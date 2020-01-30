Фигуристка из группы Тутберидзе завершила карьеру из-за травмы. Алёна, как же так?

Трио лидеров женского фигурного катания кажется непобедимым. Если Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова выступают все вместе, то соперницам о пьедестале можно забыть. Так продолжается уже на пяти соревнованиях кряду. Последней, кому удалось разбавить гегемонию нового поколения учениц Тутберидзе, была миниатюрная Алёна Канышева.

Спустя три месяца после своего главного успеха талантливая и артистичная девочка перешла в группу Этери Тутберидзе, однако представить новый тренерский штаб на официальных соревнованиях ей так и не удалось. Грандиозные перспективы разбились о проблемы со здоровьем. Отчаявшись справиться с последствиями травмы, Алёна отказалась от карьеры «одиночницы» и решила попробовать себя в танцах.

Неужели 14-летняя фигуристка стала жертвой беспощадного прогресса?

Показала результат – ушла к Тутберидзе

Хрупкая подопечная Светланы Пановой из московской школы «Снежные барсы» обратила на себя внимание болельщиков в прошлом сезоне. Алёна дважды была второй на этапах юниорского Гран-при, проиграв Косторной и Трусовой, а своё самое яркое выступление показала в финале серии в Ванкувере. По сложности 13-летняя Канышева не могла тягаться с более взрослыми юниорками из группы Тутберидзе, однако чистое исполнение своих программ вкупе с ошибками Анны Щербаковой позволили ей завоевать бронзу. Тогда Алёна прежде всего запомнилась мягким и нежным катанием под музыку Чайковского в произвольной.

На юниорском чемпионате России Канышева провалилась, а уже через месяц стало известно о её переходе в группу Тутберидзе. Причём, по словам спортсменки, интерес к ней у самого успешного тренерского штаба страны был и раньше, однако менять наставников она не спешила. Всего за месяц работы в «Хрустальном» Алёна освоила четверной тулуп и подходила к новому сезону в качестве потенциального лидера юниорской сборной России.

Но оправдать авансы ей так и не удалось. Последний раз зрители имели возможность наблюдать за катанием Канышевой на контрольных прокатах юниоров в августе. Там спортсменка не стала прыгать разученный у Тутберидзе четверной, а затем снялась с обоих этапов юниорского Гран-при, так и не показав на соревнованиях новые программы, поставленные Даниилом Глейхенгаузом. Официальных заявлений о причинах пропуска Канышевой первой части сезона не звучало, но можно было предположить, что дело в проблемах со здоровьем. В середине декабря это подтвердила сама фигуристка, рассказав, что после курса лечения не чувствует боли и уже вернулась к тренировкам в зале.

Жёсткие тренировки Тутберидзе ни при чём?

И вот Алёна Канышева ошарашила болельщиков новостью: она уходит из одиночного катания и постарается реализовать себя в танцах на льду. В своей записи в соцсети фигуристка поблагодарила команду Тутберидзе и всех бывших тренеров, а также особо подчеркнула, что травма, полученная в ноябре 2018 года, не позволяет ей выполнять необходимую прыжковую нагрузку.

Таким образом, Алёна получила роковое повреждение за полгода до перехода к Тутберидзе. Однако травма не помешала ей здорово откататься в финале юниорского Гран-при и завершить сезон, а уже в апреле исполнить четверной тулуп. И ни в одном интервью Алёна или её тренеры вопрос здоровья не поднимали. Возможно, нагрузки при прыжковой работе в «Хрустальном» оказались чрезмерными для её организма и привели к рецидиву. Есть вероятность, что, оставшись у Пановой, фигуристка смогла бы продлить карьеру «одиночницы», однако рассчитывать на серьёзный прогресс ей было бы трудно. Канышева не могла бороться с лидерами своего поколения без четверных, и именно для усложнения программ она и ушла к Тутберидзе.

Цена российских побед

Сама спортсменка, по крайней мере публично, никаких претензий к тренерам не предъявляет. Она сама пошла на риск, стремясь не отстать от прогресса. При этом Канышева к своим 14 годам уже успела завоевать награды и достаточно громко о себе заявить. А сколько девочек, побеждавших в мечтах родителей на Олимпийских играх, ушли со льда из-за тяжёлых травм, толком ничего не добившись?

Такова цена российского величия в женском фигурном катании. И пока наши девочки будут приносить стране медали, её охотно будут платить.