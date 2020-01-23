Фигурное катание. Чемпионат Европы. Первые медали достанутся россиянам? LIVE

*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Расписание соревнований ***



*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Танцы на льду. Произвольный танец. Результаты ***



*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Произвольная программа. Результаты ***



*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Женщины. Короткая программа. Результаты ***

ОНЛАЙН ДНЯ

8:00. Доброе утро, дорогие любители фигурного катания. Сегодня, 23 января, в Граце будут разыграны первые медали чемпионата Европы по фигурному катанию — 2020. Обладателей наград определят представители мужского одиночного катания, где хорошие шансы на успех сохраняют Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. Также в четверг в борьбу за титул вступят танцевальные дуэты, которые продемонстрируют ритм-танец. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию второго дня чемпионата Европы по фигурному катанию и расскажет обо всём, что окружает соревнования сильнейших фигуристов Старого Света. Оставайтесь с нами и не упустите ничего важного!