Спаси или сохрани? Российский спорт получил министра, которого не ждали

Президент России Владимир Путин назначил нового министра спорта. Павла Колобкова сменил член-корреспондент Российской академии образования, глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин. Ему предстоит стать супергероем, про которого будут говорить – именно при нём с нашего спорта сняты все санкции, а Россия стала спортивной державой.
Непубличный профессионал
Матыцин – профессионал в области управления крупными спортивными организациями и проектами. Он был ректором РГУФК, руководил Российским спортивным студенческим союзом (РССС), а в 2015-м возглавил Международную федерацию студенческого спорта, победив на выборах с огромным отрывом.
Именно при нём в качестве главы FISU Россия получила право на проведение Всемирных Универсиад в Красноярске-2019 и Екатеринбурге-2023, а в качестве руководителя РССС он добился права проведения Универсиады в Казани-2013. Но можно ли сказать, что у России есть студенческий спорт, а не выступления профи на соревнованиях студентов? Вряд ли.
При нём к FISU и России никогда не было вопросов со стороны ВАДА и МОК. В наше время это очень важно. В 2019-м в Красноярск на открытие приезжал президент МОК Томас Бах. Это очень чётко говорит об умении вести переговоры.
Новый министр – именно спортивный управленец, а не попавший в эту кашу случайный человек или бывший, хоть и великий, спортсмен без опыта. Он знает все механизмы досконально, в отличие от двух предшественников.
Матыцин – академик. Он является действующим членом-корреспондентом Российской академии образования, доктором педагогических наук, профессором, входит в совет по спорту при президенте России. Непубличный человек, незаметный, во все тонкости российского спорта погруженный.
Дело закрыто
И имеющий поддержку, куда же без этого. Матыцину удалось избежать уголовного наказания по «делу о Черкизоне», когда зачистка причастных шла очень жёсткая. Будучи ректором РГУФК, он сдавал в аренду принадлежавшие вузу земли под Черкизовский рынок. Генпрокуратура оценила нанесённый Матыциным ущерб государству в 120 млн рублей.
Дело было открыто в 2009-м, когда Матыцин уже не был ректором РГУФК, а являлся президентом вуза. По решению суда эту должность ему пришлось освободить. В 2012-м Измайловский суд признал его виновным в превышении полномочий и назначил штраф в 20 тысяч рублей. Прокуратура с таким мягким наказанием не согласилась, а адвокаты вообще требовали признать Матыцина невиновным.
Обе стороны обжаловали приговор в Мосгорсуде, но суд счёл изначальный вердикт обоснованным, то есть признал вину бывшего ректора, однако от наказания его освободил за истечением срока давности.
Поднять с колен
На новой должности Олегу Матыцину предстоит масса работы.
Но он наверняка взвесил все за и против, когда дал своё согласие на то, чтобы возглавить российский спорт, который находится в подвешенном состоянии в плане прав на международной арене. Да и внутри страны масса проблем, если говорить о развитии спорта и превращении в спортивную державу, а не о показушных отчётах.
Прежде всего, от нового министра будут ждать шагов по снятию всех санкций с российского спорта. Хватит уже скандалов, интриг и расследований. Если Матыцину это удастся, всё другое отойдёт на второй план. Находить верные ходы в сложных ситуациях он умеет.
Стоит отметить, что в новой структуре правительства Минспорта свой статус сохранило, хотя ходили разговоры о реформировании в Федеральное агентство. И это тоже говорит о поддержке.
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