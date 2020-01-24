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Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020. Онлайн трансляция 24 января

Алёна Косторная, сборная России
«Чемпионат»
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Побьют ли россиянки мировой рекорд? LIVE
Три великолепные российские фигуристки вступают в борьбу за золото чемпионата Европы. Кто из них выиграет короткую программу?
Другие / Фигурное катание 0

*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Расписание соревнований ***

*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Спортивные пары. Произвольная программа. Результаты ***

*** Фигурное катание. Чемпионат Европы-2020. Женщины. Короткая программа. Результаты ***

ОНЛАЙН ДНЯ

8:00. Доброе утро, дорогие любители фигурного катания! Сегодня, 24 января, в Граце продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию. Нас ожидает крайне интересный день. Сначала с короткими программами выступят одиночницы, где нет равных россиянкам Алёне Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой, а затем медали разыграют спортивные пары. Надеемся, что и девочкам, и парам удастся поддержать почин Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна, занявших первое и второе места в соревнованиях мужчин. Оставайтесь на «Чемпионате» и будьте в курсе всего, что происходит в Граце.

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