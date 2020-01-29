Не напрягаясь. Сборная России по мини-футболу сделала первый шаг на чемпионат мира

Мини-футбол похож на большой не только тем, что главная задачи игроков (их меньше), забить мяч (он чуть меньше) в ворота (они, как ни странно, тоже меньше). Одно из любопытных сходств также состоит в том, что чемпионаты мира в обоих видах футбола проходят раз в четыре года, а значит, имеют особую ценность. Если раз проиграл, то второго шанса может и не быть.

Четыре года назад сборная России по мини-футболу добилась лучшего результата в своей истории: заняла второе место на чемпионате мира – так высоко мы прежде не забирались. Вроде и здорово, но с другой стороны было очень обидно остаться вторыми, проиграв даже не Бразилии или Испании, а Аргентине. Разумеется, уже тогда игроки сборной России начали мечтать о реванше.

Чемпионат мира по мини-футболу. Как Россия проиграла и этот финал В финале чемпионата мира по мини-футболу Россия уступила Аргентине. 2 гола на последней минуте нашу команду не спасли, новый титул упущен.

Четыре года пролетели быстро. И обновлённая команда Сергея Скоровича уже бьётся за право сыграть на новом чемпионате мира, который пройдёт осенью 2020 года в Литве. Ещё в октябре россияне бодро прошли основной раунд квалификации, а теперь вступили в решающий – элитный. Формат довольно прост: 16 команд разделены на четыре квартета. Победители квартетов сразу пакуют чемоданы в Литву, а вторые места сыграют стыковые матчи. Россия попала в одну группу со Словакией, Хорватией и Азербайджаном. Все соперники крепкие и боевитые, но по опыту и уровню мастерства наша команда – фаворит. Так что цель только одна – первое место в группе.

Эксперименты с составом

В первом матче элитного раунда отбора, который прошёл 29 января в Хорватии, сборная России сделала первый широкий шаг к достижению своей цели – обыграла сборную Словакии. Причём результат матча получился эффектным – 7:1. А тренер даже успел «поиграть» с составом.



Одним из главных экспериментов Скоровича был выход молодого вратаря Альберта Цайдера в стартовом составе. Расслабиться ему не дали – уже на первых секундах пришлось спасать команду после неожиданного прорыва Козара. Однако этот опасный эпизод у ворот сборной России оказался единичным: наша сборная отладила действия в обороне и забрала мяч под свой контроль. Не заставил себя долго ждать и первый гол: Антошкин забил после передачи Милованова с углового.



После первого гола игра пошла повеселее, однако темп по-прежнему был невысоким: словаки, кажется, не могли его взвинтить, а россияне не очень-то хотели. Вскрыть оборону соперника получалось и без скоростей: Давыдов от штанги прошил крупного словацкого вратаря Герко, который до этого совершил несколько самоотверженных сейвов. Сразу после второго гола соперник перешёл на игру в пять полевых – белую вратарскую форму примерил Матуш Куховски.



Играя в большинстве, словаки дважды могли забить, но сначала Цайдер совершил классный сейв, а затем Козар неловко оказался на пути мяча в створ. Россияне ответили на это голом в пустые ворота: отличился Робиньо. А через минуту всё-таки забили и словаки: Драховски прямым ударом со штрафного прошил Цайдера – наш вратарь, пожалуй, допустил ошибку.

Добили соперника

Стоит отметить, что в первом тайме Скорович так и не дал поиграть связке Асадов – Ниязов. Парни вышли на площадку только ближе к середине второго тайма. К тому моменту Россия уже вела со счётом 4:1 – Эдер Лима сделал гол в одиночку, развернув защитника на дриблинге.



С выходом свежих сил, сборная России стала действовать быстрее и разнообразнее. Словаки пытались сопротивляться и прессинговать, но быстро капитулировали. Асадов, едва выйдя на площадку, чуть не соорудил гол, отобрав мяч у защитника – но Милованов не попал в ворота. Однако через две минуты пятый мяч в ворота Герко влетел – Ниязов забил после классной быстрой комбинации. Где пятый – там и шестой. Эдер Лима классно пробил на 30-й минуте встречи.



При счёте 6:1 обе команды стали просто доигрывать матч. Тренер сборной Словакии выпускал на площадку резервистов, а россияне даже немного играли на публику. При этом нашей команде удалось отличиться ещё раз – Антошкин забил ударом с лёта после передачи Милованова.



Сборная России сделала первый шаг на чемпионат мира, затратив минимум сил и эмоций. Но радоваться победе некогда – впереди игры с Азербайджаном и Хорватией. Эти соперники могут доставить нашей команде куда больше проблем, но и их тоже обязательно надо побеждать.