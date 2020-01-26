«Судьи ждали денежного перевода от России». Так это для наших фигуристов украли победу?

Сборная России в пух и прах разбила всех на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце. Четыре раза на странной для соревнований такого уровня арене в пригороде австрийского городка звучал гимн России, а всего наши фигуристы завоевали 10 медалей из 12. Самая драматичная борьба развернулась в танцах на льду, которые в последнее время принято считать скучными, непонятными и предсказуемыми.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов блестяще откатали произвольный танец, а главные фавориты из Франции допустили сразу несколько помарок. Тут-то и началось самое странное. Судьи добавили к технической оценке Пападакис и Сизерона 8 баллов, а потом долгие 6 минут подсчитывали сотые, чтобы вытянуть французов на первое место, но ограбление российского дуэта сорвалось. По крайней мере, так всё смотрелось с нашей стороны.

У России пытались украсть сенсационную победу в фигурном катании. Судьи, вам не стыдно? Арбитры долго пересчитывали баллы, чтобы поставить на первое место авторитетных французов. Удивительно, но у них не получилось!

А во Франции, оказывается, уверены, что это у их спортсменов судьи нагло украли золото.

«Российский дуэт хотят подтянуть»

Победа россиян в танцах на льду – это действительно главная сенсация чемпионата Европы. Даже с лучшим прокатом в сезоне Синицина и Кацалапов могли рассчитывать на победу только в случае ошибок французов. И пятикратные чемпионы Европы условие-минимум выполнили. Их катание и близко не было таким безупречным и волшебным, как мы привыкли видеть. Признают это и во Франции, однако отмечают, что Пападакис и Сизерон всё равно выступили лучше россиян и должны были побеждать.

Президент Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге поставил под сомнение беспристрастность некоторых арбитров, намекая на российскую судью Аллу Шеховцову. Тренер Пападакис и Сизерона Ромэн Хагенауэр после ритм-танца заявил, что судьи получили указание ставить меньше 10-балльных оценок за компоненты.

«По моей информации такое случилось впервые. Пострадали те, кто обычно получает много десяток. Не думаю, что это атака на Габриэллу и Гийома. Судьи хотят подтянуть российский дуэт к американцам и канадцам», — сказал Хагенауэр.

«Судьи могли и 3 часа высчитывать всё ради победы России»

В общении с прессой Пападакис и Сизерон сетовали на собственные ошибки и тему судейства не затрагивали, однако в своём «Инстаграме» Гийом сначала разместил в «сторис» сообщение о рекомендации арбитрам, а после произвольного танца опубликовал комментарий одного из пользователей: «Вы настоящие чемпионы».

Поклонники французов вообще уверены, что их любимцев засудили. Вот только некоторые гневные комментарии с таких популярных и уважаемых французских порталов, как L’Equipe, Le Monde и Eurosport:

— Ничего удивительного. Их засудили в ритм-танце, и то же самое ожидалось и в произвольном. Но мы не думали, что всё будет сделано так нагло.

— В финале Гран-при у них было на 10 баллов больше, чем у россиян. Всего месяц назад. Русские пытаются их копировать, но получается плохо.

— Неужели кто-то думал, что в этом участвовала только российская лёгкая атлетика?

— Грустно, что старые демоны не уходят из фигурного катания. Россияне внезапно улучшили свой максимум на 6 баллов, а французы потеряли 5.

— Россияне катались хуже, но победили. К сожалению, такое регулярно случается в фигурном катании.

— Судьи могли и три часа высчитывать всё, лишь бы обеспечить победу России.

«Судьи подправляли протокол, чтобы получить заранее известного чемпиона»

Не менее громкую реакцию результаты танцев на льду вызвали и у посетителей одного из самых уважаемых и популярных сайтов о фигурном катании в мире. На форуме Golden Skate активно обсуждают, почему Синицина и Кацалапов набрали более высокие баллы.

— Судьи уже несколько сезонов настаивают, что Синицина и Кацалапов могут быть соперниками Пападакис и Сизерон. Понятно, что французам пытаются найти подходящих конкурентов, но всё же…

— Именно поэтому я не интересуюсь танцами. Здесь побеждает тот, кто сильнее в политических играх.

— Я смотрела соревнования вживую. Всё было прекрасно, но судейство – нет слов. Думала, что это шутка.

— Всё, я закончил с танцами на льду.

— Пауза длилась семь минут. Было очевидно, что они подправляют протокол, чтобы получить заранее известного чемпиона.

— Пауза затянулась только потому, что судьи ждали крупных денежных переводов из России.