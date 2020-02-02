Под свист трибун. Россия героически попала на чемпионат мира по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу давно приучила болельщиков к борьбе за медали на всех крупнейших турнирах, а уж участие наших парней в чемпионатах Европы и мира и вовсе воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Однако всего один неудачный матч поставил финалистов прошлого чемпионата мира на грань непопадания на главный турнир планеты.

В Элитном раунде квалификации чемпионата мира-2020 в Осиеке сборная России оказалась в группе С вместе с хорватами, азербайджанцами и словаками. После разгрома Словакии и случилось сенсационное поражение от Азербайджана, которое перетряхнуло все расклады. В третьем туре азербайджанцы удивили ещё раз, сыграв вничью со словаками. Таким образом, сборная России оказалась в предельно понятном положении.

Победа с любым счётом напрямую выводила сборную России на чемпионат мира, а ничья или поражение лишали любых шансов на поездку в Литву. Хорваты же в любом случае гарантировали себе как минимум стыковые матчи, однако надеяться на нехватку мотивации у хозяев квалификации рассчитывать не приходилось.

Хорватские болельщики заполнили трибуны, чтобы увидеть победу своей команды, которая привела бы к главной сенсации отборочного турнира. Но у сборной России были другие планы.

Не напрягаясь. Сборная России по мини-футболу сделала первый шаг на чемпионат мира Словаки старались оказывать сопротивление, но были разбиты. Чтобы поехать на ЧМ-2020, нужно выиграть ещё два матча.

Стандарт в помощь

Тренер сборной России Сергей Скорович приготовил хозяевам несколько сюрпризов. Место в воротах с первых минут занял Георгий Замтарадзе, заменивший Альберта Цайдера, который играл со Словакией и Азербайджаном. Также в старте вместо ошибавшегося в матче с азербайджанцами Ромуло вышел Николай Шистеров.

Зрителям не пришлось долго ждать опасных моментов. После удара Робиньо свою команду спас Лукетин, на что хорваты ответили изящным трюком Еловчича – если бы не сейв Замтарадзе, был бы гол-шедевр. Тут же Данил Давыдов выстрелил в штангу. В игре обеих команд чувствовалось напряжение, цена ошибки явно сковывала и хорватов, и россиян.

Наша команда больше владела мячом, однако по-настоящему классных моментов у ворот Хорватии возникало мало. И тут на помощь россиянам пришёл стандарт, заработанный Эдером Лимой. Ромуло хитрой передачей нашёл выбежавшего из-за вратаря Лиму, и натурализованный бразилец не промахнулся.

Лучшая реакция на пропущенный мяч

Вскоре у сборной России появился прекрасный шанс упрочить лидерство, но настоящее чудо сотворил вратарь хорватов Лукетин, отбивший удар Давыдова в упор после блестящего сольного прохода. Ближе к середине первого тайма хорваты пришли в себя и стали чаще угрожать владениям Замтарадзе. Особенно тревожно было после того, как Сутон отклеился от Шистерова и бил с убойной дистанции. К счастью для подопечных Скоровича – неточно. Добавили волнения российским болельщикам и жёлтые карточки Шистерова и Давыдова, полученные с разницей в несколько секунд. Почувствовали близость успеха и хорватские трибуны, встречавшие свистом чуть ли не каждое действие наших парней.

Ближе к перерыву темп упал, обе команды не форсировали события. Успокоились и трибуны. Разбудил их гол сборной Хорватии, который, надо признать, получился очень красивым. Еловчич длинным забросом нашёл у российских ворот Байрушовича, который головой пробил Замтарадзе. Пропущенный мяч только раззадорил сборную России. Шистеров здорово нашёл на пятачке Эдера Лиму, который уверенно оформил дубль. Через несколько секунд Николай сам плотно выстрелил по воротам Лукетина. Голкипер с ударом справился, но отбил мяч прямо на ногу Сутону, совершившему автогол.

Не атаковали и пропустили

Два мяча преимущества позволили российским болельщикам немного выдохнуть, однако расслабляться было нельзя. Тем более россияне набрали пять фолов, и каждый следующий грозил обернуться 10-метровым штрафным. Хорваты выдали ударный отрезок, в течение которого несколько раз были близки к взятию ворот, но тайм-аут Скоровича помог сбить темп, и заканчивали первую половину команды уже без опасных моментов.

В начале второго тайма инициативой завладели хорваты. Сборная России сосредоточилась на игре в обороне и опасных атак практически не проводила. Соперники в нападении смотрелись предпочтительнее, но надёжно играл Замтарадзе. Ближе к середине тайма Георгию пришлось выскочить из вратарской и сыграть грудью после неудачной игры Шистерова головой. Ещё один момент возник у хорватов после розыгрыша штрафного, благо Замтарадзе успел среагировать на выстрел Канюха. Сборная России встрепенулась и провела пару интересных атак, но хозяева быстро вернули себе игровое преимущество и вскоре извлекли из него пользу. За 7,5 минут до конца встречи Матошевич как из пушки пробил под перекладину и сократил отставание до минимума – 2:3.

Нервотрёпка с хэппи-эндом

Трибуны завелись и что есть мочи гнали своих любимцев вперёд. Хорваты явно поймали кураж и продолжали прижимать сборную России к собственным воротам. За 4 минуты до финального свистка тренеры сборной Хорватии выпустили пятого полевого вместо вратаря. Чем меньше времени оставалось до конца, тем больше росло давление на ворота сборной России. Как нельзя вовремя Ромуло попал по пустым воротам, однако хорваты и не думали сдаваться. Матошевич мгновенно отыграл один мяч, на табло оставалось 33 секунды. Снова один точный удар оппонентов оставлял сборную России за бортом чемпионата мира, но наши парни выстояли и выполнили задачу – 4:3.