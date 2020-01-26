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Скандал на чемпионате Европы по фигурному катанию – победу России ставят под сомнение?

Скандал на ЧЕ по фигурному катанию
Алексей Адамов
«Судьи ждали денежного перевода от России». Так это для наших фигуристов украли победу?
Болельщики считают сенсационный успех российских фигуристов фикцией. Похоже, проигравший француз с ними согласен.
Другие / Фигурное катание 0

Сборная России в пух и прах разбила всех на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце. Четыре раза на странной для соревнований такого уровня арене в пригороде австрийского городка звучал гимн России, а всего наши фигуристы завоевали 10 медалей из 12. Самая драматичная борьба развернулась в танцах на льду, которые в последнее время принято считать скучными, непонятными и предсказуемыми.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов блестяще откатали произвольный танец, а главные фавориты из Франции допустили сразу несколько помарок. Тут-то и началось самое странное. Судьи добавили к технической оценке Пападакис и Сизерона 8 баллов, а потом долгие 6 минут подсчитывали сотые, чтобы вытянуть французов на первое место, но ограбление российского дуэта сорвалось. По крайней мере, так всё смотрелось с нашей стороны.

У России пытались украсть сенсационную победу в фигурном катании. Судьи, вам не стыдно?
Арбитры долго пересчитывали баллы, чтобы поставить на первое место авторитетных французов. Удивительно, но у них не получилось!

А во Франции, оказывается, уверены, что это у их спортсменов судьи нагло украли золото.

«Российский дуэт хотят подтянуть»

Победа россиян в танцах на льду – это действительно главная сенсация чемпионата Европы. Даже с лучшим прокатом в сезоне Синицина и Кацалапов могли рассчитывать на победу только в случае ошибок французов. И пятикратные чемпионы Европы условие-минимум выполнили. Их катание и близко не было таким безупречным и волшебным, как мы привыкли видеть. Признают это и во Франции, однако отмечают, что Пападакис и Сизерон всё равно выступили лучше россиян и должны были побеждать.

Президент Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге поставил под сомнение беспристрастность некоторых арбитров, намекая на российскую судью Аллу Шеховцову. Тренер Пападакис и Сизерона Ромэн Хагенауэр после ритм-танца заявил, что судьи получили указание ставить меньше 10-балльных оценок за компоненты.

«По моей информации такое случилось впервые. Пострадали те, кто обычно получает много десяток. Не думаю, что это атака на Габриэллу и Гийома. Судьи хотят подтянуть российский дуэт к американцам и канадцам», — сказал Хагенауэр.

«Судьи могли и 3 часа высчитывать всё ради победы России»

В общении с прессой Пападакис и Сизерон сетовали на собственные ошибки и тему судейства не затрагивали, однако в своём «Инстаграме» Гийом сначала разместил в «сторис» сообщение о рекомендации арбитрам, а после произвольного танца опубликовал комментарий одного из пользователей: «Вы настоящие чемпионы».

Поклонники французов вообще уверены, что их любимцев засудили. Вот только некоторые гневные комментарии с таких популярных и уважаемых французских порталов, как L’Equipe, Le Monde и Eurosport:

— Ничего удивительного. Их засудили в ритм-танце, и то же самое ожидалось и в произвольном. Но мы не думали, что всё будет сделано так нагло.

— В финале Гран-при у них было на 10 баллов больше, чем у россиян. Всего месяц назад. Русские пытаются их копировать, но получается плохо.

— Неужели кто-то думал, что в этом участвовала только российская лёгкая атлетика?

— Грустно, что старые демоны не уходят из фигурного катания. Россияне внезапно улучшили свой максимум на 6 баллов, а французы потеряли 5.

— Россияне катались хуже, но победили. К сожалению, такое регулярно случается в фигурном катании.

— Судьи могли и три часа высчитывать всё, лишь бы обеспечить победу России.

«Судьи подправляли протокол, чтобы получить заранее известного чемпиона»

Не менее громкую реакцию результаты танцев на льду вызвали и у посетителей одного из самых уважаемых и популярных сайтов о фигурном катании в мире. На форуме Golden Skate активно обсуждают, почему Синицина и Кацалапов набрали более высокие баллы.

— Судьи уже несколько сезонов настаивают, что Синицина и Кацалапов могут быть соперниками Пападакис и Сизерон. Понятно, что французам пытаются найти подходящих конкурентов, но всё же…

— Именно поэтому я не интересуюсь танцами. Здесь побеждает тот, кто сильнее в политических играх.

— Я смотрела соревнования вживую. Всё было прекрасно, но судейство – нет слов. Думала, что это шутка.

— Всё, я закончил с танцами на льду.

— Пауза длилась семь минут. Было очевидно, что они подправляют протокол, чтобы получить заранее известного чемпиона.

— Пауза затянулась только потому, что судьи ждали крупных денежных переводов из России.

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