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Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020. Онлайн трансляция 23 января

Фигуристка Алёна Косторная, сборная России
«Чемпионат»
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Первые медали достанутся россиянам? LIVE
Российские мужчины готовы бороться за первые медали континентального первенства. Выступят не хуже девушек?
Другие / Фигурное катание 0

*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Расписание соревнований ***

*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Танцы на льду. Произвольный танец. Результаты ***

*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Произвольная программа. Результаты ***

*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Женщины. Короткая программа. Результаты ***

ОНЛАЙН ДНЯ

8:00. Доброе утро, дорогие любители фигурного катания. Сегодня, 23 января, в Граце будут разыграны первые медали чемпионата Европы по фигурному катанию — 2020. Обладателей наград определят представители мужского одиночного катания, где хорошие шансы на успех сохраняют Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. Также в четверг в борьбу за титул вступят танцевальные дуэты, которые продемонстрируют ритм-танец. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию второго дня чемпионата Европы по фигурному катанию и расскажет обо всём, что окружает соревнования сильнейших фигуристов Старого Света. Оставайтесь с нами и не упустите ничего важного!

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