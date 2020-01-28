Фигурному катанию в Европе конец. Российские девочки и в этом виноваты?

Сборная России уничтожила всех на чемпионате Европы по фигурному катанию. Возможно, термин не самый подходящий для такого утончённого вида спорта, но иначе тотальное превосходство россиян над представителями Старого Света и не опишешь. Победы во всех четырёх дисциплинах, 10 медалей из 12 и феноменальные отрывы от иностранных конкурентов – всё, что в России вызывает гордость и восхищение, в Европе воспринимают очень болезненно.

С такой личной обидой, что кушать не могут.

Упали все. Почему триумф российских фигуристок на чемпионате Европы настораживает Косторная, Щербакова и Трусова разгромили соперниц в Австрии. Но на чемпионате мира таких ошибок не простят.

«У них словно фабрика»

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф остался очень недоволен итогами чемпионата Европы в Граце. Чиновника понять можно: у немцев ни одной медали и лучший результат в виде пятого места среди спортивных пар с отставанием в 20 баллов от бронзовых призёров из России. А на фоне успехов Германии в других зимних видах спорта выступление фигуристов и вовсе выглядит плачевно. В таком провале должны быть виновные, и Дёнсдорф их находит – юные чемпионки из России.



«Это слишком по-детски. Не думаю, что это хорошо для спорта. Новые юные фигуристки уже здесь, у них словно фабрика. Спорт живёт конкуренцией. Поэтому такое развитие — это нехорошо», — сокрушается руководитель федерации.

В Германии недовольны победой российских фигуристок на чемпионате Европы

В целом ничего нового Дёнсдорф не сказал. Мнение о необходимости ужесточения возрастного ценза довольно широко распространено и в России, правда, у нас чаще сравнивают работу группы Тутберидзе с конвейером. Вопрос действительно актуальный и важный, а внезапное решение Алины Загитовой приостановить карьеру только обострило полемику. Разумеется, Дёнсдорф тоже имеет право на свою позицию, но для её выражения он явно выбрал не лучший момент. Сейчас, после тяжёлого поражения своей сборной, в его словах просматривается зависть и обида, а не переживание за судьбу фигурного катания.

В Европе тянутся за Россией

Как правильно отметила Татьяна Тарасова, при введении возрастного ценза у немок всё равно не будет никаких шансов бороться с россиянками, даже если введут несколько возрастных категорий. Безоговорочно лучшая фигуристка Германии Николь Шотт проводит на международной арене уже шестой сезон, но серьёзного прогресса добиться не может. Даже при чистых прокатах ей трудно претендовать на место в пятёрке на чемпионате Европы, а в Граце она и вовсе осталась 13-й, допустив массу ошибок. Зато среди спортсменок, которым уже исполнилось 18, Шотт заняла высокое четвёртое место.

Тарасова ответила на критику российских фигуристок: зависть — это большой грех!

Однако и здесь немецким любителям фигурного катания не стоит обольщаться. Даже если бы на чемпионат Европы допускали спортсменок старше 18 лет, то Шотт всё равно наверняка проиграла бы всем трём россиянкам, кто бы это ни был. Её ровесница Елизавета Туктамышева, например, давно прыгает тройной аксель, а недавно освоила и четверной тулуп. Да и обилие 16-17-летних фигуристок из других стран в первой десятке даёт понять, что омоложение женского фигурного катания – это не только российская история. Очевидно, что никакие более-менее адекватные изменения в правилах не сделают из лучшей немецкой фигуристки звезду мирового уровня.

Загитовой нужно возвращаться! Она всё-таки может побеждать юных российских чемпионок Алина набралась сил, а её соперницам всё труднее. Чемпионат Европы всё перевернул с ног на голову.

Фигурное катание в Европе умирает

Впрочем, бог с ними, с немцами. Ещё не хватало на пике могущества сборной России обсуждать проблемы на родине великой Катарины Витт. А вот от общего кризиса в европейском фигурном катании отмахнуться не получится. Если не брать Россию, то на мировом уровне конкурентоспособны сейчас разве что танцоры Пападакис/Сизерон, да с натяжкой «одиночник» Кевин Эймоз, напрочь заваливший короткую программу в Граце.

Без сильных спортсменов и медальных успехов внимание к фигурному катанию в Старом Свете падает. Европейцам неинтересно смотреть на то, как русские делят между собой места на пьедестале. Вместе с результатами снижаются рейтинги, а с ними и спонсорская поддержка. Всё это ведёт к смерти фигурного катания в Европе. Во многом этому поспособствовал невиданный прорыв в России, особенно среди одиночниц. Но стыдиться своих побед России не стоит. Как и искусственно раздувать интерес в Европе.



Соперники по континенту безнадёжно отстали от российских фигуристов, а теперь будто кричат: «Постойте, а как же конкуренция?». А вы посмотрите на уровень борьбы на чемпионате России. К тому же американцы, японцы, канадцы и китайцы тоже не сидят без дела. Так что с конкуренцией у нас никаких проблем нет. Догоняйте!