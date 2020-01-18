ЦСКА бился и бил соперниц. Но «Ростов-Дон» непобедим

Вторая в сезоне встреча между сильнейшим клубом женской Суперлиги последних лет «Ростовом-Дон» и созданным в межсезонье ЦСКА оказалась интереснее первой. Но закончилась с тем же результатом. Ростовчанки продолжили свою феноменальную серию в чемпионате страны, напоминая волейбольный казанский «Зенит» лучших лет.

Тайм на равных – уже сенсация

Два месяца назад ЦСКА принимал «Ростов-Дон» в домашнем матче и проиграл с разницей в пять мячей. После той игры ростовские гандболистки говорили, что москвичкам ещё далеко до того, чтобы считаться главным соперником их команды. Плюс ко всему, ЦСКА так и не сыграл ни одного матча в сильнейшем составе.



Потери в межсезонье Дарьи Дмитриевой, а после старта чемпионата Полины Ведёхиной и Сабины Якобсен для московской команды стали невосполнимыми. И это ещё не все травмированные. Понятно, что главный тренер ЦСКА датчанин Ян Лесли, работавший в «Ростове», уже давно перестроил игру с учётом отсутствия этих гандболисток, но это уже совсем другая команда с другой задней линией.

«Специально проигрывать никто не собирается!» Первая битва «Ростова» и ЦСКА Матч «Ростов-Дон» — ЦСКА был самым ожидаемым в чемпионате России. Но сюрпризов так и не преподнёс.

У «Ростова» тоже есть потери, но глубина состава чемпионок страны поражает. К тому же, после чемпионата мира состав команды Амброса Мартина пополнила перешедшая из «Кубани» разыгрывающая Ярослава Фролова, в сборной отыгравшая очень ярко.



Но именно ЦСКА вёл игру в первом тайме. Причём действовали по схеме, похожей с первым матчем в ноябре: вязкая оборона, долгий розыгрыш мяча в позиционных атаках и неожиданные тактические перестроения. У «Ростова» возникали определённые проблемы в позиционном нападении, но когда шли быстрые розыгрыши и контратаки, хозяйки площадки были неудержимы.



Когда ростовчанки после десяти минут игры повели три мяча, казалось, что ничего интересного и быть не может – «Ростов» спокойно и без напряжения доведёт и тайм, а потом и весь матч до победы. Но нет. ЦСКА сумел перехватить инициативу.



За счёт вязкой обороны, хороших розыгрышей в позиционных атаках и блистательной игры опытнейшей бразильянки Шаны Массон, которая в воротах творила чудеса. Она просто «съела» ростовских крайних, да и от игроков задней линии поймала несколько сложных мячей.



ЦСКА не просто сравнял счёт, а повёл два мяча. При этом «Ростов» не забивал более восьми минут! Но желание армейских гандболисток ещё больше увеличить отрыв их же и подвело. В паре атак слишком быстро бросали, не забили и на перерыв ушли при равном счёте. Это уже было сенсацией.

Победа за десять минут

«Ростову» хватило десяти минут с начала второго тайма, чтобы снять все вопросы о результате. Амброс Мартин указал своим подопечным на то, что не получалось в первом тайме, и вся интрига исчезла.



Если в первые 30 минут ростовчанки забивали в основном после быстрых отрывов и с семи метров, то в начале второго получала игры мячи в ворота ЦСКА влетали после позиционных атак и по центру, и после прорезок от полусредних, и с краёв.

Хозяйки повели с преимуществом в пять мячей, а такое ни одна российская команда отыграть у «Ростова» не в состоянии. Ян Лесли попытался изменить тактический рисунок в нападении, меняя вратаря на седьмого полевого, но если в первом тайме единственная такая атака была доведена до броска, хоть и неточного, то во втором приводила к голам в собственные ворота.



ЦСКА перешёл даже на предельно жёсткую игру, и на какой-то отрезок времени притормозил хозяек. Гостьи бились сами и били соперниц, сократили отставание до трёх мячей, но это был их максимум. В итоге 32:28 в пользу «Ростова», но команде Амброса Мартина всё же пришлось постараться.



Ростовчанки не проигрывают в Суперлиге уже больше двух лет и пока нет предпосылок к тому, что это случится.

Гандбол. Чемпионат России. Женская Суперлига

Ростов-на-Дону, 18 января



«Ростов-Дон» – ЦСКА – 32:28 (14:14)

«Ростов-Дон»: Вяхирева – 8, Бобровникова, Кузнецова – по 6

ЦСКА: Чигиринова, Ильина – по 6, Горшенина – 4