Загитовой нужно возвращаться! Она всё-таки может побеждать юных российских чемпионок

Алина набралась сил, а её соперницам всё труднее. Чемпионат Европы всё перевернул с ног на голову.

Как же быстро всё меняется в современном фигурном катании. Только успевай следить. Когда в середине декабря Алина Загитова объявила о приостановке карьеры, со спортивной точки зрения это решение выглядело правильным и своевременным, хотя и повергло в шок многих персональных поклонников олимпийской чемпионки.

Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, ворвавшиеся в элиту взрослого катания с той же бешеной скоростью, с какой исполняют свои сложнейшие программы, не давали повода усомниться в своём превосходстве и готовились добывать для страны медали, а Загитова радовала фанатов выступлениями в ледовом шоу, где к тому же смогла хорошо заработать. Все востребованы, каждая на своём месте. Красота!

Однако чемпионат Европы привнёс новые обстоятельства, которые заставляют взглянуть на ситуацию по-другому.

Может, Алина поспешила самоустраниться?

Упали все. Почему триумф российских фигуристок на чемпионате Европы настораживает Косторная, Щербакова и Трусова разгромили соперниц в Австрии. Но на чемпионате мира таких ошибок не простят.

Тихий звоночек в Красноярске

Разговоры о том, что опыт и стойкость Загитовой пригодятся сборной России, если кто-то из фигуристок новой волны будет выпадать, шли ещё до резонансного интервью Алины Первому каналу. Но представить, что серьёзные проблемы разом начнутся у всей великолепной троицы, было тяжело, а ежедневно пахать на тренировках ради призрачного шанса на бронзу – не самый привлекательный вариант для спортсменки, выигравшей все существующие соревнования. Тем более по ходу сезона Алина регулярно ошибалась, а её младшие коллеги по группе Тутберидзе практически не знали осечек.

На чемпионате России в Красноярске Алина в теории могла посоперничать с Трусовой, но для этого ей бы пришлось впервые в сезоне безошибочно откатать оба проката. Притом Александра сорвала сразу три дорогостоящих элемента в произвольной, что тогда было воспринято как случайность.

Над Загитовой смело пошутили в финале КВН. Теперь юмористам грозят судом Фанаты фигуристки возмущены дерзостью кавээнщиков. Разве можно сравнивать 17-летнюю чемпионку с собакой?!

Тревожная тенденция Трусовой

На чемпионат Европы в состав сборной России предсказуемо и заслуженно были включены Косторная, Щербакова и Трусова. Загитова из борьбы за место на главных турнирах вышла самостоятельно, у Медведевой в самый неподходящий момент произошёл форс-мажор с коньками, а Туктамышева пошла ва-банк и уступила. Любая из них на 100% была бы на пьедестале в Граце, окажись в команде вместо Трусовой. Да и результат Саши в Австрии – 225,34 балла — не выглядит недосягаемым для более опытных российских фигуристок.

Очевидно, что потенциал Трусовой огромен. Но для его реализации к феноменальным возможностям необходимо добавить стабильность, а с этим у 15-летней фигуристки пока возникают трудности. Саша призналась, что не успела набрать форму после новогодних каникул. Перед чемпионатом мира в Монреале проблем с готовностью у неё, конечно, не будет, но в плане психологии ей всё равно придётся непросто. В отличие от Европы на чемпионате мира у россиянок будет как минимум одна конкурентка, способная воспользоваться ошибками фавориток – японка Рика Кихира.

Загитову рано списывать

Несмотря на последние неудачи Трусовой (по высочайшим меркам группы Тутберидзе, разумеется), она по-прежнему способна выиграть чемпионат мира. Другое дело, что своими ошибками Саша заставила усомниться в правильности решения Загитовой. Сейчас шансы Алины побороться за место в сборной уже не кажутся такими крошечными, как в середине декабря, когда она объявила о приостановке выступлений. Да, в этом сезоне её лучший результат 217,99 балла значительно уступает даже самым низким оценкам Трусовой, но личный рекорд Загитовой, который долго был и мировым, позволил бы ей обойти в Граце не только Трусову, но и Щербакову.

В своём обращении к болельщикам в эфире Первого канала Загитова подчеркнула, что не собирается идти против спортивного принципа и претендовать на участие в чемпионатах Европы и мира. Да и всерьёз говорить о необходимости заменить Трусову на Загитову пока рано. Но тренерам и федерации определённо стоит держать руку на пульсе и мониторить состояние обеих фигуристок.

Алина Загитова вернулась к усердным тренировкам в «Хрустальном» после командировки в шоу Татьяны Навки. Она избавилась от давления и соскучилась по соревнованиям. Да, сложности в её программах за это время не прибавилось, зато желания и лёгкости – наверняка. Кроме того, она уже прошла через трудности взросления, которые ещё ждут её юных соперниц. А итоги чемпионата Европы должны лишь добавить ей уверенности и мотивации.

Может, пора изменить план и вернуться?