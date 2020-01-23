Трусова больше не фаворит. 15-летняя россиянка повторит путь Загитовой?

В женском чемпионате Европы по фигурному катанию примут участие 37 фигуристок, но у 34 из них нет ни единого шанса на медаль. На пьедестале практически наверняка окажутся три россиянки. Тем не менее, борьба за звание чемпионки Европы обещает стать самой непредсказуемой и упорной за последние годы.

Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова уже в третий раз в этом сезоне будут сражаться за медали исключительно между собой. По разу в этой борьбе первенствовали Косторная и Щербакова. Сможет ли Трусова добыть первую значимую победу в сезоне?

Или трио лидеров окончательно превратится в дуэт?

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У россиянок соперниц нет

Российский пьедестал на чемпионате Европы в Граце прогнозируют и специалисты, и болельщики, и букмекеры. Понимают своё незавидное положение и соперницы наших фигуристок. Никакого неуважения к иностранным спортсменкам или шапкозакидательства – просто констатация факта.

Все наши девочки брали рубеж в 240 баллов на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев в этом сезоне. Для сравнения, из соперниц до отметки в 200 баллов когда-либо добиралась только Екатерина Куракова, представляющая Польшу. Ученице Брайана Орсера предстоит побороться за престижную в нынешней ситуации четвёртую строчку с Алексией Паганини из Швейцарии, Викторией Сафоновой из Беларуси и Екатериной Рябовой из Азербайджана. Последние две девушки, как и Куракова, родились и выросли в России, но предпочли сменить спортивное гражданство из-за жёсткой конкуренции в нашей сборной.

Россиянкам в сборной тесно. Как наши фигуристки «захватывают» другие страны Четверть фигуристок, выступающих на чемпионате Европы – 2020, родились в России.

Сложность против стабильности

Для большинства российских болельщиков порядок расположения наших фигуристок в итоговом протоколе большого значения не имеет. Главное, чтобы Косторная, Щербакова и Трусова избежали травм и дружно шагнули на пьедестал. Но на самом деле исход чемпионата Европы очень важен не только самим фигуристкам и их фанатам. От него в частности зависит, по какому пути пойдёт фигурное катание в ближайшие годы.

Расстановка сил в блистательной тройке фигуристок из группы Этери Тутберидзе весь сезон меняется. Сначала предпочтение отдавалось Александре Трусовой, впечатлявшей количеством четверных прыжков, затем инициативу перехватила Алёна Косторная, доставшая туза из рукава в виде тройного акселя, а на чемпионате России всех сразила Анна Щербакова, показавшая лучший прокат произвольной программы за всю историю.

Предсказать победительницу на этот раз будет ещё сложнее, ведь после чемпионата России в Красноярске прошёл почти месяц. Скорее всего, борьба за золото вновь развернётся на уровне мировых рекордов. Самое стабильное катание демонстрирует Косторная, так что её итоговое место во многом будет зависеть от выступлений Щербаковой и Трусовой и качества их четверных.

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Трусова повторит путь Загитовой?

Александра Трусова в короткой программе намеревается сделать тройной аксель, а в произвольной – пять четверных прыжков. Пожалуй, из всех россиянок именно для Саши предстоящий турнир будет наиболее принципиальным. Она ещё с юниорок выделялась даже на фоне потрясающих коллег по группе. Начало взрослой карьеры тоже сложилось успешно: две победы на этапах Гран-при, мировые рекорды, разговоры о соперничестве с мужчинами. Однако в очной борьбе с Косторной и Щербаковой Трусова оба раза проиграла. Космический по сложности контент создаёт впечатление, что вот сейчас Саша соберётся, всё прыгнет и не оставит оппоненткам шансов, но всякий раз что-то идёт не так, фигуристка падает и не оправдывает ожидания поклонников.

Называть чемпионат Европы судьбоносным для Трусовой не совсем корректно, но третье поражение кряду усилит давление на саму спортсменку и умножит сомнения в том, способна ли она безошибочно исполнять заявленный контент. У Александры перед глазами есть пример Алины Загитовой, которая в прошлом сезоне проиграла и финал Гран-при, и чемпионаты России и Европы, а затем безоговорочно победила на чемпионате мира. Такой сценарий не исключён и в случае Трусовой, но уровень конкуренции сейчас не идёт ни в какое сравнение с тем, при котором выступала Загитова.

Заведомое отставание Трусовой в оценке за компоненты вынуждает её идти на риск и заявлять более сложные программы, чем у Щербаковой и Косторной, но, возможно, после чемпионата Европы этот курс будет скорректирован в сторону стабильности и качества.