Спаси или сохрани? Российский спорт получил министра, которого не ждали

10 лет назад прокуратура вменяла будущему министру ущерб в 120 млн. Он отделался штрафом в 20 тысяч.

Президент России Владимир Путин назначил нового министра спорта. Павла Колобкова сменил член-корреспондент Российской академии образования, глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин. Ему предстоит стать супергероем, про которого будут говорить – именно при нём с нашего спорта сняты все санкции, а Россия стала спортивной державой.

Непубличный профессионал

Матыцин – профессионал в области управления крупными спортивными организациями и проектами. Он был ректором РГУФК, руководил Российским спортивным студенческим союзом (РССС), а в 2015-м возглавил Международную федерацию студенческого спорта, победив на выборах с огромным отрывом.



Именно при нём в качестве главы FISU Россия получила право на проведение Всемирных Универсиад в Красноярске-2019 и Екатеринбурге-2023, а в качестве руководителя РССС он добился права проведения Универсиады в Казани-2013. Но можно ли сказать, что у России есть студенческий спорт, а не выступления профи на соревнованиях студентов? Вряд ли.



При нём к FISU и России никогда не было вопросов со стороны ВАДА и МОК. В наше время это очень важно. В 2019-м в Красноярск на открытие приезжал президент МОК Томас Бах. Это очень чётко говорит об умении вести переговоры.



Новый министр – именно спортивный управленец, а не попавший в эту кашу случайный человек или бывший, хоть и великий, спортсмен без опыта. Он знает все механизмы досконально, в отличие от двух предшественников.



Матыцин – академик. Он является действующим членом-корреспондентом Российской академии образования, доктором педагогических наук, профессором, входит в совет по спорту при президенте России. Непубличный человек, незаметный, во все тонкости российского спорта погруженный.

Дело закрыто

И имеющий поддержку, куда же без этого. Матыцину удалось избежать уголовного наказания по «делу о Черкизоне», когда зачистка причастных шла очень жёсткая. Будучи ректором РГУФК, он сдавал в аренду принадлежавшие вузу земли под Черкизовский рынок. Генпрокуратура оценила нанесённый Матыциным ущерб государству в 120 млн рублей.

Министр спорта России отправлен в отставку. Теперь шанс на спасение есть? Павел Колобков не смог уберечь российский спорт от жёсткого кризиса. Кто придёт ему на смену?

Дело было открыто в 2009-м, когда Матыцин уже не был ректором РГУФК, а являлся президентом вуза. По решению суда эту должность ему пришлось освободить. В 2012-м Измайловский суд признал его виновным в превышении полномочий и назначил штраф в 20 тысяч рублей. Прокуратура с таким мягким наказанием не согласилась, а адвокаты вообще требовали признать Матыцина невиновным.



Обе стороны обжаловали приговор в Мосгорсуде, но суд счёл изначальный вердикт обоснованным, то есть признал вину бывшего ректора, однако от наказания его освободил за истечением срока давности.

Поднять с колен

На новой должности Олегу Матыцину предстоит масса работы.



Но он наверняка взвесил все за и против, когда дал своё согласие на то, чтобы возглавить российский спорт, который находится в подвешенном состоянии в плане прав на международной арене. Да и внутри страны масса проблем, если говорить о развитии спорта и превращении в спортивную державу, а не о показушных отчётах.

Кресло наказания. Мутко, Шойгу и другие кандидаты на пост министра спорта России Кто же будет спасать российский спорт?

Прежде всего, от нового министра будут ждать шагов по снятию всех санкций с российского спорта. Хватит уже скандалов, интриг и расследований. Если Матыцину это удастся, всё другое отойдёт на второй план. Находить верные ходы в сложных ситуациях он умеет.



Стоит отметить, что в новой структуре правительства Минспорта свой статус сохранило, хотя ходили разговоры о реформировании в Федеральное агентство. И это тоже говорит о поддержке.