Перенос Олимпиады из-за эпидемии уже реален. Как от этого пострадает российский спорт

Китайский коронавирус не хочет ослабевать. Наоборот, каждый день поступают печальные данные о его распространении. Недавно был зафиксировали первый летальный исход от коронавируса за пределами Китая. Всего от эпидемии скончалось уже около 400 человек. Заражены – около 15 тыс.

В Китае массово отменяют спортивные соревнования, вплоть до самых статусных. Логично, что возникает вопрос и об отмене или переносе Игр в Токио, который пройдут летом 2020-го. И если вероятность полной отмены невелика, то перенос выглядит реальным. Но если это случится, российские спортсмены будут в проигрышном положении. О флаге и гимне придётся забыть.

Коронавирус добрался до спорта. Даже Олимпиаду-2020 в Токио могут отменить? Китайский вирус уже затронул КХЛ, футбол, лёгкую атлетику, бокс и даже горнолыжный спорт. Неужели всё так серьёзно?

Но Токио – не Китай. Почему Олимпиада в другой стране под угрозой?

Во многом из-за географической близости Китая и Японии и огромного потока туристов. Только в прошлом году более 10 миллионов китайцев посетили Японию с визитом. Значительная часть из них была из города Ухань, который стал эпицентром заражения. Мэр города признался, что на празднование Китайского нового года многие жители Ухани поехали именно в Японию.



В Токио уже зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. И эти случаи не единичны. Масштаб эпидемии увеличивается, и просто закрыть въезд в страну не получится. А до старта Олимпиады менее полугода – совсем мало времени для борьбы с вирусом. Кстати, перед Играми в Рио в 2016 году гулял вирус Зика, но там масштаб опасности был не так велик.

Зимний ЧМ-2020 по лёгкой атлетике перенесён на 2021 год из-за вспышки коронавируса

Губернатор Токио Юрико Койке всерьёз обеспокоена происходящим и дала несколько ценных советов местным жителям.



«Город готовится к приёму Олимпийских игр в 2020 году и распространение коронавируса ставит под угрозу их проведение. Это одна из вещей, о которой я очень беспокоюсь. Я бы хотела, чтобы вы тщательно мыли руки и пальцы и надевали маски, чтобы защитить себя. Есть много способов сделать это, но я бы хотела, чтобы вы начали с таких маленьких шагов».



Ближайшим крупным вопросом для Китая станет проведение этапа Формулы-1 в апреле. На трибунах гонки обычно собирается порядка 100 тысяч зрителей, и это огромный риск. 5 февраля руководство гоночной серии будет решать, что делать, и есть очень высокая вероятность, что гонку отменят или перенесут. И это будет сигналом для всех. Если срываются соревнования такого уровня как Гран-при Формулы-1, значит, и с Олимпиадой может произойти тоже самое.

Олимпиады вообще отменяли?

Было целых пять случаев. Три раза попадали под отмену летние Игры – в 1916 году в Берлине, в 1940 году в Токио, в 1944 году в Лондоне. И дважды зимние – в 1940 году в Саппоро и в 1944 году в Кортине. Несложно догадаться, что причина отмены всех этих Олимпиады – мировые войны. То есть, единственное обоснование, которое было использовано для отмены этих соревнований, это международный военный конфликт.



Ещё был случай с зимней Олимпиадой в Норвегии в 1994 году, которую решили провести спустя всего два года после Игр во Франции. Но это было связано лишь с тем, чтобы развести по годам летние и зимние Игры. Возможный перенос Олимпиады в Токио может стать уникальным.

Прощальная гастроль. Россия в последний раз выступает на Олимпиаде под своим флагом? На юношеских Олимпийских играх в Лозанне будет звучать гимн и подниматься флаг России. Пока будет. Скоро нас могут этого лишить.

Как это всё повлияет на Россию

Хочется верить, что никак и эпидемия в целом не затронет нашу страну. Но если говорить о спортивной составляющей, то коронавирусу мы вряд ли скажем «спасибо». Российские спортсмены пока сохраняют определённые шансы поехать на предстоящую Олимпиаду в Токио с флагом и гимном, если она состоится в срок. Дело в том, что глобальное отстранение России на четыре года от международных соревнований пока не вступило в силу. Рассматриваются апелляции, идут разбирательства, и есть ощущение, что всё это затянется надолго. И есть шанс проскочить в Токио и выступить там более или менее полноценной командой.



Если Игры перенесут, скажем, на год или два, то там Россия, скорее всего, попадёт под жёсткие санкции. Ни о каком флаге и гимне не будет речи. И допуск на Игры получат лишь малая часть российских спортсменов. Так что скорейшее завершение эпидемии в интересах России не только с медицинской, но и со спортивной точки зрения.