Самые красивые фигуристки чемпионата Европы. Хоть в чём-то ученицы Тутберидзе не первые?

Борьба за медали ещё не началась, а чемпионки по сногсшибательности уже определены. Среди них есть и россиянка.

Доминирование учениц Этери Тутберидзе в текущем сезоне вызывает жаркие споры о возрастном цензе в фигурном катании. Некоторым болельщикам и специалистам катание 15-16-летних девочек кажется недостаточно артистичным и женственным, но правила есть правила. Раз они позволяют Алёне Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой выступать среди взрослых, значит, этим надо пользоваться. Наши девушки со своей задачей успешно справляются и наверняка продолжат победную серию на чемпионате Европы в Граце.

Но сумасшедшие мировые рекорды и космические четверные прыжки не помогли юным россиянкам попасть в рейтинг самых эффектных фигуристок чемпионата Европы.



И без российских «одиночниц» на чемпионате Европы будет немало настоящих красавиц!



Эмми Пелтонен (Финляндия) – одиночное катание



Глядя на трёхкратную чемпионку Финляндии, начинаешь понимать сторонников введения возрастного ценза. На Эмми приятно смотреть как на льду, так и за его пределами. На прошлом чемпионате Европы дочь известного хоккеиста Вилли Пелтонена показала рекордный для себя восьмой результат. Подняться ещё выше Эмми будет тяжело, но поклонники очаровательной финской спортсменки будут поддерживать её вне зависимости от уровня катания.

Алексия Паганини (Швейцария) – одиночное катание



Очаровательной представительнице Швейцарии 18 лет исполнилось в день выступления на этапе Гран-при в Москве. Алексия не только хороша собой, но и способна демонстрировать высококлассное катание. Паганини родилась и выросла в США, а в 2016 году решила выступать за Швейцарию, откуда родом её отец. На чемпионате Европы в Минске она стала шестой, а в Граце будет одной из претенденток как минимум на четвёртое место.

Тина Карапетян (Армения) – танцы на льду



Эффектная армянская фигуристка родилась в Канаде, как и её партнёр по дуэту Симон Сенекал. Карапетян впервые побывала на исторической родине только в 2015 году, когда и получила предложение представлять Армению. Предстоящий чемпионат Европы станет для Тины и Симона уже четвёртым кряду, ведь среди армянских танцевальных дуэтов равных им нет.

Леа Серна (Франция) – одиночное катание



Леа начала заниматься фигурным катанием только в семь лет, но целеустремлённость и сильный характер помогли хрупкой француженке стать одной из лучших у себя в стране. Чемпионат Европы в Граце станет дебютным для Леа. Кстати, прогресс в её результатах связан с именем знаменитого французского фигуриста Брайана Жубера, который тренирует девушку с прошлого года.

Валентина Матос (Испания) – одиночное катание



До успехов Хавьера Фернандеса испанской красотке пока далеко, но на мужчин яркая девушка действует не менее эффективно, чем её знаменитый соотечественник на женщин. Фигуристка родилась в Доминиканской республике, а проживает в Милане, но уже в четвёртый раз представит Испанию на чемпионате Европы. Правда, пока ей не удавалось попасть даже в топ-30.

Виктория Синицына (Россия) – танцы на льду



Эффектная россиянка вместе с партнёром Никитой Кацалаповым постарается бросить вызов французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону. Вика и Никита ещё ни разу не поднимались на пьедестал чемпионата Европы, зато на прошлом чемпионате мира неожиданно для многих заняли второе место, уступив лишь непобедимому дуэту из Франции.

Александра Головкина (Литва) – одиночное катание



С возвращением на международный уровень литовской фигуристки Александры Головкиной женское фигурное катание стало эффектнее и ярче. Одна из самых красивых фигуристок современности обрадовала поклонников, вернувшись на лёд после двухлетнего перерыва. Саша сразу смогла завоевать путёвку на чемпионат Европы, где постарается как минимум повторить свой лучший результат – 16-е место.

Ребекка Гильярди (Италия) – спортивные пары



Позитивная итальянка, выступающая вместе с Филиппо Амброзини, в прошлом сезоне впервые попала в десятку сильнейших на чемпионате Европы. Молодые люди вновь стали вторыми на чемпионате Италии и теперь готовятся превзойти свой прошлогодний результат на европейском уровне.

Мина Здравкова (Болгария) – танцы на льду



Обворожительная Мина не смогла найти достойного партнёра в родной Болгарии, поэтому встала в дуэт с американцем Кристофером Дэвисом. Ребята половину года проводят в Лондоне, а вторую половину в Болгарии, где тренируются в клубе Албены Денковой и Максима Ставиского. Здравкова и Дэвис выступали на Универсиаде в Красноярске, а вот на чемпионате Европы будут кататься впервые.