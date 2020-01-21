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Новым министром спорта стал глава FISU Олег Матыцин

Министром спорта стал глава FISU Олег Матыцин
Андрей Шитихин
Спаси или сохрани? Российский спорт получил министра, которого не ждали
10 лет назад прокуратура вменяла будущему министру ущерб в 120 млн. Он отделался штрафом в 20 тысяч.
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Президент России Владимир Путин назначил нового министра спорта. Павла Колобкова сменил член-корреспондент Российской академии образования, глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин. Ему предстоит стать супергероем, про которого будут говорить – именно при нём с нашего спорта сняты все санкции, а Россия стала спортивной державой.

Непубличный профессионал

Матыцин – профессионал в области управления крупными спортивными организациями и проектами. Он был ректором РГУФК, руководил Российским спортивным студенческим союзом (РССС), а в 2015-м возглавил Международную федерацию студенческого спорта, победив на выборах с огромным отрывом.

Именно при нём в качестве главы FISU Россия получила право на проведение Всемирных Универсиад в Красноярске-2019 и Екатеринбурге-2023, а в качестве руководителя РССС он добился права проведения Универсиады в Казани-2013. Но можно ли сказать, что у России есть студенческий спорт, а не выступления профи на соревнованиях студентов? Вряд ли.

При нём к FISU и России никогда не было вопросов со стороны ВАДА и МОК. В наше время это очень важно. В 2019-м в Красноярск на открытие приезжал президент МОК Томас Бах. Это очень чётко говорит об умении вести переговоры.

Новый министр – именно спортивный управленец, а не попавший в эту кашу случайный человек или бывший, хоть и великий, спортсмен без опыта. Он знает все механизмы досконально, в отличие от двух предшественников.

Матыцин – академик. Он является действующим членом-корреспондентом Российской академии образования, доктором педагогических наук, профессором, входит в совет по спорту при президенте России. Непубличный человек, незаметный, во все тонкости российского спорта погруженный.

Дело закрыто

И имеющий поддержку, куда же без этого. Матыцину удалось избежать уголовного наказания по «делу о Черкизоне», когда зачистка причастных шла очень жёсткая. Будучи ректором РГУФК, он сдавал в аренду принадлежавшие вузу земли под Черкизовский рынок. Генпрокуратура оценила нанесённый Матыциным ущерб государству в 120 млн рублей.

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Дело было открыто в 2009-м, когда Матыцин уже не был ректором РГУФК, а являлся президентом вуза. По решению суда эту должность ему пришлось освободить. В 2012-м Измайловский суд признал его виновным в превышении полномочий и назначил штраф в 20 тысяч рублей. Прокуратура с таким мягким наказанием не согласилась, а адвокаты вообще требовали признать Матыцина невиновным.

Обе стороны обжаловали приговор в Мосгорсуде, но суд счёл изначальный вердикт обоснованным, то есть признал вину бывшего ректора, однако от наказания его освободил за истечением срока давности.

Поднять с колен

На новой должности Олегу Матыцину предстоит масса работы.

Но он наверняка взвесил все за и против, когда дал своё согласие на то, чтобы возглавить российский спорт, который находится в подвешенном состоянии в плане прав на международной арене. Да и внутри страны масса проблем, если говорить о развитии спорта и превращении в спортивную державу, а не о показушных отчётах.

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Кто же будет спасать российский спорт?

Прежде всего, от нового министра будут ждать шагов по снятию всех санкций с российского спорта. Хватит уже скандалов, интриг и расследований. Если Матыцину это удастся, всё другое отойдёт на второй план. Находить верные ходы в сложных ситуациях он умеет.

Стоит отметить, что в новой структуре правительства Минспорта свой статус сохранило, хотя ходили разговоры о реформировании в Федеральное агентство. И это тоже говорит о поддержке.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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