Самую яркую фигуристку России манят в Канаду. На родине Туктамышева не нужна?

В сборной России Елизавете Туктамышевой места нет, но и отдавать её за рубеж никто не хочет. И что же делать нашей красавице?

От сумасшедшей конкуренции в женской сборной России по фигурному катанию больше всего страдает та, кто её не боится. Елизавета Туктамышева честно пытается бороться с фигуристками нового поколения, учит сложнейшие элементы, но всякий раз будто упирается в стену.

В тени выдающихся учениц Этери Тутберидзе оказалась не только Туктамышева, но за неё особенно обидно. А ещё обидно за зрителей, которые не имеют возможности наслаждаться экспрессивным и страстным катанием Лизы на главных турнирах. Один из вариантов выхода из тупика – смена спортивного гражданства. И, похоже, эта абстрактная возможность обретает реальные черты. Туктамышевой уже предлагают искать канадских родственников.

Неужели Россия и вправду потеряет самую откровенную и яркую фигуристку современности?

«Лизетт Туктамышевуа?»

Новую волну разговоров о возможном переходе Туктамышевой под флаг другой страны вызвал американский журналист Филип Херш.

«Учитывая ужасный уровень женского катания на чемпионате Канады, многие российские фигуристки должны начать поиск канадских предков в семейной истории. Лизетт Туктамышевуа? Разница в том, как много прекрасных фигуристок сейчас соревнуются в России вне зависимости от места рождения. Если бы не было ограничений по квотам, Туктамышева, Загитова и Медведева тоже участвовали бы в международных соревнованиях. Тогда на предстоящем чемпионате Европы россиянки заняли бы первые шесть мест, а то и больше», — написал Херш в своём «твиттере».

После того как российские СМИ растиражировали эту запись, журналист пояснил, что в его словах была ирония. Но подписчики восприняли намёк на ура и поддержали идею о приглашении Туктамышевой в Канаду.

Лети прочь, Лиза! Почему самая яркая фигуристка мира не нужна России Туктамышевой в России грозит вечное скитание по второсортным турнирам. Сборной России она не нужна – ей нужно менять спортивное гражданство.

Шанс на чемпионат мира

Вряд ли в нормальной ситуации спортсменка уровня Туктамышевой задумывалась бы о смене гражданства. Но в фигурном катании сейчас сложился целый ряд обстоятельств, из-за которых Лизе стоит как минимум рассмотреть подобную возможность. Она по всем показателям входит в топ-10 в мире, имеет в арсенале четверной тулуп и тройной аксель, но при этом даже не может выступать ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира.

В отличие от прошлого сезона, когда решение о неучастии Туктамышевой на чемпионате планеты в Сайтаме вызвало много вопросов к тренерам и федерации, сейчас всё прозрачно и очевидно. На чемпионате России Лиза уступила Щербаковой, Косторной и Трусовой и абсолютно по делу не вошла в состав на главные старты. За две программы в Красноярске ученица Алексея Мишина набрала 204,63 балла. Для сравнения, чемпионка Канады 2020 года Эмили Баузбек получила от арбитров 175,54 балла. В России с таким результатом она стала бы лишь 14-й.

Высшая несправедливость. Туктамышева победила всех, но получила только бронзу Туктамышева на командном чемпионате мира была лучше всех, но осталась без золота. А могла бы биться за него с Загитовой!

Минус давление. И финансирование

Конечно, проблемы канадского фигурного катания нас волновать не должны. Ну нет и у них сейчас сильных одиночниц – и ладно. В конце концов, мы сами были в похожем положении ещё 10 лет назад. Куда важнее разобраться, что даст возможный переход в сборную Канады самой Туктамышевой. В Северной Америке Лизе будет практически гарантировано участие в чемпионате мира, а отсутствие серьёзной внутренней конкуренции позволит избежать запредельного давления и планомерно готовиться к главному старту.

Не стоит забывать и о санкциях в отношении российских спортсменов – в Канаде Туктамышевой точно не придётся переживать, допустят ли её до соревнований. Да, за океаном она лишится государственного финансирования и будет вынуждена сама оплачивать услуги тренера, зато у Лизы наверняка появится армия новых поклонников, а с ней и широкие финансовые перспективы.

Туктамышевой не простят смену гражданства

Пожалуй, главная проблема, с которой придётся столкнуться Туктамышевой в случае смены спортивного гражданства, — резко негативная реакция на родине. Для многих в России она автоматически станет предательницей и перебежчицей. Достаточно вспомнить, через что пришлось пройти Евгении Медведевой, которая просто переехала в Канаду для тренировок.

Любопытно, что на предстоящем чемпионате Европы в Граце, куда Туктамышева не отобралась, будет соревноваться добрый десяток фигуристок, родившихся в России. Но к ним у противников натурализации Туктамышевой никаких вопросов не возникает, потому что они ни на что серьёзное не претендуют.

И потому что они – не Туктамышева.