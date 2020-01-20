Год назад Загитова сенсационно проиграла чемпионат Европы. Теперь её обязательно догонят

Женский чемпионат Европы в Граце обещает быть парадоксальным. С одной стороны, именно среди одиночниц ожидается самая зрелищная и непредсказуемая борьба за титул. С другой, национальная принадлежность победительницы известна заранее. На австрийском льду должно произойти что-то невообразимое, чтобы золото досталось не россиянке. Да и любая другая медаль тоже.

В этом сезоне Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова вывели доминирование России в женском фигурном катании на небывалую высоту, однако на европейском уровне нам уже давно нет равных. Российские фигуристки с 2014 года позволяют соперницам довольствоваться лишь бронзой, да и то не всегда. За это время на вершине пьедестала побывали пять разных спортсменок, и только Евгении Медведевой удалось стать сильнейшей в Европе дважды.



Нынешним лидерам сборной России об успехе Медведевой можно только мечтать. А вот Загитову кто-то из них непременно догонит.

Вечный рекорд Слуцкой

Женское фигурное катание считалось слабым звеном сборной СССР. Конкурентоспособные спортсменки появлялись, но всё же оставались в тени более успешных одиночников, а особенно парников и танцоров. Кира Иванова, Елена Водорезова, Анна Кондрашова и Наталья Лебедева добывали медали на международном уровне, но золото крупных соревнований так и оставалось для них недосягаемым. Переписала историю Ирина Слуцкая. В 1996 году 16-летняя россиянка благодаря блестящему исполнению произвольной программы опередила Сурию Бонали. Француженка до этого не проигрывала на чемпионатах Европы в течение пяти лет.



Историческое золото Слуцкой не стало единичным всплеском, а положило начало феноменальной серии российских побед на чемпионатах континента. В 1997-м в Париже Ирина защитила титул, не оставив соперницам ни шанса, а на следующих шести чемпионатах Европы по три победы одержали Слуцкая и Мария Бутырская. Причём с 1998 по 2003 год наша сборная выигрывала и золото, и серебро, а четырежды и вовсе весь пьедестал был российским. Прервать царствование российского женского фигурного катания в Европе удалось венгерке Юлии Себестьен. В 2004-м в отсутствие Слуцкой и Бутырской она первенствовала на домашнем турнире в Будапеште. Однако уже через год Слуцкая вновь поднялась на вершину пьедестала, а на своём последнем чемпионате Европы в 2006 году Ирина завоевала седьмое золотую медаль в карьере и стала абсолютной рекордсменкой турнира.

Слуцкая заткнула всех болельщиков. Правильно – выиграй Олимпиаду или сиди молча! А ведь они сделали её популярной и позволили стать депутатом.

Ушли, чтобы вернуться

После ухода Слуцкой российское женское фигурное катание пережило несколько трудных лет. Оказалось, что продолжить победные традиции Слуцкой и Бутырской некому. Большие надежды связывали с юными Аделиной Сотниковой и Елизаветой Туктамышевой, но представлять страны на международной арене они не могли в силу возраста. В отсутствие мощных соперниц из России главной звездой Европы стала итальянка Каролина Костнер, сочетавшая красоту катания со стабильным исполнением не самого сложного контента.



Семь лет Костнер не опускалась ниже второй позиции, но тягаться с отлично оснащёнными технически юными россиянками ей оказалось не под силу. В 2013 году в Загребе Каролина во многом за счёт благосклонности арбитров превзошла Сотникову, выиграв у неё менее балла. И это был последний раз, когда в честь чемпионки Европы зрители слушали не российский гимн.

Две сенсации от Загитовой

За несколько дней до Олимпиады в Сочи Юлия Липницкая с прогремевшей на весь мир произвольной программой на тему «Списка Шиндлера» опередила в борьбе за победу на чемпионате Европы Аделину Сотникову. Год спустя своё имя в список чемпионок Европы добавила и Туктамышева, Елена Радионова проиграла ей менее балла, а замкнула тройку лучших Анна Погорилая. В 2016-м Радионова и Погорилая снова стояли на второй и третьей ступени пьедестала, но уже рядом с Евгенией Медведевой, а на чемпионате Европы в Остраве Женя стала двукратной чемпионкой Старого Света, обновив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме.

Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Многие специалисты и болельщики не сомневались, что предолимпийский чемпионат Европы также завершится победой Медведевой, однако фаворитка не успела восстановиться после травмы и на родном московском льду проиграла будущей олимпийской чемпионке Алине Загитовой. На чемпионат Европы в Минск в качестве безоговорочного претендента на золото уже ехала Загитова, но оправдать прогнозы ей не удалось. Ученица Этери Тутберидзе провалила произвольную программу, вследствие чего соревнования в Беларуси сенсационно выиграла Софья Самодурова.

Загитова проигрывает даже своей тени. Спасти чемпионку ещё реально? Похоже, олимпийское золото неотвратимо тянет Алину на дно. Наверное, лучше бы его не было.

Кто из россиянок догонит Загитову?

В 2020 году состав женской сборной России обновился на 100%. Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова впервые выступят на чемпионате Европы. Кто-то из них наверняка станет восьмой в истории чемпионкой Европы из России и встанет в один ряд с Загитовой, Липницкой, Туктамышевой и Самодуровой.



Учитывая нынешний уровень конкуренции между российскими фигуристками, защитить титул и сравняться с Медведевой любой из них будет неимоверно тяжело, не говоря уже о трёхкратной чемпионке Европы Бутырской. А уж феноменальный рекорд Слуцкой сейчас и вовсе кажется вечным.



Нельзя же выиграть семь чемпионатов Европы, если вся взрослая карьера длится 3-4 сезона.