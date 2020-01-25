Российским фигуристкам смешно. На чемпионате Европы они стартовали без сопротивления

Российские фигуристки Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова продолжают громить всех конкуренток на взрослом уровне. Недавно им впервые покорился финал Гран-при, а теперь под боем чемпионат Европы в Австрии – дебютный, кстати, для непобедимых девочек Этери Тутберидзе. По итогам короткой программы все они предсказуемо оккупировали первые три места на виртуальном пьедестале почёта. И никто не смог оказать им хоть какое-то сопротивление.

Этери Георгиевна, уходя со льда, ни единым мускулом не выдала своего настроения. А вот сами девочки улыбались и были собой довольны. В меру, конечно. Почти все в один голос твердили, что в целом всё хорошо, но могло быть и лучше. По сути, это было правдой – прокаты у всех были хорошие, но, может быть, не идеальные. Особенно заметной была помарка на двойном акселе у Трусовой. Но Саша отреагировала с юмором: «Просто хочется уже тройной прыгать!»

Трусова сорвала очень лёгкий прыжок. Неужели странная ошибка оставит её без золота? Алёна Косторная едва не побила мировой рекорд в короткой программе. Но праздновать триумф рано.

Самое позитивное настроение было у обладательницы лучшего результат в короткой программе Алёны Косторной. После проката она оправдывалась, что слишком сильно расслабилась в новогодние каникулы, а на пресс-конференции солировала и сыпала шутками — смешно было и её подругам.

Во время проверки микрофона она придумала оригинальный способ «быстро закончить пресс-конференцию» – стала хрустеть в микрофон костяшками пальцев. Однако журналисты народ вредный – так и не разошлись, поэтому ещё несколько минут пришлось отвечать на вопросы.

Один из них был о дополнительной мотивации – важно ли для девушек сделать тот или иной прыжок или иной элемент первой в мире, опередив в том числе и подруг-соперниц. Трусова, улыбнувшись, заметила: «Мне только риттбергер остался». А Косторная и вовсе посмеялась над собой: «Каждый спортсмен стремится стать первым, быть лучше и лучше. Но на данный момент в технике соревнуются Аня с Сашей. А я просто катаюсь. По возможности чисто».

Гордость до слёз. Удивительная церемония награждения российских чемпионов Три наших дуэта слушали гимн России, стоя на верхней ступени пьедестала. Это было незабываемо!

Задали фигуристкам и ещё один серьёзный вопрос – о стремительном омоложении фигурного катания. На него ярче всех ответила Трусова: «Наверное, глядя на нас, более юные фигуристы стараются больше тренироваться, делать всё даже лучше, чем мы. Я даже знаю, что в нашей группе некоторые мальчики и девочки уже хотят прыгать даже не четверные, а пятерные прыжки!».

Также все узнали, какие предметы в школе больше всего любят непревзойдённые чемпионки: Косторная в шутку заметила, что ей «приходится любить предметы, по которым нужно будет сдавать ЕГЭ» – русский язык, литературу и обществознание с математикой, а ещё – биологию. Щербакова любимым предметом назвала русский язык, а Трусова – математику.

Но и школьные предметы, и шутки скоро уйдут в сторону. Борьба за титул чемпионки Европы намечается очень серьёзная. Нельзя не обратить внимание на то, что Трусова пожертвует сложностью ради чистоты исполнения – вместо пяти четверных прыжков, как было в финале Гран-при, она попробует исполнить три. К идеальным прокатам, конечно будут стремиться и Косторная с Щербаковой. На таком уровне всё может решить даже одна небольшая ошибка.

У одной из трёх девочек точно будет повод для веселья. У кого же?