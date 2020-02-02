Непобедимая и бесправная. Ласицкене ставит рекорды, пока её не пускают на турниры

Пока Минспорта и ОКР решают судьбу российской лёгкой атлетики, ведущие спортсмены лишены права участия в международных турнирах и могут примерять свои результаты на мировом уровне только заочно. И результаты эти, несмотря на сложную ситуацию, выдающиеся.

Бесправная чемпионка

В прошлом году трёхкратную чемпионку мира Марию Ласицкене признали лучшей легкоатлеткой Европы. И почти сразу после этого по прямому указанию World Athletics российская прыгунья в высоту была исключена из числа участников турнира в Глазго, который был запланирован на середину февраля нынешнего года.



Несколько дней назад Мария сообщила, что её не пустили на турнир в Коттбус, подчеркнув, что эта дискриминация происходит в XXI веке. Причина – отсутствие нейтрального статуса, с которым ранее у Ласицкене проблем не было. И Ласицкене, зимний сезон которой был распланирован заранее, вынуждена ограничиться стартами, которые проходят в России. Ничего другого ей не остаётся.

Россию уже начали наказывать. Первой пострадала лучшая прыгунья мира Ласицкене Трёхкратную чемпионку мира теперь не признают даже нейтральной и не пускают на турнир. Та же участь ждёт представителей других видов спорта?

Даже при этом Мария отказалась от «Русской зимы», которая проходит под эгидой ВФЛА, до марта лишённой государственной аккредитации. Чемпионка уже говорила, что никаких контактов с нынешним руководством федерации поддерживать не будет. Вполне вероятно в зимнем сезоне Ласицкене выйдет на старт всего дважды.



Один турнир уже состоялся. 1 февраля на «Битве полов» в Москве Мария прыгнула на 2,04 м. В нынешнем сезоне в мире так высоко ещё никто не прыгал. Да и сама она так высоко на первых стартах в других сезонах не прыгала. Форма в начале олимпийского сезона – фантастическая. Вот только участие Ласицкене в Токио-2020 под большим вопросом.

Могучая конкурентка

А вот участию в Олимпиаде украинки Ярославы Могучих может помешать только какой-то форс-мажор.



В прошлом году именно Ярослава бросила Ласицкене вызов на чемпионате мира в Дохе. Две великолепные спортсменки подарили миру красивейшую борьбу, но когда теперь такое повторится?

Украинка Могучих отказалась бороться с россиянкой Ласицкене за золото ЧМ

А ведь борьба может быть ещё более острой, чем в Катаре. В январе Могучих дважды подряд била мировой рекорд среди юниоров, соавтором которого была вместе с американкой Вашти Каннингэм. Достижение составляло 1,99 м. Но во Львове 18-летняя украинка прыгнула на 2,01 м, став единоличной рекордсменкой, а 31 января в Карлсруэ преодолела планку на высоте 2,02 м.



Форма Могучих также впечатляет, но когда и состоится ли вообще очная дуэль двух лидеров мировых прыжков в высоту?

Запоздалое решение

Всё зависит от позиции руководства World Athletics. Устроят их те действия, которые уже предприняты в России?



Лишение ВФЛА государственной аккредитации – шаг, который напрашивался как минимум пару лет назад. Но сделан он был только после смены руководства Минспорта и под угрозой лишения российской лёгкой атлетики всех прав на международной арене.

Бей своих. В России закрыли лёгкую атлетику, чтобы спасти Министерство спорта РФ ввело жёсткие санкции против Всероссийской федерации лёгкой атлетики. И правильно сделало.

Пресс-релиз ВФЛА о полной невиновности в деле Лысенко, заявление о том, что у федерации нет доказательств работы скандального тренера Виктора Чёгина на сборах национальной команды по спортивной ходьбе в Сочи, да практически любой шаг – это шаг к пропасти.



И только в такой ситуации руководство нашего спорта пошло на крайние меры. Они, конечно, правильные. Но будет ли продолжаться работа по выводу лёгкой атлетики из кризиса после 28 февраля, когда ВФЛА возглавит полностью подконтрольный и управляемый президент? Главное, не останавливаться. Иначе наши чемпионы, да и просто все легкоатлеты так и останутся бесправными.