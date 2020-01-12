«Чёрт» на льду. Великий Струнников бил рекорды и наводил страх на соперников

Но родина не нашла 100 рублей на его выступление на чемпионате мира.

80 лет назад, 12 января 1940 года, в Москве скончался великий конькобежец Николай Струнников, первый в истории российского спорта чемпион мира. Ему было всего 53 года. Его боялись и уважали все соперники, дав соответствующее прозвище, ему оказывали королевские почести за границей. Но на родине не нашлось ничтожной суммы, чтобы спасти его карьеру.

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Никакой он не Васильевич

Струнников был великим спортсменом. Он мог успешно совмещать бег на коньках, велогонки, хоккей с мячом, пляжный футбол, когда это ещё не было трендом, лёгкую атлетику и современное пятиборье, а звание мастера спорта получил за… мотогонки!

Конечно, таким он был не с рождения, а сделал себя сам. Большую часть того, что о нём известно, рассказала его жена Ольга Струнникова. Она утверждала, что Николай Струнников никогда не был Васильевичем. Его отца звали Василиск, и именно он познакомил будущих супругов.

У них нашлись общие интересы, а именно катание на коньках. Спустя несколько лет образовалась семья, но кататься Ольга и Николай стали порознь, так как он не ограничивался простым катанием, а проводил полноценные тренировки, которые растягивались надолго.

Десятка в любую погоду

Струнников был просто одержим тренировками и, несмотря на юный возраст сам придумал систему, при которой мог бы совершенствоваться круглый год. Зимой – коньки, летом – велосипед, футбол и даже волейбол. Его соперники по тем временам рассказывали, что в году не было двух дней подряд, когда бы Николай не тренировался. От тренировок он отдыхал редко.

Ледовые занятия на катке в Зоологическом саду на Красной Пресне были очень интенсивными. Он отрабатывал и технику, и скорость, а заканчивал тренировку тем, что пробегал 10 км. В любую погоду, в сильнейший мороз и ураганный ветер. Впоследствии, как он сам писал, эти забеги и умение преодолевать самого себя сильно помогли на крупнейших стартах.

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«Колю побить хотят!»

В 20 лет к Струнникову пришёл первый успех. В групповой гонке с общего старта, которая проводилась на льду того самого пресненского катка, он стал вторым, уступив только сильнейшему конькобежцу Москвы Николаю Седову.

Тот поначалу не воспринял Струнникова в качестве равного соперника, но уже через год молодой конькобежец заставил говорить о себе во весь голос всю спортивную общественность. Перед стартом разговоры были о том, сможет ли Седов «привезти» Струнникову круг или тот не допустит большого отставания. А после финиша все восхищались тем, что молодой Николай на финише обошёл Николая опытного.

И тут же отправил домой свою будущую жену, сообщив, что придёт позже. Друг Струнникова подбежал к Ольге и попросил уйти как можно быстрее: «Тикай отсюда и коньки береги. Колю побить хотят!» Позже она узнала, что пресненские приятели Седова вызвали победителя на разговор. Но всё, к счастью, закончилось, именно разговором.

Победный дубль

Тот забег стал переломным в карьере Струнникова. Он выигрывал один забег за другим почти на всех дистанциях на самых разных соревнованиях в России. И если бы организаторы Олимпиады в Лондоне не отменили первоначального решения провести в рамках Игр-1908 соревнования по конькобежному спорту, Струнников мог бы побороться за золото.

В беге на коньках он был безоговорочно лучшим в России, но этим не ограничивался. В 1909-м Струнников стал чемпионом Российский империи в велоспорте! Летом того года Николай показывал феноменальные результаты на треке, превысив рекорды на нескольких дистанциях. Струнников должен был ехать в августе на чемпионат мира в Копенгаген, получив приглашение от организаторов.

Но за неделю до того, как отправляться в Данию, он получил отказ от чиновников – и денег нет, и результаты (рекорды, вообще-то!) так себе. В результате Струнников больше никогда не участвовал в официальных соревнованиях по велоспорту, хотя велосипед из тренировок не исключал.

В 1910 году Струнников принял участие в чемпионате Европы в классическом многоборье, который проходил в Выборге, тогда входившем в Великое княжество Финляндское, а то было частью Российской Империи. Русский конькобежец стал чемпионом континента – первым в истории страны! Он обыграл норвежца Оскара Матисена, считавшегося непобедимым.

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Но домой после турнира Струнников не вернулся. Почти сразу после чемпионата Европы он отправился в Хельсинки, куда из Австрии из-за тёплой погоды был перенесён чемпионат мира. И также впервые в истории российского спорта завоевал золото. Ключевым стал забег на 10 тыс. м, который Струнников провёл блестяще, а Матисен провалил. Не помешало даже то, что странным образом судьи не прозвонили в колокол, когда Николай бежал последний круг на любимой десятке. В Москву Струнников приехал, как сейчас бы сказали, в статусе суперзвезды.

Чёрт, король и 100 рублей

Через год чемпионаты Европы и мира проводились в Хамаре и Тронхейме.

Струнников приехал в Норвегию защищать свои титулы, хотя вопрос с финансированием поездки решился с огромным трудом. Он снял номер в самой дешёвой гостинице Осло, но норвежцы, узнав об этом, переселили его в фешенебельный отель, взяв все расходы по пребыванию «русского короля льда» на себя.

Но с Матисеном ему бороться не пришлось. Норвежец пропустил оба турнира из-за болезни, но присутствовал на соревнованиях и восхищался русским, которому дал прозвище «чёрный чёрт». Видимо, из-за чёрного гоночного костюма, в котором неизменно выступал Струнников. Без главного конкурента у российского конькобежца достойных соперников не нашлось.

Интересно, что в тот сезон-1910/1911 Николай Струнников принял участие в 13 официальных турнирах и во всех забегах одержал победы. А вот в одном неофициальном проиграл. В январе 1911 года он вне конкурса пробежал тот самый групповой забег, в котором когда-то обыграл Седова, и стал вторым.

Струнников на чемпионатах Европы и мира подтвердил статус сильнейшего конькобежца мира, а в феврале побил мировой рекорд на дистанции 5000 м, в Осло приняв участие вне конкурса в матчевой встрече Норвегия – Швеция. Его результат был утверждён только в 1967 году!

Казалось, впереди у 25-летнего конькобежца ещё долгая и блестящая карьера. Но она оборвалась в 1912-м. В казне Российской империи, которую в данном случае представляло спортивное общество «Сокол», не нашлось 100 рублей, чтобы отправить своего лучшего спортсмена на чемпионаты Европы и мира в Швецию и Норвегию. Струнников в знак протеста объявил, что уходит из большого спорта.

Без него Матисен легко победил и очень жалел, что не получилось побороться с «чёрным чёртом», карьера которого оборвалась так внезапно и глупо. Мечта Струнникова выступить на Играх-1912 в современном пятиборье так и осталась мечтой.