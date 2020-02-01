Бей своих. В России закрыли лёгкую атлетику, чтобы спасти

Последние 5-6 лет российская лёгкая атлетика находится в крайне плачевном состоянии. Болельщики уже давно привыкли к тому, что российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом, пропускают Олимпиады. Но если для кого-то это стало нормой, то только не для самих спортсменов, которые окончательно устали от этого безобразия и уже были готовы уехать из страны, чтобы тренироваться за рубежом.

И тут внезапно на помощь российского лёгкой атлетике поспешил новый министр спорта Олег Матыцин, который принял единственно правильное решение в сложившейся ситуации – приостановил государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта 2020 года.

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Что всё это значит?

По сути, ВФЛА в ближайший месяц не будет иметь права рулить лёгкой атлетикой ни в каком виде, не сможет выставлять составы на турниры, не сможет контролировать антидопинговые случаи. Во многом это отголоски дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко, который пропустил три допинг-теста и должен был получить дисквалификацию. Однако в ВФЛА предоставили справку, что спортсмен в один из периодов был болен, поэтому был вынужден пропустить допинг-тест. Эта справка, предположительно, оказалась фальшивой, что стало последней каплей для Международной федерации лёгкой атлетики.



ВФЛА теперь до марта будет смотреть на всё со стороны. Делами займётся рабочая группа по восстановлению организации, привязанная к Олимпийскому комитету России. Эти люди будут активно сотрудничать с Международной федерацией, а потом выберут нового президента ВФЛА. Глава РУСАДА Юрий Ганус поддержал этот план, который сам же предлагал некоторое время назад. Старый министр спорт его не послушал, а новый – поддержал.

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Почему новый министр всё сделал правильно

Во-первых, он сыграл на опережение. Международная федерация лёгкой атлетики в любом случае хотела лишить аккредитации ВФЛА. Матыцин успел сделать это раньше сам, тем самым выиграв ценное время. За один месяц можно исправить многое и, возможно, спасти участие легкоатлетов в Олимпиаде в Токио этим летом.



Исключение ВФЛА означало бы то, что наши спортсмены не смогли бы сдавать нормативы, необходимые для участия в международных стартах. То есть, они не смогли бы принимать участие нигде кроме местечковых российских соревнований. Звёздам нашей лёгкой атлетики пришлось бы уезжать за границу, тренироваться и тестироваться там, чтобы спасти свою карьеру.

Ласицкене поддержала Матыцина

Жёсткие санкции в отношении ВФЛА – первое серьёзное действие нового министра спорта Матыцина. И оно нашло поддержку в лице трёхкратной чемпионки мира Марии Ласицкене, которая обычно не разбрасывается комплиментами в адрес руководство российского спорта.



«Конечно, хотелось бы увидеть столь решительные действия ещё в конце ноября, и тогда я сегодня, скорее всего, уже бы выступала на турнире в Карлсруэ, как и было запланировано моим тренером. Но это ни в коем случае не укор новому министру спорта Олегу Матыцину который за десять дней своей работы сделал то, на что никто не решался почти пять лет.



Поддерживаю данное решение министерства спорта и рассчитываю, что это лишь только первый шаг на пути к выздоровлению нашей лёгкой атлетики. Хочется верить, что и рабочая группа Олимпийского комитета России на сей раз окажется по-настоящему рабочей».

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«Нужно «вычистить» федерацию»

В поддержку Матыцину высказалась и заместитель главы РУСАДА Маргарита Пахноцкая, назвавшая действия нового руководства российского спорта разумными.



«Это разумный ход со стороны министерства спорта в отношении ВФЛА. Конечно, это крайняя мера, но по-другому порядок в федерации навести было нельзя. Нужно «вычистить» федерацию.



Знаю, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике позитивно воспринял как сегодняшнее решение, так и вчерашнее совместное заявление ОКР и Минспорта, ждут, как дальше будет развиваться ситуация».

Россию уже начали наказывать. Первой пострадала лучшая прыгунья мира Ласицкене Трёхкратную чемпионку мира теперь не признают даже нейтральной и не пускают на турнир. Та же участь ждёт представителей других видов спорта?

Что будет дальше

Хвалебные слова в адрес Матыцина – это всё хорошо и правильно в этой ситуации. Однако новому министру спорта теперь предстоит чудовищно сложная работа по спасению лёгкой атлетики. Ему придётся сделать то, чего не удавалось никому за последние 5-6 лет. Маргарита Пахноцкая говорила о «вычищении» федерации. В выборах нового главы ВФЛА будут участвовать люди, находившиеся в команде Валентина



Балахничева и Дмитрия Шляхтина – предыдущих начальников организации, при которых все эти проблемы и возникли. В регионах продолжают работать люди, поддерживающие нынешнее опальное руководство ВФЛА. За кого они отдадут свой голос на выборах?



Если уж Матыцин взялся за лёгкую атлетику, то надо доводить дело до конца и глобально разбираться во всей системе. Ему доверились спортсмены, почувствовав в новом министре спорта человека, способного им помочь. И от того, что будет происходить в ближайший месяц, будет зависеть будущее российской лёгкой атлетики.