото должен стать японец Юма Кагияма. Фаворитами турнира спортивных пар будут российские дуэты Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов и Диана Мухаметзянова/Илья Миронов. Претендовать на пьедестал будут и наши танцоры.

От кого ещё ждать медалей?

В других видах спорта хорошие медальные перспективы традиционно есть у биатлонистов и лыжников. В мужской сборной России по биатлону лидером может стать Денис Иродов, а у девушек выделяются Алёна Мохова и Анастасия Зенова. В лыжных гонках фаворитами во всех дисциплинах будут россияне Илья Трегубов, Алексей Локтионов и Никита Писарев. У девушек же на пьедестал рассчитывает Анна Непряева, младшая сестра лидера женской сборной России Натальи Непряевой.

Постараются пополнить медальную копилку сборной России трёхкратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина среди юниорок Анна Шпынева, а также знаменосец сборной России Евгения Долженкова.



В целом у сборной России хорошие шансы на победу в общекомандном медальном зачёте. И будет очень символично, если свои последние олимпийские соревнования под российским флагом наша сборная завершит триумфально.